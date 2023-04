Những lầm tưởng về dưỡng da mà nam giới hay mắc phải

Lầm tưởng 1: Đàn ông và phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư da như nhau

Không, đàn ông có nguy cơ mắc ung thư da cao hơn phụ nữ. Ở độ tuổi 50, tỷ lệ phát triển u ác tính ở nam giới cao hơn nữ giới. Các yếu tố như tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đèn UV hoặc khí hậu nhất định là một số yếu tố liên quan đến việc mắc các rối loạn về da.

Phái mạnh nên luôn luôn thực hiện các biện pháp phòng ngừa như thoa kem chống nắng, tránh sạm da. Đồng thời các chàng hãy lựa chọn thực phẩm lành mạnh như trà xanh, cà rốt, dưa hấu trong chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tránh ung thư hoặc bất kỳ loại rối loạn da nào.

Lầm tưởng 2: Các sản phẩm chăm sóc da dành cho nam giới chỉ là một chiến lược tiếp thị

Không. Làn da của nam giới khác rất nhiều so với nữ giới. Nam giới có lượng collagen cao với 25% độ dày trên da mặt so với nữ giới. Do đó, da nam giới trẻ lâu hơn nữ và dễ bị mụn trứng cá hơn. Sử dụng các sản phẩm dành cho nam giới chắc chắn sẽ tạo nên sự khác biệt. Bởi vì những sản phẩm này được sản xuất có tính đến nhu cầu và kết cấu da của nam giới.

Lầm tưởng 3: Nam giới nên cạo lông ngực

Cạo lông ngực chưa bao giờ là tốt. Khi cạo, lông mọc lại dày hơn, khó chịu và có cảm giác cứng hơn. Bạn càng cạo, nó càng dày lên. Việc cắt tỉa sẽ tốt hơn và thoải mái hơn so với cạo bởi việc này không ảnh hưởng đến độ dày của lông và mang lại vẻ ngoài chỉn chu hơn cho các chàng.

Lầm tưởng 4: Nam giới có thể dùng xà bông cục để rửa mặt

Không, hầu hết các loại xà phòng đều chứa kiềm và có độ pH cao dẫn đến khô da. Xà phòng không bao giờ nên được sử dụng để rửa mặt bởi nó lấy đi lớp dầu tự nhiên cần cho da và cũng có thể gây mẩn đỏ. Các chàng nên sử dụng một loại sữa rửa mặt tốt trong khi rửa mặt.

Da của chúng ta có tính axit, tức là độ cân bằng pH nằm trong khoảng từ 4 đến 6,5. Sử dụng bất cứ thứ gì có tính kiềm cao hơn 7 đều được coi là có hại, đó là xà phòng. Vì vậy, điểm mấu chốt là phái mạnh không bao giờ nên sử dụng xà phòng trên mặt, hãy luôn chọn loại sữa rửa mặt tốt.

Lầm tưởng 5: Đốm đồi mồi chỉ có thể xảy ra ở người lớn tuổi và chủ yếu ở phụ nữ

Các đốm này được gọi là đốm nâu. Nó có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi ngay cả ở thế hệ trẻ. Tiếp xúc lâu dài với ánh nắng mặt trời hoặc khí hậu nhất định dẫn đến các enzym trong da của bạn nổi lên trên bề mặt gây ra các đốm nâu. Sự xuất hiện của các đốm này cũng không phân biệt giới tính.

Để ngăn ngừa các đốm nâu, hãy luôn sử dụng các sản phẩm có chứa Vitamin-C hoặc arbutin (chiết xuất từ thực vật). Những chất này ngăn chặn đốm nâu xuất hiện và làm sáng da nám, tàn nhang.

Lầm tưởng 6: Tất cả bọt cạo râu đều giống nhau

Nếu chàng đã sử dụng cùng một loại gel cạo râu trong nhiều năm thì đã đến lúc xem kỹ danh sách thành phần để xem liệu bạn có đang sử dụng bọt cạo râu tốt nhất hay không. Nam giới nên chọn loại bọt cạo râu đậm đặc có chứa các thành phần như lô hội hoặc glycerin để cạo râu mượt mà hơn, đồng thời giảm thiểu mẩn đỏ và kích ứng khi cạo râu.

Lầm tưởng 7: Bạn chỉ cần dùng kem chống nắng vào những ngày nắng nóng

Không đúng. Các tia UVA và UVB có hại có thể gây tổn thương da ngay cả trong những ngày nhiều mây, vì vậy phái mạnh hãy luôn thoa kem chống nắng hàng ngày như một phần trong quy trình chăm sóc da dành cho nam giới.

Làn da của nam giới sẽ bị lão hóa sớm do tiếp xúc với tia UVA và UVB nhanh như làn da của phụ nữ. Vì vậy, hãy chọn kem chống nắng khoáng chất phổ rộng có chỉ số SPF từ 25 trở lên để được bảo vệ tối đa.

Lầm tưởng 8: Đàn ông không cần dưỡng ẩm nếu có làn da nhờn

Nếu thuộc loại da dầu thì các chàng cũng cần dưỡng ẩm. Da dầu thường bị nhầm với da ngậm nước nhưng da dầu cũng có thể bị mất nước. Điều này làm tăng nguy cơ nổi mụn vì thiếu độ ẩm thực sự có thể khiến da bạn tiết nhiều dầu hơn để bảo vệ chức năng rào cản của da.

Thay vì quay lưng lại với kem dưỡng ẩm, phái mạnh chỉ cần biết nên chọn loại nào nếu bạn có làn da dầu. Chọn loại kem thẩm thấu nhanh, giàu vitamin E và lô hội nuôi dưỡng để hydrat hóa làn da một cách tự nhiên mà không gây bóng dầu.

Lầm tưởng 9: Chỉ thanh thiếu niên mới bị mụn trứng cá

Nam giới có thể bị mụn trứng cá trong cuộc sống sau này. Điều quan trọng cần nhớ là làn da bị mụn trứng cá không phải là làn da xấu. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải sống chung với mụn ở độ tuổi 30, 40 vì có rất nhiều sản phẩm đáng để nghiên cứu nếu chàng dễ bị nổi mụn. Thêm một sản phẩm tẩy tế bào chết nhẹ nhàng có đặc tính kháng khuẩn vào quy trình chăm sóc da của bạn sẽ giúp làm mờ các nốt mụn và ngăn ngừa mụn trứng cá.

Lầm tưởng 10: Quy trình chăm sóc da của nam giới mất quá nhiều thời gian

Chỉ cần dành ra năm phút mỗi ngày, chàng có thể thiết lập thói quen chăm sóc da cơ bản cho nam giới và nhận thấy sự khác biệt gần như ngay lập tức.

Rửa mặt hai lần mỗi ngày với sữa rửa mặt dịu nhẹ.

Tẩy tế bào chết một hoặc hai lần một tuần để loại bỏ các tế bào da chết.

Dưỡng ẩm để cung cấp độ ẩm mạnh mẽ cho làn da của bạn.

Thoa kem chống nắng - bất chấp thời tiết.

