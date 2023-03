Đừng sợ kẻ sọc!

Tâm lý chung là những người đàn ông thấp hơn chỉ nên mặc những sọc dọc đơn giản và tránh tất cả các sọc ngang. Cuộc trò chuyện thực sự nên tránh xa hướng của các sọc và tập trung vào kích thước của các sọc. Đối với những người am hiểu về phong cách, điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì bạn có thể đã áp dụng nguyên tắc này cho các bản in khác. Các chấm nhỏ hơn so với các chấm lớn hơn, kẻ sọc nhỏ hơn so với kẻ sọc lớn hơn và bây giờ là sọc hẹp hơn so với sọc rộng hơn. Giữ các sọc của bạn tỷ lệ thuận với dáng người của bạn và bạn sẽ thành công.

Với tất cả những gì đã nói, nếu bạn không bị thuyết phục, đây là 3 lý do nữa bạn nên kết hợp kẻ sọc vào tủ quần áo của mình.

1. Chúng không cần thêm lớp

Không thể phủ nhận rằng layering là một cách tuyệt vời để thêm chiều sâu cho những bộ trang phục casual. Tuy nhiên, nếu thời tiết yêu cầu mất lớp hoặc bạn chỉ đang tìm kiếm thứ gì đó nói đủ mà không cần nói quá nhiều, thì sọc sẽ phù hợp.

2. Tinh tế nhưng khác biệt

Hoa văn rất phù hợp để tạo điểm nhấn thị giác cho một bộ trang phục đơn giản. Séc, kẻ sọc và in có thể khiến bạn khác biệt với đám đông; nhưng nếu đó không phải là sở thích của bạn hoặc bạn đang tìm kiếm một cách yên tĩnh hơn để thể hiện phong cách của mình, thì kẻ sọc sẽ là lựa chọn phù hợp. Chúng mang lại sự thú vị về mặt thị giác hơn một chút và là một sự thay thế tuyệt vời cho những chiếc áo len đồng màu truyền thống mà tất cả chúng ta đều sở hữu.

3. Chúng có thể sang trọng

Bạn có thể đã thấy những đường kẻ sọc được mặc một cách tình cờ một cách thường xuyên, nhưng chúng cũng là một họa tiết tuyệt vời để mặc trang trọng hơn một chút (hoặc nhiều). Mặc một chiếc áo len sọc bên dưới một chiếc áo cộc tay để có vẻ ngoài cao cấp. Hoặc, nếu có cơ hội, bạn cũng không thể sai lầm với Bộ đồ Pinstripe Essex . Đừng phức tạp hóa chúng, sọc thực sự rất linh hoạt.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ung-so-ke-soc-a597319.html