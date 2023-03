MC Nguyên Khang: Tôi không vì cách nghĩ của người khác mà phải chiều lòng họ

Khi xuất hiện trên truyền hình, việc lựa chọn trang phục luôn là ưu tiên hàng đầu của MC Nguyên Khang. Vì bên cạnh bản lĩnh sân khấu, một bộ trang phục hoàn hảo sẽ giúp cho nam MC thoải mái và tự tin hơn.

Mặc suit không thể xuề xòa

Chào MC Nguyên Khang! Anh gây ấn tượng với các bộ vest lịch lãm trên sóng truyền hình. Anh có yêu cầu thế nào về trang phục dẫn chương trình?

- Tôi chọn cho mình một phong cách dẫn thiên về sự lịch lãm, nên tôi thường hay mặc suit. Suit cũng là một trang phục phù hợp cho nam giới. Có nhiều kiểu suit với nhiều phong cách khác nhau, kiểu vải khác nhau, màu cũng khác nhau. Cho nên, những bộ suit mình mặc cũng phần nào toát lên được tính cách của con người. Nói một cách đơn giản, như khi bạn ngửi một mùi nước hoa nào đó, thì bạn sẽ biết phong cách hoặc tính cách của người đó như thế nào: Ấm áp hay lạnh lùng. Suit cũng vậy. Ngoài ra, tôi thấy mặc suit khó mà dễ, dễ mà khó. Vì để mặc được một bộ suit đẹp thì cũng đòi hỏi tay nghề của người may. Tôi chủ yếu chọn mặc suit của các thương hiệu, nhà thiết kế quen thuộc với mình để phần nào an tâm hơn. Nó tôn được form dáng mỗi lần mình xuất hiện trên phim trường.

Thương hiệu và màu sắc suit anh ưa thích là gì?

- Tôi thích mặc suit có màu hơi tối một chút, như màu bordeaux, nâu đậm, nâu gỗ, đôi khi sẽ là màu đen. Tùy vào trang phục mà tôi chọn. Thông thường, tôi sẽ mặc suit của một trong những thương hiệu suit lớn nhất TP.HCM hiện giờ. Họ cũng là địa điểm quen thuộc của nhiều nghệ sĩ. Đa phần vải của họ nhập từ Ý. Có những bộ trang phục lên đến mấy chục nghìn USD, vì nó làm bằng lớp lông bụng của cừu, nên người mặc sẽ cảm thấy vừa nhẹ vừa mịn vừa mát. Thường thì tôi sẽ mặc những bộ trang phục ấy trong các sự kiện đặc biệt như dẫn hoa hậu, hoặc các sự kiện mang tính quốc tế.

Trước mỗi chương trình, anh mất bao lâu để lựa chọn trang phục? Anh có ê-kíp riêng định hình hình ảnh cho mình hay anh tự chọn?

- Có hai trường hợp thế này. Một là, khách hàng sẽ gửi ảnh trang phục họ cảm thấy phù hợp với sự kiện qua cho mình, và mình sẽ mặc bộ đó. Trường hợp thứ hai là tôi may mới. Để may một bộ suit cũng hơi kì công, mất khoảng 7 đến 10 ngày. Vì vậy, tôi sẽ báo cho bên đó trước 2 tuần, để lên màu vải, lên kiểu mình muốn, sau đó mình đặt hàng họ may. May xong thì phải có công đoạn là đến thử 1 lần nữa. Thông thường, công đoạn thử này không mất thời gian. Nhưng phải đảm bảo một điều, đó là sẽ không quá lỏng, hoặc phần bụng của mình có lên vài cm thì họ sẽ nới ra, ốm hơn thì sẽ thu lại. Mặc 1 bộ suit không thể xuề xòa. Đừng nghĩ mặc sao cũng được, mà mình phải nghĩ mặc sao để mình phải cao hơn, đẹp hơn. Bên cạnh đó, mình cũng tìm phối các phụ kiện như khăn, cà vạt, sao cho phù hợp với bộ suit.

