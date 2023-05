Diễn viên Hoàng Du Ka: “Khán giả càng mắng mỏ tôi càng thích”

Hình ảnh gã chồng bội bạc của Luyến (Thanh Hương) trong “Cuộc đời vẫn đẹp sao” do diễn viên Hoàng Du Ka thủ vai đang nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Tuy không phải là cái tên quá đỗi quen thuộc với khán giả, song Hoàng Du Ka luôn được công chúng đánh giá cao qua những lần xuất hiện cá tính, ấn tượng trong "Người phán xử", "Cô gái nhà người ta", "Cuộc đời vẫn đẹp sao",… Ngoài ra, anh còn hoạt động nghệ thuật tích cực tại Nhà hát Tuổi trẻ, diễn xuất trong các web drama trên YouTube.

Hoàng Du Ka trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

Mới đây, chúng tôi đã liên hệ và có buổi trò chuyện với sao nam này về vai Sơn và những câu chuyện làm nghề thú vị của anh.

- Chào Hoàng Du Ka, khi được mời đảm nhận vai Sơn, đâu là điều khiến anh cảm thấy khó khăn nhất?

Khó khăn đầu tiên là mặt tôi hơi trẻ so với vai diễn. Thứ hai là diễn với Thanh Hương, cô ấy có vẻ ngoài cao to và nội lực diễn xuất rất mạnh. Đáng ra phải tìm một người lớn tuổi, mặt nhìn trưởng thành hơn tôi. Ban đầu tôi cũng đưa ra thắc mắc như thế với anh Dũng (đạo diễn). Tuy nhiên, anh ấy khẳng định rằng vai diễn này phải do tôi đảm nhận, như thế mới hay, tạo ra sự mới mẻ và gây tò mò cho khán giả.

Bên cạnh đó, khi đọc kịch bản tôi rất thích nhân vật này, mặc dù rất ít cảnh quay nhưng lại gây drama cho cuộc đời của cô Luyến. Thế nên, tôi quyết định nhận vai. Để hóa thân thành nhân vật, tôi cạo hết tóc, make up thêm một cái sẹo, hóa trang để trông già hơn.

Hoàng Du Ka và Thanh Hương trong tạo hình nhân vật ở "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

- Sơn không phải là giang hồ, kẻ lấc cấc nhưng cũng là dạng nhân vật khiến người ta ghét, vì hám tiền mà bỏ vợ, bỏ mẹ. Là người trực tiếp đảm nhận vai diễn này, anh ghét hay đồng cảm với Sơn nhiều hơn?

Tôi đồng cảm với nhân vật của mình. Nếu bạn tìm hiểu, đào sâu vào Sơn thì bạn sẽ hiểu được tại sao nhân vật này phải làm như thế. Một đằng là mẹ ruột, vợ cũ, một đằng là vợ và con ruột. Vậy Sơn phải chọn ai mới đúng? Nếu Sơn chọn mẹ và vợ cũ thì vẫn có người ghét vì bỏ vợ và con hiện tại. Hơn nữa, Sơn không cố tình làm như thế. Cậu ấy gặp tai nạn, mất trí nhớ. Trong quãng thời gian đó, cậu ấy gặp và yêu một người phụ nữ mới, lập gia đình rồi có con thì mới nhớ ra mọi chuyện. Trong tâm khảm, Sơn vẫn nuôi ước muốn chuộc lại căn nhà để cho mẹ và vợ đỡ khổ. Kiểu như cho dù ta có là "chạn vương" nhưng sau này ta sẽ có cơ đồ và đền đáp những thứ mẹ và vợ mình đã hi sinh. Thì thôi, cứ hãy coi như đó là một cách để đi làm đi, kiếm một số tiền để mẹ và vợ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thế nên, có chăng hành động hoàn hảo nhất mà Sơn nên làm lúc này là phải nói, gặp hai người vợ và bà mẹ cùng một lúc để nói với nhau. Chứ Sơn vẫn đang nhu nhược lắm. Cậu ấy không dám quyết định, dám nói, tâm sự với bất kỳ ai xung quanh mình.

- Chính sự nhu nhược này làm cho khán giả ghét Sơn, thậm chí mắng mỏ luôn cả diễn viên?

Càng mắng chửi tôi lại càng thích. Điều đó chứng tỏ tôi đã thành công trong nhân vật của mình. Chỉ sợ nhất là khi mình đóng vai cho người ta ghét mà người ta không ghét nổi.

- Có vẻ như anh là người đặt nặng đánh giá của khán giả tới diễn xuất của mình?

Đúng vậy. Khoảng độ 3-4 năm trước, tôi vẫn đặt nặng sự thỏa mãn của bản thân lên trên hết, khoảng 50% và sự hài lòng của khán giả chiếm 50%. Nhưng khoảng độ 2-3 năm trở lại đây, tôi thay đổi. Bây giờ, khi đóng bất cứ một vai diễn nào, tôi cũng phải xem phản ứng đón nhận của khán giả như thế nào. Phải đặt thị hiếu của khán giả lên đầu tiên, sau đó thì mới hòa chung với đam mê nghệ thuật của mình để ra được cái mình và khán giả đều thích.

