Elon Musk bị tòa triệu tập trong vụ 'có con với nhà văn'

Theo People, tòa án yêu cầu Musk, 53 tuổi, có mặt vào ngày 29/5. Các luật sư phía Musk sẽ tranh luận quanh vấn đề tỷ phú có cần làm xét nghiệm quan hệ cha con hay không, việc Ashley St. Clair xin quyền nuôi con một mình hay thỏa thuận cấp dưỡng nuôi con của đôi bên. Ông Jeffrey H. Pearlman, Thẩm phán Tòa án Tối cao New York, là người giám sát vụ án.

Karen B. Rosenthal, luật sư của Ashley St. Clair, cho biết phía Musk chưa phản hồi yêu cầu của tòa. Theo họ, Musk có luật sư đại diện ở thành phố New York, nơi Ashley St. Clair cư trú và nộp đơn. "Ông đã kéo dài sự việc và gây ra sự đau khổ không cần thiết. Chúng tôi không có ai để trao đổi một cách đàng hoàng", Rosenthal nói.

Tác giả thiếu nhi Ashley St. Clair và Elon Musk. Ảnh: X Ashley St. Clair/Film Magic

St. Clair kiện Musk để giành quyền nuôi con ngày 21/2. Trong đơn, tác giả cho biết R.S.C. - con trai của họ - sinh tháng 9/2024. Cô khẳng định Musk không có mặt khi R.S.C. chào đời và "chỉ gặp con ba lần, không tham gia vào việc chăm sóc và nuôi dưỡng con". St. Clair cũng xin xác định quan hệ cha con.

Nhà văn cung cấp nhiều thông tin về "mối quan hệ lãng mạn" của họ, bắt đầu từ tháng 2/2023. Musk "đã thừa nhận là bố đứa trẻ" trong nhiều tin nhắn, sau khi R.S.C. chào đời.

St. Clair cho biết Musk gặp con trai lần đầu ngày 21/9/2024 và dành hai giờ bên cậu bé, rồi một giờ vào ngày hôm sau. Lần cuối Musk đến thăm R.S.C. là ngày 30/11/2024, trong 30 phút.

Elon Musk bế con chung với Ashley St. Clair trong một lần gặp bé. Ảnh: Supreme Court of The State of New York, County of New York

Hôm 14/2, St. Clair gây sốc với dư luận khi tuyên bố "bí mật sinh con cho Elon Musk" cách đây 5 tháng, quyết định lên tiếng để bảo vệ con khỏi những tin đồn tiêu cực. Một ngày sau, cô tiếp tục gây chú ý khi kể lại chuyện tình với ông chủ X trên tờ NY Post.

Ashley St. Clair sinh năm 1999, là tác giả viết truyện thiếu nhi, nổi tiếng với tác phẩm Elephants Are Not Birds (2023). Ngoài công việc viết lách, cô được biết đến là người theo chủ nghĩa bảo thủ, có hơn một triệu người theo dõi trên X. Cô cũng từng xuất hiện trên các kênh Fox News, tham gia podcast, show trực tuyến để bàn về chủ đề tỷ lệ sinh giảm ở các quốc gia giàu có.

Ngoài con của St. Clair, "ông trùm" công nghệ có 13 con với ba người phụ nữ khác. Anh đón con đầu lòng với vợ đầu tiên - Justine Wilson - năm 2002, nhưng em bé qua đời lúc 10 tuần tuổi. Cả hai có tiếp năm con đến khi ly hôn năm 2008. Sau khi hẹn hò ca sĩ Grimes năm 2018, anh có thêm ba con. Elon Musk đang hẹn hò giám đốc điều hành công ty khởi nghiệp Neuralink - Shivon Zilis. Họ có bốn con chung, trong đó cặp sinh đôi chào đời vài tuần trước khi Grimes đón bé thứ ba. Hôm 28/2, Zilis thông báo có con thứ tư với Musk.

Trên X ngày 20/2, Grimes đăng bài cầu xin Elon Musk phản hồi liên lạc của cô do một trong số những người con của họ gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tỷ phú Mỹ chưa phản hồi thông tin này.