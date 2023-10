Nam thần xứ cảng thơm U60 đóng phim 18+ có diện mạo hiện tại gây ngỡ ngàng

Vương Mẫn Đức (Michael Wong) là nam diễn viên người Mỹ gốc Hoa và sinh sống tại Hồng Kông (Trung Quốc). Nam tài tử sinh ra và lớn lên ở New York, là con trai của một chủ nhà hàng. Những người anh trai của Vương Mẫn Đức cũng trở thành diễn viên trong ngành điện ảnh xứ cảng thơm. Do đó, sau khi học xong cấp 3, nam nghệ sĩ lên đường tới Hồng Kông để thử vận may trong lĩnh vực diễn xuất.

Nhờ sở hữu vẻ đẹp lai quyến rũ, ông có mẹ mang dòng máu Pháp và Hà Lan, cha là người Trung Quốc, nên Vương Mẫn Đức dễ dàng lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất. Về sau tài tử người Mỹ gốc Hoa tham gia vào một loạt các tác phẩm đình đám như "Phi Hổ"; "Vòng xoáy cuộc đời"; "Hoa hồng trắng",... Đặc biệt, nam tài tử được nhắc tới nhiều với bộ phim 18+ có tựa đề "Nguy cơ ái tình" đóng chung với nữ diễn viên xinh đẹp Trần Nhã Luân.

Vương Mẫn Đức từng nổi tiếng nhờ đóng phim 18+.

Với gương mặt điển trai, lãng tử cùng thân hình nóng bỏng đẹp không tỳ vết, nam tài tử xứ cảng thơm khiến nhiều cô gái mê đắm không rời. Mặc dù còn hạn chế về tiếng Trung, chỉ nói tiếng Anh nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến việc nam diễn viên này phát triển sự nghiệp diễn xuất. Vào năm 2020, ông ra mắt với vai trò là đạo diễn trong bộ phim "Miles Apart". Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng có khả năng ca hát.

Ông Vương có cuộc hôn nhân viên mãn với siêu mẫu Janet Ma, cặp đôi về chung một nhà từ năm 1992. Được biết, cả hai nhanh chóng kết hôn chỉ sau 7 tháng hẹn hò. Ông Vương gặp người vợ tương lai của mình, khi đó cô đã ly dị với một kỹ sư xây dựng, trên trường quay cho một buổi chụp hình quảng cáo. Nam tài tử cho hay ông đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nam tài tử có cuộc hôn nhân rất viên mãn.

Cả hai đã vượt qua nhiều cách biệt để đến với nhau.

Tình yêu của cả hai đã vấp phải nhiều rào cản khi nam tài tử bị cho là một "tay chơi" siêu hạng, không dễ chung thủy trong khi mỹ nhân Janet đã trải qua một lần đò. Mặc dù vậy, cặp đôi cho đến nay vẫn hạnh phúc. Theo nam tài tử, bí quyết để ông duy trì cuộc hôn nhân này là luôn nhận sai về mình. Mỗi lần ông và vợ mâu thuẫn, Vương Mẫn Đức luôn là người đầu tiên nói lời xin lỗi.

Về phần Janet, bà luôn tin tưởng ở chồng, không bao giờ cằn nhằn những lúc chồng về muộn. Họ còn tôn trọng không gian riêng tư của nhau nên cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, thoải mái và bình yên. Cặp đôi có 3 người con hai gái và một trai. Hai ái nữ của Vương Mẫn Đức là Kayla và Irisa đều nổi tiếng trên truyền thông nhờ vẻ đẹp gợi cảm, bốc lửa. Cả hai đều được cha mẹ tạo điều kiện sống với đúng đam mê và tình yêu của đời mình.

Gia đình hạnh phúc của Vương Mẫn Đức.

Hai con gái của ông có vẻ đẹp gợi cảm.

Nam tài tử vẫn phong độ dù đã U60.

Vương Mẫn Đức cho hay, ông luôn hết lòng ủng hộ các con trong mọi việc, chỉ cần không phạm pháp là được. Do đó, gia đình của nam tài tử này khiến nhiều người ngưỡng mộ vì các thành viên luôn gắn kết, yêu thương nhau. Hiện tại ở tuổi 58, nam tài tử vẫn rất phong độ, lịch lãm với gu thời trang trẻ trung. Ông duy trì sức khỏe và thể lực bằng việc tập thể dục và tham gia các hoạt động ngoài trời.

