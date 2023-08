Để trẻ mãi không già, ông chú "Titanic" thường xuyên làm hành động này

Mới đây, nam tài tử Leonardo DiCaprio gây chú ý khi đi chơi cùng người mẫu Ý Vittoria Ceretti ở Mỹ. Nam diễn viên phim "Titanic" trông khỏe khoắn với làn da rám nắng, vẫn cuốn hút quyến rũ như ngày nào.

Theo tạp chí Men's Fashion, để duy trì diện mạo trẻ trung, phong độ, ngôi sao Hollywood thường xuyên chăm sóc làn da. Nam tài tử từng tiết lộ rằng anh đều đặn tắm cùng vitamin C để ngăn ngừa lão hóa, làm trắng da và dưỡng ẩm cho da.

Vào năm 2016, nam tài tử đã thu hút sự chú ý khi những hình ảnh về phòng tắm xa xỉ và độc đáo của anh ở New York được chia sẻ trên truyền thông. Căn phòng này có hệ thống chiếu sáng sinh học, phòng tắm hơi với hệ thống trị liệu đặc biệt và bộ vòi hoa sen có truyền vitamin C.

Nam diễn viên rất chú trọng trong việc tắm rửa.

Các thiết bị được thiết kế đơn giản với lõi lọc chứa vitamin C ở dạng bột nén, có thể hoạt động ở trong cả nước nóng và nước lạnh. Được biết, lượng vitamin C có trong đó tương đương với 500 trái cam, loại bỏ tới 99,9 % Clo trong nước. Tờ Men's Fashion cho biết, việc truyền vitamin C trong lúc tắm sẽ mang đến một làn da mềm mại và đẩy lùi việc lão hóa.

Ở tuổi 48, nam diễn viên rất chăm chút cho làn da của mình. Anh đều đặn sử dụng gel rửa mặt, dùng nước hoa hồng và đắp mặt nạ. Ngôi sao U50 cũng dùng sản phẩm chăm sóc cho mắt để chống lão hóa, giúp đôi mắt bớt quầng thâm và mệt mỏi sau những giờ căng thẳng đóng phim.

Về rèn luyện thân thể, ngôi sao nổi tiếng tập thể hình dưới sự giám sát của huấn luyện viên cá nhân với các bài tập đốt cháy mỡ thừa, tập yoga và những bài tổng hợp để nâng cao sức khỏe. Ngoài ra, nam tài tử cũng chú trọng đến chế độ ăn uống để giữ vẻ ngoài phong độ.

Tài tử nổi tiếng luôn phong độ và hấp dẫn phái đẹp.

Leonardo ăn nhiều bữa nhỏ mỗi ngày để đảm bảo có đủ năng lượng cần thiết. Anh cũng chăm chỉ uống 3 lít nước mỗi ngày. Thực đơn ăn kiêng điển hình của ngôi sao Hollywood gồm bữa sáng ăn các loại hạt, bánh mì nướng, bơ và trái cây ít ngọt. Bữa trưa là salad, hạt lanh và dầu olive. Còn tối thì anh thường dùng cá hoặc gà nướng, súp rau, bông cải xanh hoặc ớt chuông.

Bên cạnh đó, người đàn ông này cũng sử dụng một số thực phẩm chức năng bổ sung khác trong những ngày quay phim vất vả. Leonardo DiCaprio có vai diễn đầu tiên khi mới 17 tuổi. Năm 2016, tài tử nhận tượng vàng Oscar danh giá dành cho "Nam diễn viên chính xuất sắc", sau bốn lần lỡ hẹn. Cho đến bây giờ, anh vẫn là một trong những nam tài tử quyến rũ nhất hiện nay.

Nguồn: [Link nguồn]