Khó nhận ra sao nhí "Bố ơi mình đi đâu thế" cao gần 2m ở tuổi 18

"Bố ơi mình đi đâu thế" Hàn Quốc dù đã chiếu từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Sau nhiều năm công chiếu, công chúng luôn tò mò về diện mạo hiện tại của dàn sao nhí từng "làm mưa làm gió" trong chương trình. Mới đây, Lee Jun Soo (con trai tài tử Lee Jong Hyuk) nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả với ngoại hình cao lớn gần 2m.

Theo tờ Allkpop, Lee Jun Soo vừa cùng bố tài tử làm khách mời tại chương trình "My Little Old Boy" và cậu đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội nhờ diện mạo khác lạ.

Sao nhí Lee Jun Soo khiến các khách mời ngỡ ngàng khi tiết lộ, cậu hiện cao 1m94 ở tuổi 18. Sao nhí "Bố ơi mình đi đâu thế" còn chia sẻ thêm về màn giảm cân khủng: "Em đi cỡ giày 30cm. Lúc trước em từng nặng tới 109kg nhưng đã giảm được 21kg rồi ạ. Em giảm cân nhờ vào việc chăm chỉ trồng cây chuối và chỉ ăn 1 bữa mỗi ngày".

Lee Jun Soo từng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội vì đã cao vượt cả ông bố tài tử.

Ngoài tiết lộ chiều cao khủng, Lee Jun Soo còn hồn nhiên để lộ chuyện có bạn gái: "Giờ em hiện độc thân, nhưng lúc trước em từng hẹn hò rồi ạ". Bên cạnh đó, con trai tài tử Phẩm Chất Quý Ông cho biết cậu vẫn còn giữ liên lạc với những người bạn khác từng cùng xuất hiện trong chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế": "Em vẫn còn giữ liên lạc với họ. Em đặc biệt thân với Yoon Hoo (con trai nam ca sĩ Yoon Min Soo) ạ".

Màn xuất hiện của Lee Jun Soo trên sóng truyền hình mới đây đã ngay lập tức trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Hàn Quốc. Trên các diễn đàn, nhiều netizen bày tỏ vẻ thích thú xen lẫn bồi hồi khi chứng kiến màn lột xác choáng váng của con trai tài tử Lee Jong Hyuk: "Mong thấy em nó xuất hiện trên truyền hình nhiều hơn", "Nhìn hình ảnh của Lee Jun Soo lúc này đây, bao kỷ niệm về "Bố ơi mình đi đâu thế" cứ ùa về trong tôi. Không ngờ cậu bé ngày nào còn ngồi gọn trong vòng bàn tay bố nay đã cao lớn, trưởng thành tới mức này rồi", "Nhớ ngày nào còn bé xíu thế mà giờ đây, em nó còn cao lớn hơn hẳn bố rồi"...

Kể từ sau 12 năm phát sóng "Bố ơi mình đi đâu thế" Lee Jun Soo vẫn duy trì mối quan hệ tốt với những người bạn từng xuất hiện trong Bố ơi mình đi đâu thế, đặc biệt là Yoon Hoo - con trai ca sĩ Yoon Min Soo.