Người đàn ông từng làm thuê rửa bát giờ trở thành cầu thủ vượt mặt cả Messi, CR7

Virgil Van Dijk (32 tuổi) là cầu thủ nổi tiếng người Hà Lan, hiện đang thi đấu ở vị trí trung vệ. Anh giữ băng đội trưởng của CLB Liverpool và đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan.

Là một trong những cầu thủ nổi bật hàng đầu hiện nay, ít ai biết rằng, Van Dijk đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Thời niên thiếu, anh đã phải đi rửa bát thuê cho một nhà hàng nhỏ để có tiền trang trải cuộc sống.

Vào thời điểm ấy, cầu thủ này được mô tả là một chàng trai trẻ có tính cách hòa đồng nhưng đôi khi có chút nổi loạn. Trong thời gian tập luyện và thi đấu tại đội trẻ Willem II, không ai nhìn thấy tiềm năng của Van Dijk vì lúc đó, anh nhạt nhòa với ngoại hình không mấy nổi bật.

Virgil Van Dijk từng trải qua quãng thời gian cơ cực.

Ở tuổi 17, lúc này, Van Dijk mới "trổ mã" trở nên cao lớn hơn, nhờ đó mà anh trông cao to vạm vỡ, thay đổi ánh nhìn của bao người. Sao khi trải qua nhiều lần chuyển nhượng, tài năng của Van Dijk mới được tỏa sáng. Anh được nhận xét là một trung vệ mạnh mẽ, có kỹ thuật và con mắt quan sát tốt cũng như sở hữu tốc độ ấn tượng.

Vào năm 2019, trung vệ người Hà Lan đã vượt qua hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo để đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa của LĐBĐ châu Âu (UEFA). Đây là minh chứng cho thấy những sự nỗ lực phi thường của cậu thiếu niên đi làm thuê rửa bát như thế nào.

Có một điều đáng chú ý là Virgil Van Dijk thường chỉ in tên chính của mình là Virgil trên áo thi đấu do anh không chấp nhận được quá khứ cha đẻ đã bỏ rơi mẹ con anh để bà phải vất vả nuôi dạy 3 anh em khôn lớn. Sự tổn thương trong quá khứ khiến Van Dijk không thể nào quên được. Rất may là ở thời điểm hiện tại, Van Dijk đang có một tổ ấm hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp.

Cầu thủ này không ngừng rèn luyện bản thân.

Trên chiếc áo thi đấu, Virgil Van Dijk chỉ in tên mình.

Anh đã kết hôn với người bạn đời đồng hương Rike Nooitgedagt, cả hai quen biết và yêu nhau ở độ tuổi thiếu niên. Chính người đẹp này đã đồng hành với Van Dijk trên mọi bước đường thăng trầm của sự nghiệp, là hậu phương vững chắc của anh.

Trong khi bạn trai mới khởi đầu sự nghiệp khá chật vật, Rike Nooitgedagt đã là một quản lý bán hàng thời trang. Khi bạn trai phải đi đến nơi xa để thi đấu, người đẹp Hà Lan đã gác lại sự nghiệp để cùng theo anh sang Scotland. Sau đó, cả hai tổ chức hôn lễ vào năm 2017.

Anh đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp.

Dù là vợ của cầu thủ nổi tiếng, nhưng mỹ nhân này khá kín tiếng trên truyền thông. Virgil Van Dijk cũng hiếm khi chia sẻ ảnh vợ con lên trang cá nhân. Có thể nói, anh là một trong những cầu thủ không dính vào các vụ lùm xùm tình ái như nhiều ngôi sao nổi tiếng khác. Dường như vì trải qua những câu chuyện không hay trong quá khứ mà cầu thủ này luôn cố gắng trân trọng hiện tại, dành trọn vẹn thời gian nghỉ ngơi cho gia đình nhỏ.

Trên trang Instagram cá nhân với hơn 14 triệu người theo dõi, Virgil Van Dijk chủ yếu chia sẻ về những hình ảnh anh luyện tập thể thao và chơi bóng đá, cùng một số sự kiện anh tham gia làm hình ảnh đại diện quảng bá thương hiệu.