- Phải chăng đó cũng là điều quan trọng nhất với một diễn viên?

Không biết mọi người như thế nào nhưng với tôi, công việc của diễn viên là diễn thế nào để cho khán giả không tắt TV, quay mặt đi chỗ khác. Họ không thể rời mắt được khỏi mình thì người diễn viên đó hoàn thành trách nhiệm. Còn nếu họ rời mắt thì nghĩa là mình đang không còn sự hấp dẫn nữa, mình đang tự chôn mình.

Không phải diễn viên nào cũng có thể làm được điều này đâu. Kể cả những diễn viên nổi tiếng bây giờ cũng chưa chắc đã làm được điều đó. Tôi cũng đang cố gắng để làm được điều này.

Nam diễn viên chuyên trị vai phản diện

- Ngoại hình là yếu tố khiến anh hầu như được chọn vào tuyến nhân vật phản diện, kiểu giang hồ, bặm trợn nhưng bản thân anh có thích dạng nhân vật này?

Từ bé, tôi đã rất thích tuyến nhân vật phản diện. Tôi xem truyện Batman và có đọc được một câu của Joker, có đại ý là “Nếu không có người ác như tao thì không có người thiện như mày”. Tức là tôi là người tốt nhưng tôi muốn biến hình thành phản diện trên phim ảnh để cho người ta cảm thấy ấn tượng. Hơn nữa, phản diện sẽ được mọi người nhớ hơn là người tốt.

- Anh có mong mình sẽ nhận được một vai chính?

Có chứ! Làm diễn viên không ai là không mong muốn được vào vai chính nhưng phải biết mình đang ở đâu? Là ai?

Hy vọng thì vẫn luôn hy vọng nhưng nếu không được chúng ta cũng không cần phải buồn. Tôi không bao giờ buồn vì mình không được vào vai chính, hay chính diện. Tôi vui lắm. Thứ nhất, tôi có việc để làm, thứ hai đây cũng là đam mê, là nghề. Thậm chí là sau này tôi chỉ làm vai quần chúng, có thoại tôi cũng làm nhưng phải chọn phim nào mình đánh giá nó thành công. Khi phim thành công thì là vai phụ, quần chúng mình cũng tự hào.

- Những vẫn có thời gian anh nghỉ diễn xuất để làm kinh doanh. Lý do là gì, thưa anh?

Có nhiều cái khiến tôi phải bỏ nghề vì gia đình, kinh tế, yêu đương,... nhưng sau cùng tôi vẫn quay lại với diễn xuất. Tuy không quá nổi nhưng cũng được nhiều khán giả biết đến. Ngoài đi quay phim truyền hình ra tôi vẫn đóng webdrama và diễn kịch ở Nhà hát Tuổi Trẻ. Ngoài ra, tôi có thể làm họa sĩ, sản xuất, đạo diễn. Suy cho cùng, tất cả đều là nghệ thuật, đều là thứ mà tôi đam mê.

Hoàng Du Ka cùng vợ và con trai

- Trở lại với nghề, kinh tế có đủ trang trải cuộc sống của anh và gia đình?

Thú thật, từ ngày đi diễn đến giờ tất cả cát-xê của tôi mua được 2 cái xe máy Vision. Ngoài ra, tôi mua quần áo, ăn uống,... thoải mái. Tôi cũng có nhà, có xe bố mẹ cho nhưng vợ chồng tôi thích bươn chải, tự lập hơn.

Hiện tại, vợ chồng tôi và cậu con trai 5 tuổi vẫn ở nhà thuê. Trong nhà, hai vợ chồng tôi đồng đều về kinh tế, có thời điểm tôi kiếm nhiều hơn vợ và ngược lại. Tiền đi làm về tôi đưa hết cho vợ quản lý. Cũng nhờ thế mà tôi sống quy củ và nỗ lực hơn rất nhiều!

- Mong ước lớn nhất của anh ở thời điểm hiện tại?

Tôi muốn mình sẽ mua được 1 căn chung cư trong nội thành để vợ con có 1 căn nhà gọi là "của mình". Ngoài ra, mỗi năm gia đình tôi sẽ được 2 lần đi du lịch để được nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống.

Còn về sự nghiệp, tôi mong mình sẽ có nhiều vai diễn ấn tượng hơn, được cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật và được khán giả nhớ đến, yêu mến với cái tên Hoàng Du Ka.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/dien-vien-hoang-du-ka-khan-gia-cang-mang-mo-toi-cang-thich-c47a2891...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/dien-vien-hoang-du-ka-khan-gia-cang-mang-mo-toi-cang-thich-c47a28914.html