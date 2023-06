Đây là những bộ trang phục đẹp và kinh điển nhất của James Bond

Bộ đồ ba mảnh màu xám của Sean Connery trong Goldfinger

Bạn không thể bắt đầu bất kỳ danh sách James Bond nào mà không bắt đầu với James Bond đầu tiên, Sean Connery. Goldfinger là một trong những bộ phim kinh điển và nổi tiếng nhất trong loạt phim James Bond. Mặc dù là phần thứ ba trong sê-ri, nhưng nó nằm gần đầu nhiều danh sách cho những màn trình diễn hay nhất của Sean Connery. Đó cũng là nơi bạn sẽ tìm thấy nhiều vẻ ngoài đẹp nhất của ông. Trên thực tế, cả ba cảnh quay James Bond đẹp nhất của Sean Connery đều đến từ cuộc phiêu lưu khi đuổi theo người đàn ông đang tìm cách hạ gục Fort Knox.

Mỗi bộ phim có Connery đóng vai chính là 007 cũng có tài năng may mặc của Anthony Sinclair. Anh ấy lấy cái mà anh ấy gọi là "Conduit Cut" (được đặt tên theo vị trí của anh ấy trên Phố Conduit ở Quận Mayfair của Luân Đôn) và đưa nó lên màn ảnh để làm nổi bật bản dựng của Connery. Bộ đồ ba mảnh màu xám này với túi vuông màu trắng và cà vạt đan màu xanh nước biển là hiện thân của mọi thứ mà James Bond có trong tủ quần áo của anh ấy. Đơn giản, thanh lịch, và một bước trên phần còn lại.

Áo khoác hai hàng khuy của Pierce Brosnan trong Tomorrow Never Dies

Bạn sẽ không tìm thấy nhiều sự kết hợp trong quần áo được thiết kế riêng phù hợp hơn màu nâu và xanh lam. Nhà thiết kế trang phục Linda Hemming đã sử dụng kiến ​​thức đó và sử dụng nó hiệu quả khi cô làm việc trong Tomorrow Never Dies vào năm 1997. Đây là bộ phim thứ hai liên tiếp cô mặc trang phục Pierce Brosnan cho các vai Bond của anh và lần thứ hai liên tiếp cô cho anh mặc bộ đồ màu xanh lam Brioni. Mặc dù bộ phim nổi bật trong bộ phim này là một bộ quần áo ba mảnh, nhưng khó có thể nhìn thấy nó dưới khía cạnh nổi bật hơn của diện mạo này.

Chiếc áo khoác cashmere dài đến đầu gối, hai hàng khuy hoàn thiện vẻ ngoài của Bond khi anh lần đầu tiên đến Hamburg. Trong khi hầu hết các loại áo khoác và áo khoác hai hàng khuy trông đẹp nhất khi cài khuy, thì Bond lại phá vỡ quy tắc bằng cách để hở chiếc áo khoác này. Anh ấy kết hợp nó với một chiếc áo sơ mi oxford màu kem đơn giản của Turnbull & Asser, cùng với một chiếc cà vạt màu đồng để tổng thể tổng thể trở nên hài hòa.

Áo khoác ăn tối của Daniel Craig trong Casino Royale

Nói về Brioni và Hemming, cả hai đều trở lại vào giữa những năm 2000 khi khởi động lại loạt phim với một 007 mới, Daniel Craig. Trong khi theo một số cách, anh ta vẫn là Bond cũ, thì ở hầu hết các khía cạnh, anh ta khác; đáng chú ý nhất, anh ấy đầy gan góc. Barbera Broccoli gọi anh ta là “gã cứng rắn trong chiếc áo dạ tiệc”. Nói về áo khoác dạ tiệc, lần đầu tiên xuất hiện trong bộ tuxedo truyền thống, anh ấy đã thấy anh ấy mặc chiếc áo khoác dạ tiệc Brioni này (tất nhiên là do Vesper cung cấp).

Một điều mà mọi James Bond phải làm là mặc một bộ tuxedo thật hoàn hảo; đó là điều mà Daniel Craig đã làm tốt hơn hầu hết. Bởi vì anh ấy quá khổ cho vai diễn, Hemming đã nói về việc chỉnh sửa phần eo trong khi vẫn cài khuy thấp. Nó có vai thắt dây thừng, mang lại cảm giác của người Anh, giống như chính James. Mọi người hâm mộ Bond đều chờ xem Bond mới của họ trông như thế nào trong bộ tuxedo của anh ấy, và anh ấy đã thể hiện một cách hoàn hảo với bộ đồng phục đơn giản nhưng thanh lịch này.

Màu nâu đồng quê của Sean Connery trong Goldfinger

Trở lại Sean Connery. Trở lại Anthony Sinclair. Và Quay lại Goldfinger. Trong khi bộ đồ màu xám nhạt tương phản với bộ đồ tối màu mà Connery thường mặc trong hai lần đi chơi đầu tiên, thì chiếc áo khoác và quần dài mà anh ấy mặc sau trận đấu gôn với Goldfinger tương phản với vẻ ngoài trang trọng hơn mà anh ấy mặc. Áo khoác hacking là loại áo khoác thể thao bằng vải tuýt được mặc theo cách truyền thống nhất bởi những người cưỡi ngựa, khiến chiếc áo này trở thành kiểu dáng bán bình thường hoàn hảo sau khi thắng một vòng gôn.

Connery kết hợp áo khoác với quần dài màu nâu cắt mỏng có túi "frogmouth". Đây là những chiếc túi có đường cắt thẳng tương tự như quần jean, vốn phổ biến trong những bộ vest của người Anh những năm 1960. Ở đây, họ mang đến cho toàn bộ trang phục cảm giác thư thái bình thường, ngay cả khi đang xem Odd Job chặt đầu một bức tượng bằng chiếc mũ của mình.

Áo khoác safari màu kem của Roger Moore từ The Man with the Golden Gun

Nói về việc thực hiện một cách tiếp cận bán chính thức đối với thời gian ăn mặc đẹp hơn của James Bond, Roger Moore đã mang đến một ngọn lửa quân sự cho chuyến đi năm thứ hai của anh với tư cách là một điệp viên trong The Man with the Golden Gun . Trong phim, anh đến thăm một người thợ chế tạo đạn cho sát thủ Scaramanga (do huyền thoại Christopher Lee thủ vai) ở Macau. Anh ấy mặc chiếc áo khoác thể thao màu kem này theo phong cách safari, khiến anh ấy có vẻ ngoài của những ngày quân ngũ cũ khi anh ấy đạt cấp bậc Chỉ huy.

Anh ấy thêm vào cảm giác quân sự bằng cách để nguyên bốn nút trên cùng, điều thường thấy đối với nhiều sĩ quan Lực lượng Không quân Hoàng gia. Sau đó, anh ấy kết hợp chiếc áo khoác độc đáo với áo sơ mi màu kem, cà vạt đan màu nâu, quần nâu tương tự và giày nâu. Trang phục tông màu đất là một trong những trang phục đẹp nhất mà Moore đã kết hợp trong thời gian làm Bond, ngay cả khi nó không phải là trang phục nổi bật đối với nhiều người hâm mộ trang phục may mặc của loạt phim.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/day-la-nhung-bo-trang-phuc-dep-va-kinh-dien-nhat-cua-james-bond-1472...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/day-la-nhung-bo-trang-phuc-dep-va-kinh-dien-nhat-cua-james-bond-1472754.ngn