Nam ca sĩ gây tiếc nuối ở show Anh trai

Gương mặt gây tiếc nuối tại show “Anh trai say hi”

Sau Live Stage 4 Anh trai say hi, 4 cái tên phải nói lời tạm biệt chương trình, trong đó bao gồm Wean Lê. Suốt hành trình trong show, nam ca sĩ gây ấn tượng và có ca khúc trend TikTok như I'm thinking about you kết hợp cùng tlinh, Rhyder, Đức Phúc, Hùng Huỳnh. Một số màn trình diễn triệu lượt xem khác phải kể đến Chân thành, Hít “drama”…

Là người có kỹ năng hát, rap, sản xuất âm nhạc, việc Wean phải dừng chân ngay trước chung kết gây tiếc nuối. Nhất là thời điểm, ca sĩ sinh năm 1998 đang dần chiếm được tình cảm của khán giả.

Wean Lê dừng chân trước chung kết Anh trai say hi.

Ở những tập đầu, Wean Lê là không có quá nhiều thời lượng lên hình, không sôi nổi bằng những anh trai khác. Dần dà, nghệ sĩ gốc Quảng Ngãi được quan tâm hơn nhờ những sân khấu trình diễn, giúp anh khoe được tài năng.

Chia tay cuộc thi, Wean nói đã hoàn thành được mục tiêu đề ra là khán giả đọc được tên anh. Ca sĩ nhận ra bản thân được nhiều hơn mất: “Tôi được khám phá bản thân, có thêm nhiều kỹ năng, làm những điều chưa từng thử, có thêm bạn bè. Tôi kết nối với tất cả mọi người, kể cả bác bảo vệ trường quay. Nếu có mất, thì chỉ là mất ngủ thôi”.

Không chỉ trên sân khấu, nam ca sĩ được dư luận quan tâm hơn khi vướng tin hẹn hò Miu Lê. Cả hai lộ nhiều hình ảnh đi hẹn hò cùng nhau nhưng không lên tiếng. Dù vậy, chuyện hẹn hò không làm ảnh hưởng nhiều đến hình tượng đã gây dựng của nam ca sĩ.

Ca khúc badbye được Wean phát hành 1 năm trước đang gây sốt trên TikTok vì giai điệu bắt tai, chất giọng cảm xúc và có nhiều từ chơi chữ lạ tai.

Sau Anh trai say hi, Wean chưa có ý định tiếp tục tham gia game show mà tập trung vào sự nghiệp.

Dự định không thể hoàn thành

Tại show Anh trai say hi, ca sĩ chưa có cơ hội diễn solo vì phần này chỉ dành cho chung kết. Anh dự định mang bản nhạc mới Thờ ờ lên sân khấu chương trình nhưng không thể thực hiện. "Đáng lẽ bài hát này sẽ được phát đêm chung kết" - ca sĩ nói.

Wean chia sẻ Thờ ờ nhẽ ra phát hành từ trước nhưng anh dồn năng lượng cho show Anh trai say hi, chờ thời điểm chín muồi để đem đến cho khán giả. Ca khúc mới của Wean nhẹ nhàng, đánh mạnh vào cảm xúc. MV là hình ảnh, lời nhạc, điểm nhấn là visual của nam ca sĩ. Anh hoàn thiện bản nhạc nhanh, chỉ mất 3-4 giờ, dựa trên câu chuyện có thật của bản thân.

Ca sĩ muốn đem ca khúc Thờ ơ lên sân khấu chung kết nhưng không thể thực hiện.

“Đề tài ấp ủ rất lâu nhưng quá trình viết ra lại nhanh. Đó là khoảng thời gian buồn nhất của tôi trong những năm gần đây - gặp nhiều vấn đề trong cảm xúc nhất. Tôi thu mình lại, không gặp ai hết, cũng không làm gì hết, 24 tiếng chỉ dành thời gian cho bản thân và chỉ ở nhà quanh đi quẩn lại” - ca sĩ chia sẻ.

Cảm hứng sáng tác bài hát mới của anh liên quan đến chuyện tình đã lỡ. “Thờ ơ có thể hiểu như góc nhìn của tôi về quá trình của đàn ông sau quãng thời gian chia tay, khi không còn cơ hội để hàn gắn lại mối quan hệ cũ. Họ không chấp nhận được sự thật và bắt đầu đắm chìm vào quãng thời gian tiếc nuối khi đối phương đã bước qua”.

Trước đây, Wean có chuyện tình kéo dài nhiều năm với ca sĩ Naomi. Cả hai từng được gọi là cặp bài trùng trong phong cách sống lẫn con đường âm nhạc. Chấm dứt tình cảm, Wean và Naomi nói hiện tại là bạn thân, hỗ trợ nhau trong sự nghiệp.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]