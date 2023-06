Người đàn ông của Prada mang vẻ dịu dàng của nước

“Thường thì chúng ta nói về sự rút gọn — thay vào đó, ở đây, chúng ta mở rộng từ một thứ đơn giản.” Đây là điểm khởi đầu của Miuccia Prada cho bộ sưu tập quần áo nam Xuân/Hè 2024 của Prada. Nhưng như chúng ta mong đợi, nhà thiết kế huyền thoại đã có Raf Simons bên cạnh. “Chúng tôi bắt đầu mọi thứ từ ý tưởng về áo đấu, cấu trúc, độ nhẹ của nó”, nhà thiết kế nói thêm.

Trong một căn phòng bọc thép lượn sóng ở Deposito của Fondazione Prada, bản nhạc “Closer” của Nine Inch Nail dội vào tường trước khi chất nhờn từ trần nhà rơi xuống. Tên của bộ sưu tập, “Dạng chất lỏng”, giờ đây trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Và theo đúng truyền thống của Raf và Miuccia, buổi trình diễn không chỉ là một mánh lới quảng cáo, nó bổ sung hoàn toàn cho bộ sưu tập và mọi thứ mà nó đại diện.

Bắt đầu với một chiếc áo sơ mi màu đen, Prada đã sớm phát triển tuyên bố hàng may mặc đặc trưng thành một loạt các bộ quần áo được may đo và chỉnh chu. Những chiếc áo sơ mi có cổ chữ V khoét sâu vào quần đùi, tạo cho người nhìn ảo giác về một bộ đồ boiler suit mà Raf's Prada đã phục vụ chúng ta nhiều lần trước đây. Sự nâng cao như vậy tiếp tục, khi những chiếc áo sơ mi mọc ra những bông hoa và bó hoa nở từ ngực, trong khi những chiếc áo khác được tua rua và trang trí bằng những hoa văn đầy màu sắc, nổi bật trên phông nền trắng tinh.

Buổi biểu diễn “cảm thấy rất Raf” và hoàn toàn không có gì sai với điều đó. Khi làm như vậy, các thủ tục của Prada đã đáp ứng các yếu tố kỹ thuật trong việc ra mắt áo vest tiện ích, trong khi áo khoác và áo mưa của phóng viên đã bổ sung thêm những món đồ thông minh dành cho gián điệp công nghệ của tương lai vào một bộ sưu tập vốn đã đa dạng.

Khái niệm về tính lưu động đến rồi đi, vì những thứ thường có cấu trúc - như túi xách - mềm và có đệm, trong khi kính mắt thì cứng. Những đôi giày cũng khác thường không kém, vì nhiều mẫu khác nhau đã sử dụng một đôi dép có mũi vuông, góc cạnh không quá khác biệt so với Prada Cup danh giá, nếu nó trở nên trang trọng và tương lai về mặt hồi tưởng.

Về điều này, Simons nói thêm: “'Làm thế nào mà một ý tưởng sáo rỗng lại có thể khác được? Bộ đồ suit, áo sơ mi. Bộ sưu tập này là về các quy ước đặt câu hỏi, cấu trúc và nam tính. Và chúng tôi khám phá ý tưởng về cách may đo có thể cảm thấy hoàn toàn khác với cách chúng tôi biết về nó. Nếu bạn nhìn vào cách cắt may trong buổi biểu diễn, đó là một bộ vest nam theo chủ nghĩa cổ điển, nhưng khi bạn thực sự nhìn thấy nó, nó sẽ mang lại cảm giác hoàn toàn khác. Nó cho phép cơ thể, vốn luôn chuyển động và luôn biến đổi, cảm thấy tự do. Để cảm thấy thoải mái và dễ dàng. Chúng tôi bắt đầu mọi thứ từ ý tưởng về áo sơ mi, cấu trúc, độ nhẹ của nó. Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cơ thể - để mang lại sự tự do cho cơ thể, ngay cả khi sở thích của chúng tôi là thể hiện các tham chiếu đến các nguyên mẫu và kiến ​​trúc trong thời trang, vốn thường bị hạn chế. Vì vậy, chúng tôi đã áp dụng cấu trúc này cho toàn bộ trang phục nam tính”,

Miuccia Prada cũng cho biết: “Cuộc sống và sự hiểu biết về cuộc sống rất phức tạp — sự đơn giản có thể trở nên quá đơn giản. Thay vào đó, chúng tôi quan tâm đến sự xây dựng này, đến sự mở rộng này. Sự phức tạp của suy nghĩ cho phép xem xét lại những điều đơn giản. Chúng tôi bắt đầu với áo sơ mi trắng - đơn giản nhất. Và từ cơ sở đó, từ một cơ sở cơ bản và bình thường nhất, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn thích. Nó cho phép biến đổi, và cá tính. Nói về cơ thể, bạn nói về cá nhân – tính cá nhân của con người, và do đó là về tính cá nhân của suy nghĩ”.

Nhìn chung, Prada SS24 là một trò chơi về hình thức hơn là các mã được chỉ định. Nó đã giải mã các nguyên tắc may mặc, và khi làm như vậy, đã giải phóng sự hợp tác giữa cha và mẹ của thời trang cao cấp.

