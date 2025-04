Gu mặc áo phông đơn sắc của Messi

Trên Instagram, nhiều người hâm mộ tổng hợp loạt ảnh Messi liên tục xuất hiện với chiếc áo phông (còn gọi áo thun hay T-shirt) kiểu dáng cơ bản, không logo. Đa số khen cầu thủ 37 tuổi giản dị trong ăn vận, dù sở hữu khối tài sản "khủng".

Khi nhận các giải thưởng cá nhân, Messi không trau chuốt hình ảnh mà hướng đến vẻ thoải mái, với áo thun trơn, quần shorts. Đôi lần anh khoác thêm vest đen để tăng vẻ lịch lãm.

Siêu sao đăng ảnh tình tứ bên bạn đời - người mẫu Antonella Roccuzzo - trên Instagram cá nhân, hôm 26/12/2024. Hình ảnh lập tức gây "sốt", thu hút gần 8 triệu lượt thích và 46.000 bình luận.

Messi và Antonella Roccuzzo làm bạn từ bé. Người mẫu là em họ tiền vệ Lucas Scaglia - bạn thân Messi. Họ hẹn hò năm 2007, có hai con trai Thiago, Mateo trước khi tổ chức hôn lễ năm 2017. Cặp sao đón con út Ciro năm 2018.

Mẫu áo đơn sắc đồng hành Messi trong các chuyến vui chơi, hoạt động ngoài trời cùng vợ con. Nhiều năm nay, cầu thủ được fan yêu mến vì vẻ giản dị, khiêm tốn, chung thủy.

Ở tiệc sinh nhật tuổi 36 tuổi bên gia đình hồi năm ngoái, anh diện lại áo phông trắng. Marca nói bữa tiệc không màu mè, đơn giản nhưng ấm áp.

Ngoài chiếc áo phông trơn, Messi nhiều lần lăng xê thiết kế chui đầu trắng, in loạt biểu tượng gắn liền sự nghiệp huy hoàng của anh. Điển hình, mẫu in chữ G.O.A.T (Greatest of all time) - thuật ngữ chỉ cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời - là biệt danh đồng nghiệp và giới chuyên môn thường gọi anh. Phiên bản có tám quả bóng vàng (ngoài cùng bên phải) tương ứng với tám chiếc cúp danh giá anh từng nhận - nhiều nhất lịch sử túc cầu.

Cầu thủ còn sở hữu vài chiếc áo phông trắng hiệu Dior, Louis Vuttion, Balmain hay Dolce & Gabbana.

Messi diện thiết kế đen in thông điệp bảo vệ rừng lẫn môi trường sống.

Ngoài bóng đá, siêu sao Argentina còn kinh doanh đa lĩnh vực, sở hữu thương hiệu thời trang mang tên mình và nhiều lần tự làm mẫu cho chiến dịch quảng bá sản phẩm.

Messi ghi điểm với phong cách năng động trong tiệc sinh nhật bé Mateo, gồm áo xanh nhạt, quần jeans lửng và giày thể thao.

Tủ đồ của Messi còn có hàng chục mẫu T-shirt kiểu dáng và màu sắc trẻ trung, phối ăn ý với quần lửng.

Công thức bên trong áo thun trung tính, phía ngoài sơ mi và quần jeans cũng là kiểu phối yêu thích của Messi.

Cầu thủ chọn áo thun đồng điệu khi diện vest, sơ mi và quần xanh đa cấp độ.

Messi cùng ba con trai diện áo phông màu neon và thiết kế in chữ của thương hiệu Dolce & Gabbana, trong những chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình cuối mùa giải.

Siêu sao sinh năm 1987, gia nhập lò đào tạo La Masia, Barcelona, từ năm 2000, khi anh mới 13 tuổi. Ngày 16/10/2004, anh ra mắt đội một Barca ở La Liga, từ đó góp mặt trong 778 trận, ghi 672 bàn. Cùng Barca, anh bốn lần vô địch Champions League, 10 lần vô địch La Liga.

Messi hiện có ba kỷ lục rất khó bị xô đổ gồm: tám Quả Bóng Vàng, sáu Giày vàng châu Âu và 46 danh hiệu tập thể. Tiền đạo cũng góp công lớn đưa tuyển Argentina lên ngôi ở World Cup 2022, Siêu Cup Liên lục địa 2022 và Copa America các năm 2021, 2024.