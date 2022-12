Điều gì làm chiếc áo phông thường ngày của bạn trở thành tâm điểm

Chú ý đến sự phù hợp

Giống như nhiều lĩnh vực thời trang nam giới, mặc áo phông đẹp phải phù hợp. Thật không may, hầu hết đàn ông không chắc chắn về cách phù hợp với món đồ chủ lực trong tủ quần áo này. Đừng lo; chúng ta có thể làm điều này đơn giản cho bạn. Quy tắc ở đây là hãy nhớ rằng nó phải hơi bó hơn ở cánh tay và vai và rộng hơn ở thân.

Khi chúng ta nói bó hơn, điều đó không có nghĩa là nó sẽ siết chặt tay bạn. Tương tự như vậy, khi chúng ta nói rộng hơn, có nghĩa là chiếc áo sẽ rủ ra khỏi người bạn giống như bạn mượn áo phông của bố mình. Đường nối vai của áo phông nam phải nằm ở xương vai, nơi kết thúc vai và bắt đầu cánh tay. Tất nhiên, trừ khi nó được tùy chỉnh cho bạn, điều đó có thể khó tìm, nhưng hãy cố gắng đến gần nhất có thể. Nếu đường may nằm quá xa trên vai, nó có thể khiến vai bạn trông co lại, điều này trái ngược với mong muốn của bạn.

Phần tay chỉ nên ôm sát bắp tay vừa đủ để bạn khoe được tác phẩm của mình trong phòng tập gym. Chúng nên ở khoảng giữa vai và khuỷu tay. Nếu chúng quá dài, cánh tay của bạn sẽ trông ngắn đi; nếu chúng quá ngắn, bạn sẽ trông như đang bước vào thập niên 1950. Phần thân áo nên rộng hơn nhưng vẫn ôm sát cơ thể. Đối với nhiều người đàn ông, điều này mang lại một chút bất an. Hãy tin rằng có rất nhiều thương hiệu tính đến điều đó. Dù bạn làm gì, đừng cố bù đắp bằng cách mua một chiếc áo quá rộng; nó chỉ khiến bạn trông lôi thôi và to hơn so với thực tế.

Hãy quan tâm đến phong cách

Sau khi vừa vặn, chỗ sai nhiều nhất là kiểu dáng của chính chiếc áo phông. Tất nhiên, tất cả áo phông đều có thời gian và địa điểm, nhưng khi bạn muốn nâng tầm kiểu dáng đó, hãy bỏ qua hình in và tên thương hiệu. Hầu hết thời gian, áo phông họa tiết và những chiếc áo có tên thương hiệu trên thân trông sặc sỡ hơn là phong cách. Dưới đây là ba cách để nâng cấp phong cách cho chiếc áo của bạn:

1. Cổ chữ V. Trong khi hầu hết áo phông đều có dạng cổ thuyền, nghĩa là độ sâu của cổ luôn giống nhau, thì cổ chữ V mang đến một bản nâng cấp phong cách hơn. Kiểu cổ áo này quấn quanh gáy giống như cổ thuyền nhưng thấp hơn ở phía trước, tạo thành hình chữ V.

2. Hãy chắc chắn rằng chiếc áo phông có màu sắc đẹp mắt. Mỗi người đàn ông nên tiến hành phân tích màu sắc để biết màu nào trông đẹp nhất với anh ta. Tông màu da ấm thường trông đẹp hơn với màu đỏ, cam và vàng, còn tông màu da lạnh sẽ trông đẹp nhất với màu xanh lá cây và xanh lam.

3. Làm cho hoa văn trở nên tinh tế. Mặc dù chiếc áo phông đẹp nhất có màu sắc rực rỡ và bắt mắt, nhưng các họa tiết có thể làm cho chiếc áo phông nổi bật. Tuy nhiên, các mẫu họa tiết ồn ào và hỗn loạn cũng giống như đồ họa hoặc tên thương hiệu. Làm cho họa tiết tinh tế để thêm chiều sâu cho diện mạo của bạn.

Layering

Vẻ đẹp của một chiếc áo phông sang trọng là nó là lớp nền hoàn hảo cho một bộ quần áo. Cho dù bạn mặc một chiếc áo phông bên dưới áo len đan vào mùa đông hay để mở khuy quanh năm, áo phông là một cách tuyệt vời để thêm một màu sắc khác vào trang phục của bạn.

Một lựa chọn phối đồ tuyệt vời khác là mặc áo phông dưới áo khoác thể thao. Chiếc áo khoác kết hợp với áo phông và quần jean casual, còn áo phông kết hợp với áo khoác thể thao. Nếu bạn đang hướng tới một sự kiện casual được nâng cấp một chút, việc khoác một chiếc áo khoác thể thao đơn giản bên ngoài áo phông trong khi những người khác đang mặc áo sơ mi cài khuy hoặc áo polo sẽ đảm bảo bạn là người mặc đẹp nhất trong phòng.

Áo phông dành cho nam giới bị mang tiếng xấu là thời trang cấp thấp và không đủ phong cách cho bất cứ thứ gì ngoại trừ những sự kiện casual nhất. Nếu bạn làm theo ba lời khuyên này, bạn sẽ chứng minh rằng danh tiếng đó là sai và biến mình thành chủ đề bàn tán của sự kiện. Bạn thậm chí có thể thay đổi suy nghĩ của mọi người về giá trị của những chiếc áo phông trong tủ quần áo.

