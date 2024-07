Chân Tử Đan mừng sinh nhật bên vợ con

Trên trang cá nhân, Chân Tử Đan đăng ảnh bên vợ con và viết: "Kỷ niệm ngày chào đời, tôi đã có bữa tiệc sinh nhật không ồn ào bên những người mình yêu quý nhất trên thế giới, đó là toàn bộ thế giới của tôi. Cảm ơn mọi người đã tổ chức lễ kỷ niệm và chúc mừng sinh nhật tháng này".

Diễn viên cũng cảm ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật và yêu thương anh. Anh viết: "Thời gian trôi qua thật nhanh, một năm nữa lại đến. Trân trọng gia đình và sức khỏe của tôi. Tiếp tục chinh phục những gì sắp tới".

Trên trang cá nhân, Chân Tử Đan nhận nhiều lời chúc từ gia đình, bạn bè, người thân và người hâm mộ. Vợ anh - Uông Thi Thi - đăng ảnh vợ chồng bên nhau và viết: "Chúc mừng sinh nhật anh, một nửa và là duy nhất".

Chân Tử Đan bên gia đình. Ảnh: Weibo

Theo Sinchew, Chân Tử Đan ở tuổi 61 vẫn hoạt động tích cực trong showbiz. Anh gần đây sản xuất, đạo diễn kiêm đóng chính phim The Prosecutor. Tác phẩm đầu tư 300 triệu USD.

Chân Tử Đan và vợ trong bữa tiệc sinh nhật. Ảnh: Instagram

Chân Tử Đan sinh năm 1963, là một trong ba sao võ thuật nổi danh nhất Trung Quốc hiện nay, bên cạnh Lý Liên Kiệt và Thành Long. Từ năm 2008, anh gây tiếng vang lớn khi đóng Diệp Vấn (cao thủ môn Vịnh Xuân, sư phụ Lý Tiểu Long) trong phim cùng tên. Tài tử tiếp tục thể hiện vai này trong ba phần tiếp theo. Ngoài ra, Chân Tử Đan có một số vai diễn trong các bom tấn Hollywood như Rogue One: A Star Wars Story, "xXx": Return of Xander Cage. Gần đây, anh đóng phim điện ảnh Giải cứu (Come Back Home).

Chân Tử Đan gặp Uông Thi Thi - một cô gái Thượng Hải vừa giành giải Hoa hậu Trung Quốc Toronto - trong một lần được mời đến dự bữa tối ở khách sạn, năm 2003. Thời điểm đó, anh vừa ly hôn vợ đầu. Bốn ngày sau cuộc gặp đầu, hai người chính thức liên lạc với nhau, rồi yêu. Sau hai tuần hẹn hò, Chân Tử Đan cầu hôn Uông Thi Thi và được cô đồng ý. Suốt 19 năm chung sống, họ luôn thể hiện sự yêu thương, ngưỡng mộ và trân trọng nửa kia.

(Theo Sinchew)

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]