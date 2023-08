Lý do chàng nên uống mật ong mỗi ngày

Cho dù bạn thích khuấy một thìa cà phê mật ong ngọt ngào vào loại trà thảo mộc yêu thích của mình để thưởng thức một món ăn nhẹ nhàng, êm dịu trước khi đi ngủ hay bạn thích một chút mật hoa ngọt tự nhiên này trong bột yến mạch của mình, mật ong là một chất làm ngọt tự nhiên thơm ngon với nhiều ứng dụng. Hơn nữa, trong khi tiêu thụ quá nhiều đường có liên quan đến tăng cân, béo phì, các bệnh viêm nhiễm, tiểu đường loại 2, thậm chí là mụn trứng cá và các tình trạng da khác, thì việc tiêu thụ mật ong thô ở mức độ vừa phải cũng có những lợi ích sức khỏe tiềm ẩn. Trên thực tế, mật ong thô đã được sử dụng trong y học cổ truyền trong nhiều năm cho nhiều mục đích y tế và sức khỏe.

Không giống như hầu hết các loại mật ong được bày bán trên kệ của cửa hàng tạp hóa, được tiệt trùng bằng cách xử lý bằng nhiệt, mật ong thô không được tiệt trùng và giữ lại các hợp chất tự nhiên mạnh mang lại lợi ích cho sức khỏe. Như với bất kỳ loại thực phẩm giàu đường nào, tiêu thụ quá nhiều mật ong có thể dẫn đến tăng cân, nhưng kết hợp một hoặc hai khẩu phần mật ong thô vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe đồng thời thỏa mãn sở thích hảo ngọt của bạn.

Lợi ích sức khỏe của mật ong

Mật ong thô về cơ bản là trực tiếp từ tổ ong. Nó chưa qua chế biến, chưa tiệt trùng và giữ lại tất cả các chất chống oxy hóa. Không giống như mật ong tiệt trùng có màu trong, mượt và được bảo quản lâu trên kệ, mật ong thô có màu đục và nên được bảo quản trong tủ lạnh. Lưu ý rằng không nên dùng mật ong cho bất kỳ trẻ em dưới 1 tuổi nào, do nguy cơ ngộ độc.

1. Mật ong thô chứa nhiều chất chống oxy hóa

Cũng giống như nhiều loại trái cây và rau quả bổ dưỡng nhất, mật ong thô là một nguồn giàu chất chống oxy hóa được gọi là polyphenol. Chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do trong cơ thể—chẳng hạn như những gốc tự do được tạo ra do tiếp xúc với tia UV có hại—và làm giảm tác hại của quá trình oxy hóa. Do đó, chất chống oxy hóa có thể bảo vệ chống lại quá trình lão hóa tế bào và chết tế bào sớm, viêm nhiễm và tổn thương DNA. Nghiên cứu đã chứng minh khả năng của chất chống oxy hóa làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, bệnh tim và các bệnh do lối sống khác.

2. Mật ong thô có thể chống nhiễm trùng

Mật ong thô là một phương pháp điều trị y tế chính cho các vết thương và nhiễm trùng trong nhiều thế kỷ. Điều này là do nó có chứa hydro peroxide, một chất khử trùng có thể tiêu diệt vi khuẩn và nấm có hại. Sử dụng mật ong thô như một loại thuốc cứu vết thương hở có thể làm giảm nguy cơ nhiễm trùng và đẩy nhanh quá trình lành vết thương, vì nó cũng được phát hiện là làm tăng tái tạo mô với vết cắt, vết thương và vết bỏng.

3. Mật ong thô có thể tăng cường hệ thống miễn dịch

Các chất dinh dưỡng thực vật trong mật ong thô đã được chứng minh là hỗ trợ hệ thống miễn dịch và giúp chống lại bệnh tật. Có lẽ cốc trà thảo dược nóng với mật ong nguyên chất tan chảy uống khi bạn đau họng không chỉ cảm thấy dễ chịu mà còn thực sự giúp chống lại cảm lạnh hoặc vi rút sắp xảy ra.