Nói một cách đơn giản là khi mặc suit đẹp thì người mặc cũng phải có sự am hiểu và tìm hiểu về phong cách trang phục đó. Chưa kể, còn phải phối giày, phối đồng hồ, nhẫn... Nam giới không như nữ giới, không có quá nhiều phụ kiện, nhưng mỗi phụ kiện phải phối phù hợp. Nếu không, dễ rơi vào trường hợp bị quá, từ sang thành sến, hoặc từ cái vừa đủ trở thành quá ôm đồm.

Không ai phí tiền mua những bộ trang phục chỉ mặc 1 lần rồi sau đó không sử dụng nữa

Đối với một người nghệ sĩ, anh có quan niệm như thế nào về thời trang? Đối với anh, nó là sở thích hay là công cụ?

- Tôi nghĩ là cả hai. Hiện giờ, tôi có khoảng hơn 300 bộ suit trong tủ của mình. Nó cũng dần đang quá tải. Khi tôi đến một nơi nào đó, tôi thường nghiên cứu về vải vóc, trang phục ở đó, có những phụ kiện gì đặc biệt mà ở Việt Nam không có. Đó là sở thích, nhưng sở thích này cũng phục vụ cho công việc. Vì không ai phí tiền để mua những bộ trang phục mà mình chỉ mặc 1 lần rồi sau đó mình không sử dụng nữa. Tôi cho rằng, bộ trang phục đó nên được mặc nhiều lần và phục vụ cho công việc, giúp cho mình đẹp hơn, tự tin hơn, thoải mái hơn khi đứng trên sân khấu.

Mặc vest thì nhiều người nói là khô khan cứng nhắc. Nguyên Khang làm cách nào để biến tấu làm cho hình ảnh của mình mới mẻ hơn?

- Những sự kiện tôi tham gia đa phần là những sự kiện sang trọng, cho nên khách hàng cũng không nghĩ đó là khô khan. Họ chỉ nghĩ đó là sự chỉn chu. Tuy nhiên mình sẽ tùy vào mục đích của sự kiện. Ví dụ như đó là một sự kiện năng động, cần MC phải mặc phóng khoáng, thì mình có thể mặc blazer thay vào đó. Hoặc có thể bỏ bớt cà vạt, khăn đi, và mình chỉ mặc sơ mi hoặc khoác vest ở bên ngoài. Tôi nghĩ như thế đã đủ tạo cho mình một nét lịch lãm, tươi trẻ. Nếu muốn, mình có thể thử trang phục màu nóng, như cam, đỏ, xanh. Những màu sắc đó sẽ làm cho mình có một nguồn năng lượng khi bước lên sân khấu.

Anh đã bao giờ nhận phải ý kiến là mặc trang phục không phù hợp trên sân khấu chưa?

- Thật ra, thời gian đầu khi vào nghề, tôi không có đội ngũ stylist và ê-kíp riêng, nên đa phần trang phục là tôi tự chọn. Vì thiếu kinh nghiệm nên có những lúc mình mặc trang phục chưa phù hợp với chương trình, chưa phù hợp với thời tiết vào thời điểm đó. Ví dụ những chương trình quay hình ảnh ở TP.HCM nhưng vào thời điểm của mùa đông, thì khán giả ngoài Bắc lại thấy mình mặc có vẻ "hơi mát quá". Hoặc đôi khi mình mặc những bộ hơi cầu kỳ, trong khi đó nó lại là mùa hè ở Hà Nội, thì khán giả lại bảo: "Sao bạn này mặc đồ nóng quá?" (cười).

Phong cách của anh trên sân khấu thì rất đa dạng: Lúc thì mặc vest, lúc thì áo da, lúc thì quần tây áo sơ mi. Tiêu chí của anh lựa chọn trang phục cho mỗi chương trình mang tính khác nhau như thế nào?

