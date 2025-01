Khi cầu thủ... cưới vợ sớm

Cầu thủ nước ngoài thế nào? Tháng 9-2024, tiền đạo Endrick của Real Madrid bất ngờ thông báo đã kết hôn với cô bạn gái người mẫu Gabriely Miranda. Hình ảnh đôi vợ chồng trẻ - Endrick 18 tuổi, Gabriely Miranda 23 tuổi - đăng tải trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) nhanh chóng nhận hơn 1 triệu lượt thích (like) chỉ trong vòng 1 ngày. Real Madrid từng bỏ ra 50 triệu euro để chiêu mộ "cậu nhóc" Endrick từ CLB Palmeiras, còn Gabriely là người mẫu tóc vàng xinh đẹp, được đông đảo người hâm mộ biết đến. Báo chí Tây Ban Nha và Brazil tốn khá nhiều giấy mực để viết về chuyện tình của Endrick, trong đó có phát biểu "bất hủ" của chàng trai 18 tuổi trên kênh truyền hình Conversa com Bial: "Tôi đã nói chuyện với bố mẹ về việc được trở thành một ông bố trẻ, được nhìn thấy con mình lớn lên khỏe mạnh". Cặp “trai tài gái sắc” Endrick - Gabriely Miranda dậy sóng dư luận cuối năm 2024 .Ảnh: X Chưa có bất cứ thông tin gì về tương lai của gia đình cặp vợ chồng trẻ này, thế nhưng Endrick thực sự thăng hoa trong nửa năm cuối 2024. Anh có màn ra mắt ở đội tuyển Brazil, ghi bàn thắng đầu tiên cho "Selecao", được khoác áo tuyển quốc gia tại Copa America, thi đấu trận đầu tiên và ghi bàn cho Real Madrid, và lấy vợ! Cầu thủ bóng đá thi đấu ở châu Âu có xu hướng lập gia đình sớm - điều được các HLV, những nhà môi giới khuyến khích. Thật vậy, mong muốn lớn nhất của họ chính là việc các cầu thủ dưới quyền (hoặc do họ đại diện) ổn định cuộc sống thông qua việc kết hôn sớm. Cầu thủ sẽ tập trung vào chuyên môn, các trận đấu thay vì tiệc tùng vô độ cuối tuần, dẫn đến mất phong độ hoặc dễ chấn thương. Với quan niệm vợ và gia đình là cách truyền thống để giữ chân cầu thủ, độ tuổi trung bình lập gia đình cũng như có con của cầu thủ châu Âu ngày càng trẻ. Ngoài Endrick vừa lập "kỳ tích" ở tuổi 18, Jack Wilshere hay Thibaut Courtois trước đây có vợ khi mới 19, 20 tuổi; Phil Foden ở tuổi 21 đã có 2 con, Eden Hazard 24 tuổi đã là ông bố 3 con... Cầu thủ thường chọn bạn đời trong giới người mẫu, diễn viên, ca sĩ, doanh nhân thành đạt hoặc vận động viên nổi tiếng từ các môn thể thao khác, dẫn đến việc các gia đình trẻ ngẫu nhiên được "quảng bá" trên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng, dẫn dắt các xu hướng (trend) sống mới trong xã hội.