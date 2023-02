Đàn ông có phong cách luôn cần một món đồ vải lanh

Vải lanh và bông (trơn, vải thô và vải thô) là những loại vải thường xuất hiện trong tâm trí bạn khi nghĩ đến thời trang mùa hè. Vải lanh mang lại một số ưu điểm so với các loại vải khác – dù là mùa hè hay bất kỳ mùa nào khác. Chúng ta cũng sẽ lưu ý về việc sử dụng các sản phẩm vải lanh trong nhà dựa trên những phẩm chất độc đáo của nó.

Ngoài ra, khi được pha trộn với bông, bạn sẽ có được những ưu điểm của cả hai loại vải. Bông giúp làm mềm một số nếp nhăn mà bạn có thể liên tưởng đến vải lanh.

Thoải mái

Sự thoải mái của vải lanh là do sự kết hợp giữa khả năng thoáng khí, thấm hút và điều nhiệt của nó. Sự kết hợp của 3 phẩm chất này làm cho vải lanh trở thành loại vải hoàn hảo quanh năm – không chỉ là vải mùa hè.

Khả năng thoáng khí – Sợi lanh dày hơn sợi bông. Chúng yêu cầu kiểu dệt lỏng hơn, vì vậy ngoài việc làm cho vải lanh trở thành một loại vải xếp nếp, còn có nhiều cơ hội hơn cho luồng không khí. Điều này cũng giúp khô nhanh hơn vì nó không bị giữ lại ở da của bạn như polyester.

Thấm hút: Các chất tổng hợp như polyester không thấm hút dễ dàng như các loại vải khác. Linen rất tốt trong việc thấm hút ẩm. Nó hút mồ hôi ra khỏi da để bạn không cảm thấy ẩm ướt và đưa mồ hôi lên bề mặt để có thể bay hơi nhanh chóng. Và nó hấp thụ rất nhiều - lên đến 20% trọng lượng của nó trong độ ẩm.

Khả năng thấm ẩm chỉ là một "nửa trận chiến" vì nếu nước vẫn còn trong vải, bạn sẽ bị ướt và thực sự cảm thấy nóng hơn. Bạn cần loại vải khô nhanh – điều mà vải lanh làm được – nhanh hơn nhiều so với vải cotton. Sự bay hơi của độ ẩm giúp bạn mát mẻ. Đây là lý do tại sao bạn thường dội nước vào người khi bạn thực sự nóng. Ngay cả khi bạn pha trộn bông với vải lanh, bạn vẫn sẽ có lợi thế về khả năng thấm hút tuyệt vời của vải lanh.

Điều chỉnh nhiệt: Yếu tố thứ ba tạo nên sự thoải mái khi mặc là khả năng điều chỉnh nhiệt của vải lanh. Đây là những gì giúp bạn mát mẻ trong thời tiết nóng và ấm áp trong thời tiết mát mẻ. Cách các sợi xốp tự giãn nở và co lại dựa trên nhiệt độ môi trường cho phép không khí bị giữ lại trong vải dệt để giữ nhiệt cho cơ thể bạn hoặc co lại để nhiệt thoát ra ngoài. Đây là lý do tại sao trước đây vải lanh được sử dụng làm “chăn hạ sốt” và tại sao bạn có thể thích đắp chăn lanh nếu đang cố gắng vượt qua cơn say. Vải sẽ điều chỉnh theo nhiệt độ cơ thể dao động của bạn để giúp bạn luôn cảm thấy thoải mái. Đây cũng là cách bộ khăn trải giường bằng vải lanh góp phần mang đến giấc ngủ đêm tuyệt vời.

Lâu dài

Sự thoải mái là bắt buộc, nhưng nếu vải lanh không lên đồ đẹp, có lẽ bạn sẽ không bận tâm. May mắn thay, sợi lanh thực sự trở nên bền hơn khi chúng bị ướt. Trên thực tế, vải lanh bền hơn 30% so với bông nên việc pha trộn vải lanh với sợi bông sẽ giúp vải bền hơn. Giặt quần áo của bạn làm cho chúng mềm hơn, mịn hơn và bóng hơn; thêm vào đó, chúng sẽ không gây ra những hư hại giống như việc giặt giũ có thể gây ra cho quần áo không có sợi lanh.

Nếu bạn lo lắng về những nếp nhăn đã khiến vải lanh bị mang tiếng xấu, thì sự pha trộn giữa vải lanh cotton sẽ loại bỏ nhiều nếp nhăn đó. Ngoài ra, bạn để quần áo bằng vải lanh càng lâu và càng giặt nhiều thì chúng sẽ càng chống nhăn tốt hơn. Bên cạnh đó, bạn có thể coi nếp nhăn của vải lanh như một biểu tượng về chất lượng quần áo của bạn. Nếu vẫn lo ngại về nếp nhăn, bạn có thể sấy khô ở nhiệt độ thấp, lấy ra khi còn ẩm và sau đó phơi khô. Kết quả là sẽ có ít nếp nhăn hơn và cảm giác mềm mại hơn. Nếu thích vẻ ngoài sắc nét, bạn luôn có thể phết một ít hồ bột và ủi quần áo.

Bạn có thể nhận thấy một số lông tơ khi giặt quần áo vải lanh lần đầu tiên, nhưng điều đó sẽ nhanh chóng giảm đi. Các sợi dài của vải lanh sẽ chịu được việc giặt nhiều lần và cuối cùng sẽ có ít hoặc không bị vón (như bạn thường thấy với len và polyester), và ít hoặc không có lông tơ. Đây là một trong những lý do vải lanh được coi là không gây dị ứng và là loại vải tốt để mặc (hoặc ngủ) nếu bạn bị hen suyễn.

