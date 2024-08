Nguyễn Phi Hùng: 'Tôi thích trẻ con nhưng không muốn làm bố đơn thân'

Ở tuổi 47, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng nói anh dành phần lớn thời gian cống hiến cho khán giả, không áp lực kiếm tiền vì có nền tảng kinh tế ổn định sau 24 năm làm nghệ thuật. Hiện tại, anh vẫn trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc riêng nhưng không vội kết hôn, sinh con khi chưa có "nửa kia" phù hợp.

- Thời gian gần đây, lịch trình làm việc của anh như thế nào?

- Tần suất đi diễn của tôi vẫn bận rộn như những ngày đầu. Đã lâu tôi không còn được biểu diễn ở những sân khấu nhỏ, bây giờ nhà tổ chức họ nghiêng về các show sự kiện ở trung tâm, khách sạn. Dù vậy tôi vẫn luôn mong muốn được phục vụ khán giả mọi tầng lớp. Có khán giả nói với tôi, em muốn gặp anh ở sân khấu chứ vào phòng trà nghe anh hát là bay mất tháng lương. Đôi lúc tôi rất muốn được trở lại giai đoạn trước, hát ở các sân khấu như 126, Trống Đồng... để gặp gỡ những khán giả bình dân, những người có nhu cầu xem ca nhạc, gặp những ca sĩ họ yêu mến.

- Bận rộn công việc, vậy chuyện tình cảm riêng của anh thì sao?

- Hiện tại tôi và người đó vẫn chưa tìm thấy nhau. Đôi khi tôi nghĩ mình được quá nhiều tình yêu từ khán giả và đó cũng là một dạng hạnh phúc có thật chứ không mơ hồ. Suy nghĩ ấy giúp tôi gạt qua những băn khoăn trong đời sống riêng. Tôi thích như bây giờ, không để bản thân bị tác động vì những lý do như đến tuổi phải lập gia đình, nghe mọi người nhắc lập gia đình tự nhiên mình lại hoảng... Vì hạnh phúc gia đình còn là hành trình vun vén nữa. Nếu chưa gặp được người đó, tôi cũng không bi quan với tình yêu. Tôi vẫn luôn hát những bài ngợi ca tình yêu, mong đến ngày nào đó gặp được người mình đặt trọn trái tim. Hạnh phúc dù đến sớm hay muộn cũng mãi là hạnh phúc. Bây giờ chưa có thì mình cứ chăm chút công việc, yêu đam mê của mình.

Hồi đó, tôi cũng thử hẹn hò nhưng mới gặp được vài ngày, tôi thấy điều người ta mong muốn ở tôi khiến tôi hoang mang quá. Ví dụ như cô ấy nhắn: Anh biết 5 giờ em tan sở rồi sao anh không gọi hỏi thăm em? Trong khi giờ đó tôi lại bắt đầu đi diễn hoặc đi thu âm. Tôi thấy trong tình yêu vui được vài ngày đầu, sau đó là những ngày buồn. Khi nghĩ đã là của nhau thì đôi khi cô ấy ghen và cả tôi cũng ghen nữa, thậm chí ghen cả trong giấc mơ.

- Gu người yêu của anh như thế nào?

- Hình mẫu của tôi hơi khó đoán. Tất cả phụ nữ ai cũng có điểm riêng, có người duyên dáng, cách ứng xử hay, có người vóc dáng đẹp... Tôi vẫn chọn cái gì đó ôn hòa, làm sao cân bằng được các yếu tố như trên vừa đủ duyên, bên cạnh đó biết ứng xử, nuôi dạy con tốt.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng bên mẹ. Ảnh: NVCC

- Ba mẹ nói gì khi anh vẫn chưa lập gia đình?

- Ba mẹ là những người thấu hiểu, giúp tôi vững tin hơn. Với tình thương vô bờ bến, ba mẹ lúc nào cũng lắng nghe cảm xúc của tôi. Nhiều bạn bè tôi cũng chưa lập gia đình và họ chọn bình yên chứ không phải kết hôn để đối phó, cuối cùng gãy đổ. Chính ba mẹ cũng thấy điều đó nên họ không bắt tôi miễn cưỡng.

- Anh nghĩ sao về chuyện làm bố đơn thân?

- Tôi cũng rất thích trẻ con nhưng một đứa trẻ ra đời trong trẻo như thiên thần cần được sống trong gia đình hạnh phúc chứ không thể thiếu tình thương người mẹ. Giống như chúng ta có đôi chân để cân bằng, nếu đứng một chân bị khập khiễng thì rất tội. Tôi từng chứng kiến hoàn cảnh của hai gia đình, một bên hòa thuận, hạnh phúc nên con cái rất ngoan, sống tốt đẹp, còn gia đình kia hay cãi vã và con cái không còn vô tư trong trẻo nữa. Nếu tôi có con, tôi cũng muốn tìm cho bé một người mẹ đúng nghĩa để cùng tôi chăm sóc, nuôi dạy con khôn lớn.

