Người đàn ông cử chỉ thân thiết với Song Hye Kyo gây tò mò

Ngày 19/9, Song Hye Kyo tải lên Instagram cá nhân một số bức ảnh cô ở Milan. Trong đó, bức ảnh diễn viên ngồi cạnh một người đàn ông tầm 40 tuổi cùng thưởng thức bữa tiệc với bạn bè gây chú ý. Trong một tấm hình, người đàn ông được nhìn thấy đang vòng tay ra sau lưng diễn viên, có lúc còn tựa tay vào ghế của cô.

Song Hye Kyo bên người đàn ông lạ mặt. Ảnh: Instagram

Nhiều khán giả bình luận dưới bài đăng của diễn viên, bày tỏ sự tò mò về danh tính người đàn ông. Sau đó, một số fan Song Hye Kyo tiết lộ người trong ảnh là Joo Hyung Sun, stylist tóc của minh tinh xứ Hàn. Nguồn tin cho hay Song Hye Kyo và stylist này thân thiết gần 20 năm qua. Ngoài hỗ trợ trong công việc, họ là hai người bạn thân, chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Cả hai nhiều lần chụp ảnh chung, mặc đồ đôi và không ngại ngần chia sẻ về mối quan hệ.

Một nguồn tin cho hay, Joo Hyung Sun không chỉ thân thiết với Song Hye Kyo mà còn từng là bạn thân của chồng cũ cô - tài tử Song Joong Ki.

Song Hye Kyo đăng ảnh thân thiết với stylish lên mạng xã hội. Ảnh: Instagram

Song Hye Kyo sinh năm 1981, ra mắt với vai trò người mẫu rồi thử sức đóng phim từ năm 16 tuổi. Năm 2000, cô trở thành sao hạng A nhờ vai chính trong phim Trái tim mùa thu (2000). Cô đóng All In (2003), Full House (2004), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2023). Cô thuộc top sao nữ được trả cát-xê cao nhất Hàn Quốc. Năm 2022, Song Hye Kyo lần đầu lên ngôi ảnh hậu Baeksang với vai cô gái mang ám ảnh bạo hành trong phim The Glory. Gần đây cô tham gia bộ phim Black Nuns, được cho là phần tiếp theo của bộ phim kinh dị năm 2015, The Priests.

Sau khi ly hôn với Song Joong Ki năm 2019, Song Hye Kyo kín tiếng về đời tư, nhưng tích cực xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn. Cô ước tính có khối tài sản trị giá 20 triệu USD.