4. Mật ong thô có thể hỗ trợ tiêu hóa

Mật ong thô có chứa prebiotic, là những chất xơ khó tiêu hóa, nuôi sống các vi khuẩn có lợi trong ruột của bạn. Những vi khuẩn này đóng vai trò chính trong việc tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng, sản xuất vitamin, chống lại mầm bệnh và thúc đẩy nhu động ruột đều đặn, vì vậy, cung cấp năng lượng cho chúng bằng prebiotic sẽ giúp chúng khỏe mạnh. Mật ong thô cũng đã được tìm thấy để cải thiện tiêu chảy và khó tiêu trong một số nghiên cứu.

5. Mật ong thô có thể làm giảm huyết áp

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mật ong thô có thể làm giảm huyết áp. Vì tăng huyết áp có liên quan đến bệnh tim và đột quỵ nên việc kiểm soát huyết áp của bạn có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

6. Mật ong nguyên chất có thể làm dịu cơn đau họng và ho

Khi cổ họng của bạn bị đau, một lớp mật ong thô trong trà có thể làm dịu các mô bị viêm và giảm đau. Hơn nữa, mật ong nguyên chất có thể ngăn chặn cơn ho, vì vậy đây là một lựa chọn tốt trước khi đi ngủ khi bạn đang chiến đấu với cảm lạnh nặng hoặc nhiễm trùng đường hô hấp.

7. Mật ong thô có thể giảm dị ứng

Có một số bằng chứng chỉ ra hiệu quả của mật ong thô trong việc giảm các triệu chứng và mức độ nghiêm trọng của dị ứng theo mùa. Phấn hoa và keo ong có thể cung cấp một số mức độ liệu pháp miễn dịch, đặc biệt là khi bạn ăn mật ong thô địa phương từ khu vực cụ thể của mình.

8. Mật ong thô chứa một số chất dinh dưỡng

Ngoài chất chống oxy hóa, mật ong thô còn chứa kẽm, sắt và kali, là những khoáng chất cần thiết cho nhiều chức năng sinh lý bình thường như hỗ trợ hệ thống miễn dịch, vận chuyển oxy, dẫn truyền xung thần kinh và dẫn truyền tín hiệu điện trong tim.

9. Mật ong thô có thể cung cấp năng lượng nhanh chóng

Vì mật ong nguyên chất là một dạng đường đơn nên nó có thể cung cấp năng lượng nhanh chóng. Ví dụ, thay vì tiêu thụ các loại gel năng lượng đã qua xử lý, dính, chứa đầy hóa chất, các vận động viên chạy ma-ra-tông và các vận động viên khác có thể thấy sử dụng mật ong nguyên chất là một cách lành mạnh hơn để bổ sung lượng dự trữ glycogen trong một nỗ lực thể thao.

10. Mật ong thô tốt cho sức khỏe tình dục

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mật ong có thể cải thiện khả năng cương cứng ở những người đàn ông đối phó với chứng bất lực. Người ta cũng tin rằng ăn mật ong thô với số lượng hợp lý có thể cải thiện đáng kể nồng độ testosterone và số lượng tinh trùng.

11. Mật ong nguyên chất dễ ăn và ngon tuyệt đối

Mặc dù một số loại thực phẩm tốt cho sức khỏe rất khó chế biến, khó chế biến thành bữa ăn hoặc thành thật mà nói - hương vị không tuyệt vời như vậy, nhưng mật ong không thuộc bất kỳ loại nào trong số đó. Bạn có thể cho mật ong vào bất cứ thứ gì bạn đang ăn. Thay đường bằng mật ong trong cà phê, ngũ cốc hoặc sữa chua của bạn. Rưới một ít lên bánh mì và trái cây để có một bữa ăn nhẹ ngọt ngào ngon miệng. Món ngọt dính này ngon theo bất kỳ cách nào bạn muốn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]