Tuy nhiên, ngoài chuyện sinh con, hôn nhân là sự gắn kết trách nhiệm lâu dài nên tôi không cho phép mình vội vàng hay nôn nóng, dù rất yêu trẻ con. Nhiều đồng nghiệp của tôi cũng ly hôn nên tôi không so sánh mình với ai, mình cứ lắng nghe trái tim mình. Khi mình đau, trái tim mình chịu, khi vui, trái tim mình biết, không ai chịu thay được nên tôi không so sánh. Hôn nhân là vấn đề tôi và người thân đã thông suốt và không còn bị áp lực. Tôi rất an nhiên với lựa chọn của mình.

- Anh tận hưởng cuộc sống độc thân ra sao?

- Hồi trước tôi chủ yếu sống ở Củ Chi, TP HCM, trong biệt thự nhà vườn rộng khoảng 3.000 mét vuông nhưng ngôi nhà đó tôi đang để không, chỉ có quản gia trông coi. Hiện nơi đó, tôi dành để gặp gỡ bạn bè, cho bạn mượn để tập yoga. Đôi khi vài tháng, cả năm tôi chưa về ngôi nhà đó. Năm nay tính ra tôi về đó chưa được 10 lần nên tôi thấy mình muốn nhiều nhưng mình lại sử dụng không nhiều. Căn nhà đó tôi có từ 18 năm trước, có nghĩa chỉ sau khoảng 4, 5 năm đi hát. Bây giờ căn nhà đã tăng giá gấp khoảng 10 lần nhưng tôi không có nhu cầu bán. Kiếm tiền không phải là điều áp lực với tôi vì nó đã đủ rồi. Hiện tôi thấy mình say mê làm việc vì niềm vui nhiều hơn.

- Anh nghĩ sao khi nhiều người nói anh rất giàu, là đại gia ngầm vì có nhiều tài sản, biệt thự nhà vườn?

- Cái giàu không phải điều kiện tiên quyết, giàu chỉ là cái tương đối để tôi yên tâm làm việc thôi. Có rất nhiều người giàu khiến tôi nể trọng trong ứng xử. Người giàu cũng như người thường thôi, không phải mình giàu là mình ngồi mâm riêng. Tôi chỉ thấy cái cần giàu là tình người biết chia sẻ, ứng xử, cầu tiến... còn tài sản chỉ mang tính chất tích góp. Tôi không phải người giàu, tôi chỉ là người thích làm việc. 20 năm nay tôi còn không để ý cát-xê bao nhiêu, nhiều ít ra sao. Vì tôi trân trọng những đối tác, mối quan hệ của mình, đó cũng là cách tôi giàu trong mối quan hệ, tình cảm với mọi người.

Nam ca sĩ vừa chiến thắng chương trình "Đấu trường ngôi sao".

- Anh vừa giành giải quán quân chương trình 'Đấu trường ngôi sao' với vai trò đội trưởng, dự định tiếp theo của anh là gì?

- Tôi tham gia chương trình Đấu trường ngôi sao với mong muốn có sự đổi mới, sáng tạo để gửi đến khán giả. Và may mắn, đội do tôi dẫn dắt giành được giải cao nhất, đó là niềm hạnh phúc khó diễn tả!

24 năm làm nghề tôi cảm thấy bây giờ mình vẫn bận rộn y như ngày đầu nên tôi xem đây là sân chơi để trải nghiệm, trưởng thành hơn. Sau chương trình này, tôi dành thời gian đi diễn và chưa nhận lời tham gia thêm gameshow nào. Tôi và các bạn thí sinh có thể lập nhóm đi hát nếu chương trình nào đó có nhã ý muốn mời chúng tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng đang chờ một bộ phim mình tham gia ra mắt khán giả.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng sinh ngày 24/6/1977 tại Hà Nội. Năm 1996, anh tốt nghiệp chuyên môn múa ballet tại Trường Múa Việt Nam. Năm 2000, anh chuyển sang hoạt động âm nhạc và được khán giả biết đến với nhiều ca khúc như Tình đơn côi, Mưa tuyệt vọng, Vắng cha và Dáng em. Anh còn tham gia các bộ phim như Xin lỗi tình yêu, Lọ Lem thời @, Câu chuyện cuối mùa thu...

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]