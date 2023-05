Đây là những nơi nóng nhất trên trái đất

Thung lũng chết, California

Vào tháng 7 năm 1913, tại Furnace Creek, California, nhiệt độ thủy ngân lên tới 56 độ C. Một số người cho rằng một cơn bão cát đã khiến vật liệu quá nóng khiến thiết bị thời tiết bị nhầm lẫn. Những người khác nghĩ rằng đó chỉ là một buổi chiều nóng hơn bình thường. Dù bằng cách nào, thị trấn nhỏ bé trong Thung lũng Chết rộng lớn hơn không xa lạ gì với thời tiết khắc nghiệt, ghi nhận nhiệt độ kỷ lục gần như hàng năm.

Núi lửa, Trung Quốc

Bạn không thể gọi một dãy núi là dãy núi lửa trừ khi chúng thực sự bốc cháy. Dải địa hình màu đỏ trông vô hồn nằm trong sa mạc Taklamakan và thường xuyên phá vỡ 50 độ C. Và với rất nhiều bức xạ từ đá, nó thường có thể nóng hơn. Một chỉ số bề mặt đất chưa được xác minh vào năm 2008 là 66.7 độ C!

Làm thế nào để người dân địa phương đối phó? Cách đây rất lâu, người Trung Quốc sẽ đánh bại cái nóng bằng lụa hoặc thậm chí là quần áo bằng tre. Vật liệu thứ hai vẫn được sử dụng để bọc giường và những thứ như ghế ô tô ngày nay để cách nhiệt. Cũng có xu hướng thưởng thức một cốc nước ép đậu xanh, được cho là có thể làm mát nhiệt độ cơ thể của bạn.

Sa mạc Lut, Iran

Sa mạc Lut của Iran trông giống như một hành tinh khác với những cao nguyên ấn tượng và vô số lâu đài cát khổng lồ nằm rải rác trên sa mạc mặn. Một trong những khu vực nóng nhất trong Lut được gọi là Gandom Beryan, tiếng Ba Tư có nghĩa là “lúa mì nướng”. Người ta tin rằng ở đây, một ít lúa mì đã bị phơi nắng và nướng chín trong vài ngày.

Sa mạc Sahara

Sahara là sa mạc nóng lớn nhất trên trái đất, chiếm gần như toàn bộ nửa trên của châu Phi. Đó là một khối lượng khoảng 3,6 triệu dặm vuông bị phơi nắng và có thể dễ dàng nhận dạng từ ngoài vũ trụ. Đó là một nơi ít mây và nắng nóng gay gắt. Trên thực tế, ở đâu có nước, nó bốc hơi với tốc độ nhanh nhất ở bất cứ đâu trên trái đất. Hầu như ở đâu cũng có cát và nó hút nhiệt rất nhiều. Nhiệt độ mặt đất thường vượt quá 77 độ C ở Sahara.

El Azizia, Lybia

Thị trấn có khoảng 25.000 dân ở phía tây bắc Libya này được cho là có nhiệt độ nóng nhất được ghi nhận trên trái đất trong nhiều năm cho đến khi nó bị bác bỏ vào năm 2012. Bất chấp điều đó, đây là nơi có nhiệt độ cực cao, cũng như một tuyến đường thương mại cổ xưa dẫn đến Tripoli gần đó. Phong cảnh khá tinh túy khi chúng ta nghĩ về những sa mạc nóng bỏng, với những đụn cát vàng, ốc đảo thỉnh thoảng và bầu trời không mây. Ở đây, cư dân có xu hướng hoạt động nhiều hơn vào ban đêm, đảm nhận các công việc nhà và đi chợ vào lúc nửa đêm khi thời tiết bên ngoài dễ chịu hơn.

Sa mạc Sonoran

Một dải đất đầy xương rồng ở phía tây nam Hoa Kỳ và miền bắc Mexico, sa mạc Sonoran. Đó là một nơi đa dạng đáng ngạc nhiên về mặt sinh học và thậm chí còn là nơi sinh sống của một quần thể báo đốm quý hiếm. Một khu vực khá rộng lớn là quê hương của Phoenix, một thành phố nóng đến mức bạn chỉ ở trong nhà trong hầu hết những tháng mùa hè. Tại đây, vào tháng 7, nhiệt độ trung bình vào giữa những năm 90 và việc phá vỡ 46 độ C trong giờ nắng nóng cao điểm là điều khá phổ biến.

Bangkok, Thái Lan

Sức nóng của Bangkok là một điều gây nghi ngờ. Thành phố của Thái Lan chưa bao giờ đạt mức cao nhất mọi thời đại, nhưng nó luôn ấm áp quanh năm nên là một trong những nơi có người ở nóng nhất xung quanh. Và thường có rất ít sự nhẹ nhõm vào ban đêm khi rất nhiều thành phố khác nguội đi. Người dân địa phương thích chống lại cái nóng bằng những thứ như phương tiện di chuyển bằng thuyền, nước trái cây tươi, súng phun (đặc biệt phổ biến ở đây) hoặc các món ăn thường cay đến mức khiến bạn mất tập trung vào thời tiết nóng bức.

Thành phố Kuwait

Thủ đô của Kuwait là một trong những thành phố nóng nhất ở Trung Đông và thế giới. Với dân số hơn 4 triệu người, đây cũng là một trong những đô thị nóng nhất hiện có. Ở đây, mức cao trung bình vào mùa hè dao động quanh mốc 46 độ C ngột ngạt. Kỳ lạ thay, trời cũng khá lạnh trong suốt mùa đông ngắn ngủi, với mức thấp nhất là 4 độ C. Cái nóng chiếm phần lớn thời gian trong năm, thậm chí có thể còn khắc nghiệt hơn do các cơn bão cát thông thường.

Dallol, Ethiopia

Vô cùng xa xôi và nằm ở cực bắc của Ethiopia, Dallol là một ngôi làng nhỏ được biết đến với việc lập nhiều kỷ lục. Đó là điểm nóng nhất quanh năm trên thế giới, với nhiệt độ cao trung bình hàng năm lên tới 41 độ C. Một nghiên cứu diễn ra trong sáu năm vào những năm 1960 đã xác định rằng mức thấp kỷ lục trong khoảng thời gian đó là 21 độ C.

Rừng Amazon

Rừng mưa nhiệt đới nổi tiếng nhất Trái đất có thể bị che phủ bởi cây cối, nhưng nó vẫn rất nóng và ẩm. Đúng là trời có sương mù và lượng mưa phổ biến, nhưng nó cũng rất gần với đường xích đạo và khá khó chịu. Một loại hơi nóng dày đặc lan tỏa ở đây, loại mà bạn có thể cảm nhận được trong phổi của mình sau mỗi hơi thở. Với nhiệt độ trung bình hơn 26 độ C nó luôn ấm áp và được khuếch đại bởi các mức độ ẩm ngoài bảng xếp hạng.