- Điều này còn phụ thuộc vào chủ đề của chương trình. Nếu chương trình đó thiên về Rock hoặc những đêm nhạc phá cách, tôi sẽ chọn những tone màu như áo khoác da, kết hợp với vòng tay có chất liệu tương tự. Ngoài ra, tôi cũng có thể mặc những chiếc quần jeans bụi xíu cho nó chất. Bởi vì những chương trình đó mà mặc vest thì không phù hợp. Tuy nhiên có những chương trình, mình sẽ lựa chọn thoải mái hơn. Nếu như đó là 1 buổi talkshow thì tôi sẽ chọn sơ mi. Sơ mi cũng có nhiều loại. Có loại sơ mi tay dài, có loại tay ngắn. Khi đó, mình sẽ kết hợp với coffin. Nam giới nếu muốn đẹp thì nên lựa chọn coffin (ghim cài tay áo). Ví dụ, tôi mặc cái áo màu hồng như thế này, thì coffin sẽ có màu hồng sao cho ăn ý với áo. Ngoài ra, có những coffin cầu kì hơn, làm điểm nhấn trên tay áo của mình. Khi mình đứng trên sân khấu nói, tay áo của mình lúc nào cũng giơ cao. Người ta sẽ thấy coffin của mình. Ngoài ra, có những chương trình, mình sẽ mặc áo hoa cho trẻ trung.

Chúng ta không nên nhìn bộ trang phục để đánh giá người ta tốt hay không

Anh chi tiêu bao nhiêu tiền thu nhập của mình cho vấn đề trang phục?

- Ngày trước, tôi đầu tư khá nhiều cho trang phục. Tuy nhiên thời gian gần đây, tôi nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía các nhà thiết kế, cũng như những đơn vị mà mình làm gương mặt đại diện. Cho nên tôi cũng đã tiết kiệm được một phần chi tiêu rất lớn cho trang phục. Vì chắc ai cũng gặp phải vấn đề này, sau 1 năm trở đi, vải của mình dù tốt cách mấy cũng sẽ bị cũ đi. Mình sẽ phải thanh lý số vải cũ đó để may những bộ mới sử dụng trên sân khấu.

Có ý kiến là, khi đàn ông mặc quá cầu kì thì người ta lại nói là điệu đà. Nếu ăn mặc quá xuề xòa thì cũng nhận về những lời chê bai?

- Tôi nghĩ, việc mặc thế nào là sở thích của mỗi người. Chúng ta không sống theo suy nghĩ cũng như nhận định của người khác. Họ có thể có quyền đưa ra ý kiến của mình, nhưng lựa chọn như thế nào thì là quyết định của tôi. Chúng ta không nên nhìn bộ trang phục để đánh giá người ta tốt hay không. Tôi không bao giờ có thái độ lên án hoặc có những ánh nhìn tiêu cực với bất kỳ trang phục của người nào, dù nó đơn giản xuề xòa hay cầu kì, thậm chí là luộm thuộm. Tôi nghĩ, mỗi người đều có quyền lựa chọn trang phục của họ, quan trọng là họ có thoải mái khi mặc bộ trang phục đó không.

Trang phục đời thường của anh như thế nào?

- Trang phục đời thường của tôi khá đơn giản. Tôi thường mặc short với áo Polo để đi ăn, đi chơi với bạn bè. Những lúc đó, tôi không có nhu cầu chụp ảnh lên báo. Khi tôi đi du lịch cũng vậy, chọn trang phục năng động. Tuy nhiên tôi sẽ chú ý hơn đến cách phối màu để nó phù hợp và không quá chói mắt.

Anh có sở thích sưu tầm các phụ kiện về thời trang không? Như đồng hồ, túi xách, nước hoa, hay coffin chẳng hạn?

- Tôi có sở thích sưu tập coffin, nước hoa. Tôi cũng không mua quá nhiều mà chỉ mua thứ mình thích. Nam giới may mắn hơn nữ giới ở một điểm là không bị phán xét xem là đồ đó đã mặc ở sự kiện nào hay chưa, hoặc là đồ đó đã mặc bao nhiêu lần. Nam giới chỉ cần đẹp là được, thanh lịch là được. Cho nên tôi cũng sưu tập vừa phải thôi, chứ không phải vung tay quá trán.

