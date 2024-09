Fan chia phe khi C. Ronaldo nói vẫn yêu MU

Phản ứng của các fan nổ ra khi siêu sao Bồ Đào Nha đề cập tới MU trong lúc trò chuyện cùng Rio Ferdinand trên kênh YouTube của Ferdinand mới đây. "Thỉnh thoảng chúng ta không thể kiểm soát những chuyện ở một số thời điểm trong cuộc đời nhưng nó đã qua rồi và kết thúc rồi. Tôi vẫn yêu Manchester United và tôi chúc họ những điều tốt đẹp nhất", CR7 nói.

C. Ronaldo và Rio Ferdinand trong cuộc trò chuyện phát trên kênh YouTube của Ferdinad. Ảnh: Rio Ferdinand Presents

Bên dưới video, một số tài khoản bình luận: "Tôi đang khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc", "Chúng tôi cũng vẫn yêu cậu, người anh em" hay "Người vĩ đại nhất, đã, đang và sẽ luôn như vậy". Một fan gọi anh là Nhà vua và viết: "Tôi biết mình từng chỉ trích cậu trong khoảnh khắc căng thẳng nhưng tôi yêu cậu".

Ngược lại, nhiều CĐV Quỷ đỏ vẫn chưa quên cái kết đắng của C. Ronaldo ở MU hai năm trước sau cuộc phỏng vấn "gây bão" với nhà báo Piers Morgan. Siêu sao kỳ cựu công khai chỉ trích HLV Ten Hag và đội bóng rồi rời Old Trafford tới Al Nassr (Arab Saudi) thi đấu từ đầu 2023 tới nay.

"Cậu ta trơ tráo nói điều này ngay cả khi khiến fan lan truyền sự tiêu cực chống lại Man United", một tài khoản viết. "Đây không giống một lời xin lỗi Cristiano, làm gì tốt hơn đi", người khác bày tỏ. Một ý kiến cho hay: "Đúng rồi, cậu yêu United nhiều đến mức dành trọn sự nghiệp tốt nhất ở Madrid và rồi rời đi theo tiếng gọi của đồng tiền Arab".

C. Ronaldo có 6 mùa giải đầu tiên rực rỡ ở MU nhưng thảm họa ở lần trở về từ hè 2021 đến cuối 2022. Ảnh: Instagram Cristiano Ronaldo

C. Ronaldo và Rio Ferdinand là đồng đội tại MU từ 2003 đến 2009. Tiền đạo Bồ Đào Nha và cựu trung vệ Anh hơn 7 tuổi duy trì mối quan hệ thân thiết sau nhiều năm. Trong cuộc trò chuyện với Ferdinand, CR7 vẫn giữ quan điểm MU cần tái thiết mọi thứ và phê phán thầy cũ Erik ten Hag. Anh cho rằng nhà cầm quân người Hà Lan không nên nói đội bóng không thể cạnh tranh vô địch Ngoại hạng Anh hay Champions League.

Manchester United (MU hay Man Utd, Man United) là đội bóng đưa tên tuổi C. Ronaldo đến với thế giới sau khi chiêu mộ anh từ Sporting Lisbon năm 2003. Sau 6 mùa giải gắn bó, từ chàng cầu thủ tuổi teen vô danh, anh trở thành ngôi sao sáng nhất đội, cùng Quỷ đỏ giành 3 danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh, một Champions League và giành Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp. C. Ronaldo sau đó trải qua 9 mùa giải đỉnh cao nhất sự nghiệp tại Real rồi sang Juventus thi đấu ba năm. Hè 2021, tiền đạo sinh năm 1985 trở lại MU nhưng cuộc trở về biến thành ác mộng. C. Ronaldo mâu thuẫn với HLV Ten Hag, được cho gây rối loạn phòng thay đồ, dẫn cuộc chia tay "chua chát". Thời điểm đó, nhiều fan chỉ trích CR7 phản bội nhưng cũng có người đồng tình với anh, kêu gọi đội bóng MU cải tổ.

