Dương Tử Quỳnh hôn chồng tỷ phú trên khán đài khai mạc Olympic 2024

Lễ khai mạc Olympic 2024 được tổ chức hoành tráng tại sông Seine, Paris, đêm 26/7 (giờ Hà Nội) với 1,5 tỷ người theo dõi trực tuyến. Sự kiện thu hút nhiều người góp mặt trực tiếp, trong đó có vợ chồng ngôi sao Dương Tử Quỳnh, vợ chồng doanh nhân tỷ phú Hoắc Khải Cương, Quách Tinh Tinh, vợ chồng thần đồng piano Lang Lang, diễn viên Giả Linh...

Theo Ifeng, vợ chồng Dương Tử Quỳnh ngồi bên nhau trên khán đài, hòa vào khán giả dõi theo buổi khai mạc Olympic 2024. Thi thoảng, cô quay sang hôn chồng tình cảm. Một số hình ảnh khác được đăng tải cho thấy hai vợ chồng mặc áo mưa, cùng nhau "selfie" trên khán đài khi trời đổ mưa nặng hạt. Trên trang cá nhân, diễn viên bình luận về màn trình diễn khai mạc: "Đẹp quá" và "Thật là một cuộc diễu hành hoành tráng".

Năm 2023, Dương Tử Quỳnh trở thành thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế. Dương Tử Quỳnh từng chia sẻ, trước khi trở thành diễn viên, cô là nhà vô địch bóng quần trẻ người Malaysia và thành thạo các môn điền kinh, bơi lội, lặn... Ban đầu, cô mơ ước trở thành vận động viên Olympic và bóng quần. Tuy nhiên, trải qua hai cuộc phẫu thuật đầu gối và bị chấn thương ở lưng, cô không còn cơ hội theo nghiệp vận động viên.

Dương Tử Quỳnh hôn chồng khi dự khai mạc Olympic 2024. Ảnh: Weibo

Nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh gặp bạn trai giàu có người Pháp Jean Todt lần đầu tiên tại một bữa tiệc tối năm 2004. Trong mối tình kéo dài 20 năm của họ, Jean Todt đã cầu hôn Dương Tử Quỳnh hơn 10 lần nhưng lần nào cũng bị từ chối. Sau khi Dương Tử Quỳnh giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar 2023 với bộ phim Everything Everywhere All at Once, cô mới gật đầu đồng ý lời cầu hôn của ông. Hai người làm đám cưới đơn giản tại quê nhà hai bên, đăng ký kết hôn tại Thụy Sĩ, hiện tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 trong một gia đình giàu có ở Ipoh, Malaysia. Cô đã có gần 40 năm cống hiến cho điện ảnh. Từng mơ ước trở thành một vũ công ballet từ khi còn nhỏ nhưng phải từ bỏ vì tai nạn chấn thương cột sống. Tử Quỳnh sau đó đạt danh hiệu Hoa hậu Malaysia năm 1983 và bắt đầu dấn thân vào điện ảnh.

Các phim Dương Tử Quỳnh đóng có thể kể tới Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Con nhà siêu giàu châu Á, Tomorrow Never Dies, Hồi ức của một Geisha, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor... Năm 2023, cô trở thành Nữ diễn viên chính xuất sắc trong lễ trao giải Oscar, Quả Cầu Vàng...

Trên màn ảnh rộng, Dương Tử Quỳnh luôn mang hình tượng mạnh mẽ, dũng cảm, được mệnh danh là "Đả nữ số một Hong Kong", là đại diện cho nữ diễn viên phim hành động Trung Quốc và thế giới.

