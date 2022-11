Đeo đồng hồ chuẩn từ A-Z: Nên đeo hướng trong hay ngoài?

Cùng tìm hiểu cách đeo đồng hồ chuẩn đàn ông dưới đây.

1. Nguồn gốc đồng hồ đeo tay

Khi nói đến việc đeo đồng hồ đúng cách, điều quan trọng cần lưu ý là tại sao đồng hồ đeo tay lại xuất hiện ngay từ đầu. Có niên đại từ những năm 1800, những chiếc đồng hồ đầu tiên được sửa đổi để đeo trên cổ tay chủ yếu được phụ nữ đeo như một phụ kiện. Một trong những chiếc đầu tiên được Patek Philippe tạo ra như một phụ kiện thời trang. Vào đầu thế kỷ 20, các nhà sản xuất đồng hồ bắt đầu quan tâm đến việc sử dụng đồng hồ đeo tay cho nam giới trong quân đội. Họ tin rằng nó sẽ giúp họ xem thời gian nhanh chóng khi ở trên chiến trường.

Các nhà sản xuất đồng hồ bắt đầu sửa đổi đồng hồ bỏ túi để phù hợp với một chiếc vòng tay đeo trên cổ tay. Đàn ông sẽ không đeo phiên bản đầu tiên của đồng hồ đeo tay hiện đại cho đến tận thế kỷ 20. Sau đó được phát triển thành 'đồng hồ chiến hào' để sử dụng trong quân đội, những chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên cung cấp một thứ mà đồng hồ bỏ túi không có sự tiện lợi. Sau khi đồng hồ đeo tay không còn là một phụ kiện thời trang mà là một công cụ chức năng, các nhà sản xuất đồng hồ sẽ dành thế kỷ tiếp theo để sửa đổi chúng thành những chiếc đồng hồ đeo tay hiện đại mà chúng ta yêu thích ngày nay.

2. Bạn đeo đồng hồ ở cổ tay nào?

Câu hỏi muôn thuở: đeo đồng hồ ở cổ tay nào? Câu trả lời là nó còn tùy thuộc. Lý do nó còn tùy thuộc là kể từ khi đồng hồ đeo tay được tạo ra, nam giới chủ yếu đeo đồng hồ trên cổ tay không thuận của họ. Và vì hầu hết mọi người đều thuận tay phải nên bạn sẽ đeo đồng hồ trên cổ tay trái. Nhưng đây không phải lúc nào cũng là câu trả lời đúng. Bạn có thể muốn đeo đồng hồ trên cổ tay phải nếu bạn thuận tay trái. Nhưng bạn cũng có thể muốn đeo nó trên tay thuận của mình.

Lợi ích quan trọng nhất của việc đeo đồng hồ trên tay không thuận là bạn có thể nhanh chóng đeo đồng hồ vào và điều hướng mặt số hiệu quả hơn so với đeo tay thuận. Đeo đồng hồ trên tay không thuận sẽ ít làm hỏng đồng hồ hơn vì bạn có xu hướng làm nhiều việc hơn bằng tay thuận. Nếu bạn đeo nó trên tay thuận của mình, bạn có nhiều khả năng làm xước hoặc hỏng đồng hồ hơn là đeo trên tay không thuận. Vì vậy, quy tắc ngón tay cái ở đây là đeo đồng hồ trên tay không thuận để có cách tốt nhất để điều hướng và bảo vệ đồng hồ của bạn.

3. Nên đeo hướng trong hay hướng ngoài?

Câu hỏi tiếp theo là, tại sao một người đàn ông lại đeo đồng hồ trên cổ tay hướng vào trong thay vì hướng ra ngoài? Xu hướng này được thấy chủ yếu ở những cá nhân cần kiểm tra đồng hồ thường xuyên và theo cách hiệu quả nhất có thể. Trong số nhiều lý do bạn nên đeo đồng hồ, một trong những lý do phổ biến nhất là hỗ trợ bạn trong nghề nghiệp. Bạn sẽ thấy những người đàn ông trong quân đội làm điều này, vì nó dễ dàng hơn và ngăn chặn ánh nắng mặt trời tốt hơn so với khi nó ở bên ngoài cổ tay. Nó cũng cung cấp sự tiện lợi nhanh hơn cho các công cụ khác trên đồng hồ ngoài thời gian.

Một lý do khác khiến bạn muốn đeo đồng hồ quay mặt vào trong là nó có thể giúp bảo vệ đồng hồ của bạn khỏi trầy xước và va đập. Một lần nữa, đây chỉ là một sở thích. Nhưng bạn là một chàng trai sành điệu đang tìm kiếm cách tốt nhất để đeo đồng hồ của mình. Những gì bạn nên làm? Câu trả lời ở đây là đeo nó hướng ra ngoài, vì đó là cách phổ biến nhất để đeo đồng hồ đeo tay. Nó thể hiện chiếc đồng hồ mà bạn yêu thích trong khi vẫn hoạt động. Trừ khi bạn làm nghề cần kiểm tra đồng hồ nhanh chóng trong khi quản lý các công việc khác, cách tốt nhất là để đồng hồ hướng ra ngoài. Rốt cuộc, có lẽ bạn đã không chi tiền cho chiếc đồng hồ đẹp đẽ đó để che giấu đặc tính của nó.

4. Cách đeo đồng hồ sành điệu

Bây giờ là lúc tìm hiểu chính xác cách đeo đồng hồ theo cách phong cách nhất mà một chàng trai có thể. Giả sử bạn đã chọn đúng kích cỡ đồng hồ cho cổ tay của mình, điều đầu tiên bạn muốn làm là tìm hiểu xem bạn sẽ đeo đồng hồ ở cổ tay phải hay trái. Như đã đề cập ở trên, theo truyền thống, đồng hồ được đeo trên cổ tay không thuận của bạn. Vì vậy, nếu bạn thuận tay phải, điều này có nghĩa là bạn đeo đồng hồ trên cổ tay trái. Đối với những người thuận tay trái, điều này có nghĩa là cổ tay phải của bạn. Sau khi bạn tìm ra điều đó, nó khá dễ dàng.

Điều đầu tiên bạn muốn làm là xác định vị trí xương cổ tay của bạn. Bạn muốn đeo mặt đồng hồ ngay trên xương cổ tay. Nếu làm đúng cách, đồng hồ của bạn sẽ hơi ló ra dưới cổ tay áo sơ mi khi bạn mặc áo dài tay. Tiếp theo, bạn muốn thắt chặt dây đeo và để nó đủ lỏng để thoải mái. Bạn không muốn nó lỏng đến mức nó có thể quay tự do quanh cổ tay của bạn. Bạn cũng không muốn nó quá chặt, nếu không sẽ cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là khi bạn uốn cong cổ tay. Sau khi làm điều này một cách chính xác, bạn sẽ đeo đồng hồ theo cách phong cách nhất có thể. Giờ đây bạn không còn phải lo lắng về việc đeo đồng hồ không đúng cách nữa. Có nhiều cách để đeo đồng hồ, vì vậy hãy tìm cách thoải mái nhất cho cá nhân bạn và chọn chiếc đồng hồ yêu thích của bạn theo đó.

