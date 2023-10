"Nam thần hành động" cao 1m82, U40 trẻ trung ngỡ ngàng, body vẫn thuộc hàng cực phẩm

Ji Chang Wook trong dự án The Worst of Evil.

Mới đây, dự án phim hành động - tội phạm mang tên The Worst of Evil (Tựa việt: Tội Ác Kinh Hoàng) do nam diễn viên Ji Chang Wook đóng vai chính lên sóng, nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Phim được đánh giá cao ở cả nội dung lẫn diễn xuất của dàn cast chính. Trong phim, "nam thần hành động" Ji Chang Wook vào vai Park Joon Mo - sĩ quan cảnh sát trà trộn vào băng đảng buôn bán ma túy lớn có trụ sở tại Gangnam (Hàn Quốc) để phá án.

Sao nam 8X cho thấy thực lực diễn xuất với những phân cảnh đánh đấm xứng danh "nam thần hành động" trên màn ảnh Hàn. Khán giả một lần nữa được chứng kiến một Ji Chang Wook rắn rỏi, mạnh mẽ và siêu ngầu được tái hiện qua hình ảnh Joon Mo. Chưa dừng lại ở đó, trong những phân cảnh cảm động, thể hiện sự đau khổ, nam diễn viên sinh năm 1987 cũng nhận được vô vàn lời khen ngợi nhờ diễn xuất bằng ánh mắt, đài từ thuyết phục.

Nam diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng trong vai diễn mới.

Nhiều người hâm mộ bình luận kỳ vọng đây sẽ là dự án tiếp tục đưa tên tuổi của nam diễn viên bùng nổ hơn nữa. Ngoại hình của Ji Chang Wook trong dự án lần này cũng gây chú ý không kém. Ở tuổi U40, nam diễn viên vẫn sở hữu gương mặt trẻ trung, góc cạnh, body vạm vỡ, săn chắc. "Bao nhiêu năm vẫn không hề già đi chút nào, mặt anh trẻ măng nhưng vào vai hành động thì siêu ngầu nhá", "Chờ đoạn cởi đồ khoe body săn chắc", "Nam thần trong lòng tôi", "Bao năm anh quay lại đóng hành động vẫn đỉnh như vậy",... là những bình luận của cư dân mạng.

Ji Chang Wook sở hữu chiều cao 1m82, body 6 múi săn chắc cùng gương mặt trẻ trung, điển trai. Anh chàng không tập gym nhưng giữ được body săn chắc, khỏe khoắn nhờ niềm đam mê với bơi lội, bóng đá, chạy bộ. Ji Chang Wook thường chơi ở vị trí tiền đạo. Tuy không theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, sao nam này vẫn duy trì tình yêu bóng đá bằng việc tập luyện chăm chỉ giúp cơ thể được khỏe khoắn, săn chắc.

Ji Chang Wook thường xuyên nhận được những lời mời chụp hình mẫu, quảng cáo sản phẩm nhờ lợi thế về vẻ ngoài của mình.

Anh cũng thường xuyên tập những bài tập giúp tăng sức bền, rèn luyện sức chịu đựng cho cơ thể như nhảy dây, đi bộ đường dài, leo núi,... Ji Chang Wook cũng xem tập thể dục là cách để giảm bớt căng thẳng, stress trong cuộc sống. Vì vậy, anh cũng thường xuyên khuyên người hâm mộ nên tập thể dục.

Ngoài ra, để phục vụ cho các vai diễn hành động, Ji Chang Wook từng có quãng thời gian tập võ. Bộ môn này còn rèn luyện khả năng phản xạ, cải thiện sự ổn định về cả mặt thể chất lẫn tinh thần.

Những lần khoe body 6 múi săn chắc, rắn rỏi trong phim gây chú ý của sao nam này.

Từng có thời điểm tăng đến hơn 12kg, lộ mặt béo tròn trong thời gian nhập ngũ, sau đó, anh đã nhanh chóng tập luyện, ăn ít đi để giảm cân, lấy lại phong độ hình thể ngay sau khi xuất ngũ. Theo Ji Chang Wook, chăm chỉ tập luyện là phương pháp giảm cân tốt nhất, tiếp đến là giữ chế độ ăn uống khoa học, ăn ít và hạn chế tinh bột.

Hiện tại, sao nam không quá khắt khe trong chế độ ăn uống. Nam diễn viên ăn đủ 3 bữa trong ngày, bổ sung đầy đủ protein tốt từ trứng, thịt, cá, đồng thời ăn nhiều rau xanh, trái cây và uống nhiều nước lọc. Sao nam cho hay một cơ thể hoàn hảo thì phải đáp ứng đủ 2 tiêu chí là khỏe - đẹp.

Tài tử có niềm đam mê đặc biệt với siêu xe, anh sở hữu nhiều chiếc mô tô phân khối lớn. Anh thường xuyên đăng tải hình ảnh lái xe lên trang cá nhân.

