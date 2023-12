Châu Kiệt Luân làm Đại sứ trang phục nam mới nhất của Dior

“Ông hoàng Mandopop” Châu Kiệt Luân đã chính thức trở thành đại sứ thời trang nam mới nhất của Dior. Trong vai trò này, nghệ sĩ Đài Loan, đồng thời là nhạc sĩ, đạo diễn và diễn viên, giờ đây sẽ đại diện cho nhãn hiệu xa xỉ của Pháp tại các sự kiện quan trọng và trong những lần xuất hiện trước công chúng.

Châu Kiệt Luân “thể hiện tinh thần và sự độc đáo của phong cách Dior, sự hiện đại với dấu ấn vượt thời gian”. Với vai trò đại sứ, thương hiệu mong muốn làm nổi bật “mối quan hệ đặc biệt gắn kết Dior và văn hóa dưới mọi hình thức”.

Châu Kiệt Luân gia nhập đội ngũ đại sứ toàn cầu ngày càng mở rộng của Dior. Hiện tại, đội hình nam bao gồm nam diễn viên Robert Pattinson, ca sĩ K-pop Jimin (của danh tiếng BTS ), cầu thủ bóng đá Kylian Mbappé , nhóm nhạc K-pop Tomorrow x Together (TXT) và cháu trai của Grace Kelly, Pierre Casiraghi.

Châu được vinh danh là một trong những nghệ sĩ nói tiếng Trung được yêu thích nhất, với doanh thu kỷ lục đạt hơn 30 triệu bản. Anh ấy đã gây chú ý vào năm ngoái khi giới thiệu cửa hàng bách hóa huyền thoại La Samaritaine trong video âm nhạc cho đĩa đơn “Greatest Works of Art” của anh ấy, hiện có hơn 26 triệu lượt xem trên YouTube. Đáng chú ý, La Samaritaine hoạt động dưới sự quản lý của LVMH, giống như Dior.

Trên màn ảnh, Châu Kiệt Luân được nhớ đến nhiều nhất với vai diễn trong The Green Hornet , đánh dấu bộ phim đầu tay của anh vào năm 2011 và Now You See Me 2, công chiếu vào năm 2016.

