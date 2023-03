Cách giúp đàn ông "hack" dáng, từ gầy gò chuyển thành cao to, vạm vỡ

Nếu bạn sở hữu một thân hình gầy gò, thiếu sức sống, chắc chắn lời khuyên dành cho bạn sẽ là đi tập gym, dùng thực phẩm tăng cân, đi bơi lội... Những cách này đều đúng nhưng phải mất rất nhiều thời gian thì mới thấy hiệu quả như mong muốn.

Vậy giải pháp tạm thời trước mắt hiện nay là gì? Đó là bạn hãy che giấu nhược điểm của cơ thể thông qua các bộ trang phục thường ngày. Dưới đây là một số cách mix đồ giúp cho bạn trông đầy đặn hơn, không bị "gầy trơ xương":

Tránh những trang phục trông bạn yếu ớt

Bạn hãy ngừng mặc những bộ quần áo khiến bản thân trông ốm yếu hơn. Nhiều người đàn ông đã mắc sai lầm tai hại khi luôn mặc những bộ quần áo quá khổ, rộng thùng thình để cố gắng che đi nhược điểm cơ thể. Tuy nhiên điều này chỉ khiến họ như "bơi" trong áo, lộ ra điểm yếu rõ ràng hơn.

Bên cạnh đó, bạn cũng tránh mặc các đồ bó sát phô bày toàn bộ điểm yếu của thân hình. Cách tốt nhất là bạn chọn trang phục vừa vặn với bản thân, có khả năng che đi bờ vai gầy của mình.

Mặc nhiều lớp

Ban đầu bạn sẽ nghĩ làm như vậy trông thật kém sang và thiếu tinh tế nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Bạn cần tuân theo nguyên tắc: Mặc áo mỏng bên trong, áo dày bên ngoài cùng và mặc từ chiếc áo mỏng nhẹ cho đến chiếc dày dặn hơn.

Ngoài ra bạn cũng chú ý đến việc phối hợp màu sắc sao cho dễ nhìn, tránh xung đột nhau. Bạn có thể mặc áo sơ mi xanh bạc hà nhạt với áo len xanh đậm hơn, bên ngoài là áo khoác màu xám. Hoặc bạn có thể mặc áo sơ mi xanh nhạt với áo len màu xám và bên ngoài là áo khoác hải quân.

Làm phần cổ trông vạm vỡ hơn

Sở hữu một chiếc cổ cao gầy, đối với đàn ông mà nói sẽ đánh mất đi sự nam tính, hấp dẫn. Vì vậy hãy tìm cách làm chiếc cổ của bạn trông vừa vặn hơn bằng việc chọn các dáng áo cổ đứng, cổ zip hoặc dùng khăn choàng cổ.

Tăng sức mạnh thị giác

Nếu bạn sử dụng những chiếc áo có kẻ sọc ngang có thể khiến ngực bạn trông to hơn và vai thì rộng hơn. Lựa chọn những chiếc áo có màu sáng như trắng hay be để cơ thể bạn trông đầy đặn so với bình thường. Tuyệt đối tránh dùng những màu tối như đen, xám tro... làm cho vóc dáng của bạn đã gầy lại càng thêm "siêu mỏng".

Mặc chất vải dày

Hãy mặc các loại vải có kết cấu to lớn như len vặn thừng, vải sợi to ... Điều này làm cho cơ thể bạn trông lớn hơn so với thông thường. Những chiếc áo dệt kim dày hay chunky đã trở nên khá phổ biến trong những năm gần đây, đặc biệt là vào mùa thu và mùa đông.

