Hướng dẫn mặc quần short cho đàn ông thấp bé

Nếu bạn chỉ có thời gian để tìm hiểu 3 điều về quần short, điều quan trọng nhất sẽ là:

- Không bao giờ mặc quần short dưới đầu gối của bạn - chiều dài tốt nhất là vài cm trên đầu gối

- Quần short cargo không phải là một kiểu dáng tốt

- Quần short baggy sẽ khiến đôi chân bạn trông khẳng khiu

Quần short là một trong số ít những món đồ nam có thể bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi các xu hướng. Đã có nhiều thập kỷ ưa chuộng short ngắn (tối thiểu là 5cm) và Quần short rất dài, baggy, gần như dài đến quần. Vâng, các mặt hàng khác bị ảnh hưởng bởi xu hướng – chiều rộng ống quần, chiều dài cổ áo, chiều rộng cà vạt,... – nhưng không có gì đáng chú ý bằng quần short. Chúng ta đã bị mắc kẹt trong xu hướng dài và baggy trong một số năm, nhưng đang quay trở lại phong cách của những năm 80 và 90 với những chiếc quần ngắn hơn.

Không có gì sai khi mặc quần short ngắn hơn. Trên thực tế, nhiều người đàn ông, bao gồm cả vận động viên và người nổi tiếng, ưa chuộng chúng. Họ thích vẻ ngoài của chúng (khiến chân trông dài hơn) và cảm giác của chúng (mát mẻ hơn và không cản trở khả năng vận động của bạn). Cho dù bạn đang mặc quần short cho các hoạt động thể thao hay cho một phong cách giản dị, hầu hết các độ dài ngắn hơn hiện nay đều được chấp nhận. Chúng ta sẽ thảo luận về những điều không nên đặc biệt đúng đối với những người đàn ông thấp hơn, nhưng độ dài của quần short khá phù hợp với sở thích cá nhân của bạn.

Đây thực sự là một tin tốt cho những người đàn ông thấp hơn vì đồ rộng và baggy khiến bạn trông lùn và to hơn. Một chiếc quần short cắt mỏng có độ dài gấu phù hợp sẽ tôn lên cơ thể bạn và khiến bạn trông cao hơn.

Những chiếc Quần short vừa vặn rất hấp dẫn và thiết thực…nơi hình thức đáp ứng được chức năng. Những chiếc quần short được chọn kém hoặc khiến bạn trông lùn và nặng nề hơn, hoặc khiến bạn có đôi chân gầy guộc. Không đem lại cái nhìn hấp dẫn.

Không có độ dài “đúng” duy nhất cho quần short. Dáng người, loại quần short (thể thao hoặc trang phục thường ngày), mức độ hoạt động và sự tự tin của bạn sẽ quyết định bạn sẽ mặc quần short trong bao lâu. Nếu tự hào về đôi chân của mình và muốn khoe chúng, bạn có thể chọn chiều dài ngắn hơn miễn là cân đối với cơ thể và trang phục. Nếu bạn có đôi chân quá gầy, bạn có thể chọn mặc Quần short dài hơn một chút (vẫn trên đầu gối như chúng ta sẽ thảo luận sau).

Kích thước quần short của bạn

Quần short nên được thiết kế theo kích cỡ vòng eo và ống quần. Vòng eo có kích thước 71cm–90cm. Đường may trong là khoảng cách giữa đáy quần và viền của ống chân. Chúng tôi cung cấp quần soóc Chino co giãn với đường may 12.7cm và 17.8cm. Bạn sẽ thấy những chiếc quần short không có kích thước phù hợp với người thấp hơn cũng có các đường may 22.8cm và 28cm. Những thứ này rất có thể sẽ rơi xuống dưới đầu gối đối với bất kỳ ai dưới 1.6m.

Có rất nhiều ý kiến ​​của các “chuyên gia” về vị trí mà gấu quần short nên chạm vào chân của bạn. Hầu hết đều đồng ý rằng quần short nên cao hơn đầu gối từ 2-10 cm. Một đường may 12.7 hoặc 17.8 cm sẽ đưa bạn vào trong phạm vi này. Khi đường viền bắt đầu chạm vào đầu gối của bạn, bạn đã đến “khu vực nguy hiểm”.

Hãy nhớ rằng, điều quan trọng nhất là quần short và quần dài phải vừa với đũng quần và khu vực ghế ngồi. Có thể thu vào eo và viền đáy khá dễ dàng. Trong trường hợp khẩn cấp, bạn luôn có thể cuộn phần dưới lên – mặc dù chiếc nào được viền đúng cách sẽ trông đẹp hơn vô cùng.

Nếu bạn đang cố gắng quyết định nên mua độ dài nào, thì một nguyên tắc nhỏ là: nếu bạn cao dưới 1m50, thì có thể bạn sẽ cần đường may bên trong 12.7cm. Nếu bạn cao 1.6m đến 1.7cm, bạn có thể mặc đường may bên trong 12.7 hoặc 17.8cm. Quyết định của bạn sẽ dựa trên sở thích cá nhân, bạn muốn phô diễn bao nhiêu phần chân và liệu bạn có muốn tính cơ động cao hơn mà bạn có được với chiều dài ngắn hơn hay không.

Quần short Không nên

Dáng quần caro rộng, ống suông và thêm nhiều vải phồng bên ngoài ôm sát đôi chân. Kết quả cuối cùng là trông ngắn và vô cùng ngớ ngẩn.

Quần short có họa tiết đậm sẽ khiến bạn trông lùn hơn. Các bản in nhỏ là tốt, chỉ cần đảm bảo rằng bạn giữ cho nó cân đối. Tương tự như vậy, những màu sáng, đậm, sống động sẽ thu hút ánh nhìn xuống và khiến bạn trông lùn hơn.

Nếu bạn chọn tự làm quần short bằng cách cắt bớt một chiếc quần jean hoặc quần khác, hãy đảm bảo rằng bạn không cắt chúng ngắn đến mức lộ túi ra ngoài.

Thực sự, quần short dài thực sự làm cho bạn trông lùn! Điều tương tự cũng có thể nói về quần short thực sự rộng. Lý tưởng nhất là bạn muốn ống quần short vượt qua bài kiểm tra độ nhúm (chỉ có thể kẹp vài cm vải ở đùi) nhưng không được rộng đến mức bạn tạo ra hình thang với phần ống quần rộng hơn số đo vòng hông. Điều này sẽ làm cho đôi chân của bạn trông gầy và cơ thể bạn trông rộng hơn. Có một chút côn về phía dưới của lỗ chân sẽ đẹp nhất.

Nếu bạn tìm thấy một chiếc Quần short yêu thích nhưng chúng quá rộng với bạn, bạn có thể làm thon ống chân lại một chút để đôi chân của bạn trông đẹp nhất.

Suy nghĩ cuối cùng…

Quần short có thể trông rất đúng hoặc rất sai. Nó gần như hoàn toàn phụ thuộc vào sự phù hợp. Bên cạnh việc đảm bảo yên xe và đũng quần vừa vặn, chiều dài và chiều rộng của quần short thực sự sẽ quyết định xem bạn trông vừa vặn hay thấp và luộm thuộm. Quần short nên dài trên đầu gối và đủ mỏng để trông bạn không giống như đang bơi trong đó. Phù hợp, đặc biệt là đối với những người đàn ông thấp hơn, là điều cần thiết. Một chiếc quần short vừa vặn sẽ giúp bạn tận hưởng mùa hè thật phong cách.

