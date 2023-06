Trang phục nam thanh lịch trong Jil Sander Resort 2024

Ngay cả sau 50 năm, Jil Sander vẫn là một trong những thành trì của thời trang với những thiết kế tối giản nhưng thanh lịch. Giờ đây, thương hiệu đã tiết lộ bộ sưu tập trang phục nam Resort 2024 mới, đặt câu hỏi về các thông số của một người đàn ông ăn mặc lịch lãm.

Dưới sự chỉ đạo của Luke và Lucie Meier, tầm nhìn của Jil Sander đã phát triển để chứa đựng sự nhạy cảm hiện đại kết hợp với những nét lãng mạn - tất cả trong khi vẫn giữ được cốt lõi tối giản của thương hiệu Đức. Đối với Resort 2024, hai giám đốc sáng tạo đang xem xét kỹ hơn ý nghĩa của sự thanh lịch và có thể dành cho trang phục nam giới. “Tôi không nghĩ rằng nếu trang phục nam trở nên thanh lịch thì nó phải được may đo”, bộ đôi nói với tạp chí Vogue Runway.

Như vậy, bộ sưu tập đã ra đời thông qua một kho phong cách chỉ sử dụng may đo làm tiêu chuẩn. Điều kỳ diệu thực sự đến từ những kiểu dáng thoải mái, những đường nét uốn lượn nhưng sắc nét, những tỷ lệ khác nhau và những cách chế tạo linh hoạt. Hàng dệt kim đóng vai trò là điểm nhấn của bộ sưu tập với áo len cổ chữ V đan dây cáp, áo vest và áo liền quần ngoại cỡ – trở nên sống động với màu be mềm mại, hoa vân anh rực rỡ,... Nơi mà nghề may tìm thấy chỗ đứng của nó là nhờ những chiếc áo blazer có cấu trúc, quần ngoại cỡ và kho vũ khí gồm những chiếc áo khoác quyến rũ.

Cho dù đó là một chiếc áo blazer có cấu trúc bất đối xứng màu ngọc lam đậm, quần da dập nổi cá sấu hay áo xếp nếp, rõ ràng tủ quần áo mới tôn lên sự nhạy cảm hiện đại cũng như sự thanh lịch hàng đầu. Hoàn thiện kiểu dáng là một loạt túi da và bốt da cao đến đầu gối.