Phải có tiền mới phẫu thuật thẩm mỹ được, đúng không?

MC Nguyên Khang nghĩ như thế nào về việc đàn ông phẫu thuật thẩm mỹ hoặc tân trang làm đẹp? Bởi vì xã hội định kiến bây giờ vẫn còn nhũng ý kiến không hay về việc đàn ông làm đẹp hơn là phụ nữ?

- Như tôi đã nói, mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Mình là độc bản và là bản thể duy nhất. Mình không sống vì cuộc đời của người khác, và người khác cũng không sống thay cho cuộc đời của mình. Chúng ta không vì suy nghĩ của người khác mà phải chiều lòng họ. Đó là điều thứ nhất.

Điều thứ hai là nếu như việc phẫu thuật thẩm mỹ đó làm cho bạn đẹp hơn, thành công hơn và nổi bật hơn thì tôi nghĩ là tại sao không. Bây giờ xã hội cũng thoáng hơn về việc phẫu thuật thẩm mỹ cũng như chăm sóc sức khỏe. Nam giới bây giờ đi spa là chuyện bình thường. Nam giới bây giờ đi phẫu thuật thẩm mỹ là chuyện bình thường.

Và điều thứ ba, đó là không phải ai cũng có thể phẫu thuật thẩm mỹ. Phải có tiền mới phẫu thuật thẩm mỹ được, đúng không? Nhiều người chê trách chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của người khác, nhưng họ không biết là để có thể phẫu thuật thẩm mỹ thì phải có tiền mới làm được. Nói chung, mình là mình, mình cũng không nên vì người khác mà ảnh hưởng đến mình. Người ta nói là việc của họ, nghe hay không là việc của mình.

Chỉ có điều, đừng nên lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Khi chúng ta thấy mình đã ổn rồi, tự tin rồi, đẹp hơn rồi, mọi người nhận xét mình tốt hơn rồi, thì mình nên dừng lại. Vì phẫu thuật thẩm mỹ cũng dễ bị ghiền lắm. Chỉnh sửa quá nhiều sẽ dẫn đến những hậu quả không tốt đối với ngoại hình của mình.

Nguyên Khang được nhận xét là trẻ hơn nhiều so với lứa tuổi của mình? Anh có thể chia sẻ bí quyết chăm sóc da mặt, giữ dáng?

- Tôi nghĩ rằng, nam giới từ 20 tuổi trở lên phải chơi thể thao. Mình có thể chọn bất kỳ môn thể thao nào để chơi. Có nhiều người bước vào giai đoạn xập xệ rồi thì mới bắt đầu tập luyện. Như thế hơi muộn. Mình nên chuẩn bị từ trước. Thật ra, con người không tránh khỏi quy luật lão hóa. Đến một giai đoạn nào đó, mình sẽ bị tăng cân, mỡ trong máu. Vậy tại sao từ trẻ mình không có chế độ ăn uống và tập luyện cho phù hợp, để mình có thể làm chậm quá trình lão hóa đó?

Bây giờ nam giới cũng bắt đầu siêng trong việc chăm sóc da. Việc chăm sóc da này nó không làm giảm sự nam tính trong mỗi người đâu, mà nó giúp cho mình tự tin hơn. Ai cũng sẽ cảm thấy thoải mái khi mình cũng có ngoại hình tự tin để đi gặp khách hàng và cũng sẽ tạo thiện cảm được cho khách hàng. Chưa kể, nó cũng giúp rất nhiều cho việc thăng tiến đề bạt. Ví dụ, một người sếp đang phải cân đo đong đếm các ứng cử viên có trình độ ngang nhau, thì bao giờ họ cũng sẽ ưu ái cho người có ngoại hình tốt hơn, có vẻ ngoài lịch lãm hơn. Mất 1 đồng để đầu tư cho ngoại hình mà được 10 đồng thì bạn tính đi. Bạn có nên đầu tư không? (cười)