Kháng khuẩn, kháng nấm, chống tĩnh điện

Vải lanh là một trong số ít các loại vải có đặc tính kháng khuẩn. Nó thực sự ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Trong các phòng thí nghiệm, nó đã được chứng minh là làm giảm 30-55% vi khuẩn tụ cầu. Bạn có thể tự hỏi làm thế nào điều này có lợi cho bạn trên cơ sở hàng ngày. Điều đó có nghĩa là bạn và áo sơ mi của bạn sẽ thơm lâu hơn. Mùi cơ thể là do vi khuẩn sinh sôi khi bạn đổ mồ hôi. Silica (silicon dioxide – cũng là thành phần chính trong thạch anh) là một trong những thành phần của sợi lanh (nguồn gốc của sợi lanh) ức chế sự phát triển của vi khuẩn.

Chính đặc tính kháng khuẩn của vải lanh đã khiến nó trở thành vật liệu được lựa chọn để băng bó trong lịch sử. Cũng có thể khử trùng vải lanh bằng cách đun sôi. Tính năng kháng khuẩn làm cho vải lanh trở thành lựa chọn tuyệt vời cho khăn tắm và khăn lau bát đĩa. Chúng sẽ không có mùi khét và mốc nếu chúng bị ẩm trong một thời gian.

Vải lanh cũng có khả năng chống tĩnh điện tự nhiên và không hút bụi. Đây không phải là vấn đề lớn với áo khoác không có cấu trúc Peter Manning hoặc áo khoác ngắn tay 100% vải lanh của bạn, nhưng đó là một trong những lý do tại sao một số người thích dùng vải lanh để làm khăn lau bát đĩa và khăn trải giường.

Sự bền vững

Nếu bạn quan tâm đến việc mua sắm bền vững, bạn không thể bỏ qua các mặt hàng vải lanh. Vải lanh, và từ cây lanh, là một trong những loại vải dệt ít gây hại nhất cho môi trường. Cây lanh phát triển nhanh, có thể tái tạo, không cần tưới tiêu, thuốc trừ sâu hoặc phân bón và không biến đổi gen. Nó phát triển trên đất nghèo dinh dưỡng, và bởi vì nó thực sự làm giàu đất và hấp thụ carbon, nên nó được sử dụng như một loại cây trồng luân canh để hỗ trợ sự phát triển của các loại cây trồng khác và ngăn ngừa xói mòn đất. Vải lanh có thể phân hủy sinh học và có thể tái chế. Toàn bộ nhà máy được sử dụng trong quá trình sản xuất. (Các sản phẩm phụ bao gồm hạt lanh, dầu hạt lanh, dầu hạt lanh, vật liệu cách nhiệt, thức ăn gia súc và giấy. Tiền Mỹ chứa 25% vải lanh.)

Vải lanh tạo kiểu

Vải lanh có một kiểu dáng và cảm nhận độc đáo. Có những nếp nhăn trên trang phục vải lanh, nhưng chúng không phải là những nếp nhăn nhếch nhác khiến bạn trông luộm thuộm hoặc lười biếng. Thay vào đó, nó sẽ là dấu hiệu của việc mặc một bộ quần áo đắt tiền và trang phục thanh lịch. Việc dệt vải lanh lỏng hơn thực sự mang lại cho nó một cảm giác xếp nếp và độc đáo. Và bạn có thể mặc quần áo vải lanh quanh năm, mặc dù nó gắn liền với mùa hè nhất.

Mặc áo tay ngắn với quần soóc hoặc quần dài thoải mái vào những ngày nóng nhất trong năm. Mặc dù bạn có thể chọn sơ vin để có vẻ ngoài công sở hơn, nhưng áo sơ mi có thể mặc không sơ vin theo tỷ lệ phù hợp.

Tất nhiên, bạn mix sơ mi vải lanh cùng áo len. Điều này không chỉ tạo nên vẻ ngoài đẹp mà còn giúp bạn linh hoạt đi từ thời tiết mát mẻ sang nóng bức một cách thoải mái.

Áo khoác không cấu trúc là sự bổ sung hoàn hảo cho mọi trang phục. Nó sẽ giúp quần jean lên mức business casual hoặc chỉ mang lại cho bạn vẻ ngoài hoàn thiện. Nếu bạn mặc cùng một chiếc áo sơ mi và quần nhưng thay chiếc áo khoác không có cấu trúc bằng một chiếc áo hoodie, bạn sẽ có một diện mạo rất khác. Và điều tuyệt vời nhất khi mặc một chiếc áo khoác không có cấu trúc là bạn sẽ không đánh đổi sự thoải mái để lấy phong cách.

Nếu bạn tình cờ tham dự bất kỳ đám cưới casual hoặc bãi biển nào trong năm nay, áo sơ mi hoặc áo khoác vải lanh của bạn là điểm nhấn hoàn hảo. Áo tay ngắn kết hợp với quần chinos sáng màu và Áo khoác không có cấu trúc sẽ tạo ra một bộ trang phục thoải mái nhưng phong cách phù hợp ngay cả trong những ngày nóng nhất.

Suy nghĩ cuối cùng…

Đã đến lúc bạn yêu thích trang phục vải lanh và dành cho nó sự quan tâm xứng đáng. Bản thân loại vải này sẽ giúp bạn luôn thoải mái và có mùi thơm tươi mát cho dù điều đó có nghĩa là ấm áp vào mùa đông hay mát mẻ vào mùa hè. Trước đây, loại vải này khó tìm hơn và có thể bị mang tiếng xấu vì nó không thể hiện hình ảnh sắc nét như áo sơ mi cotton ép, nhưng loại vải này bền, dễ chăm sóc và độc đáo. Trong khi vốn dĩ thanh lịch, thì trang phục vải lanh cũng có thể giản dị. Đây là ưu điểm của nó!