Cách cắt giảm đường từ những thực phẩm siêu quen thuộc

Nếu bạn đang cố gắng theo dõi lượng đường của mình, điều thông minh nhất bạn có thể làm là đọc nhãn của mọi thứ bạn mua từ cửa hàng tạp hóa về nhà, bởi vì lượng đường đó sẽ tự nhiên tăng lên nếu bạn không cẩn thận. Tuy nhiên, để giúp bạn chuẩn bị tốt hơn, đây là danh sách các loại thực phẩm mà đường thường giấu trong đó.

Sữa chua

Sữa chua đã được gắn mác “thực phẩm tốt cho sức khỏe” trong nhiều thập kỷ. Và không phải không có lý do. Sữa chua có một số lợi ích sức khỏe to lớn như men vi sinh và canxi. Thật không may, nó cũng chứa đầy đường. Nhiều loại ít chất béo phổ biến chứa tới 33 gam đường trong một khẩu phần 237ml.

Sốt cà chua

Hóa ra đây là một lý do khiến nó rất ngon. Bạn có biết rằng có khoảng 1 muỗng cà phê đường trong mỗi muỗng canh sốt cà chua? Về cơ bản nó là kẹo cà chua lỏng. Thật không may, đường trong các sản phẩm cà chua không chỉ dừng lại ở nước sốt cà chua. Hầu hết các loại nước sốt và bột nhão cà chua đóng hộp đều có đường.

sốt bbq

Nhiều người chúng ta yêu thích nước sốt thịt nướng bbq. Tuy nhiên, thật không may, nước sốt ngọt này ngọt là có lý do. Tùy thuộc vào nhãn hiệu, một muỗng canh nước sốt thịt nướng có thể chứa tới 8 gam đường.

Xà lách

Khi chúng ta chọn món salad, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đưa ra lựa chọn lành mạnh hơn nếu chúng ta trộn nó với nước xốt. Nhờ lượng đường khổng lồ trong nhiều nhãn hiệu đóng chai, salad có thể là lựa chọn nhiều đường nhất trong thực đơn. Và chắc chắn rằng, mặc dù những loại rau trộn đó là một cách tuyệt vời để cung cấp cho cơ thể chúng ta những chất dinh dưỡng cần thiết, nhưng hãy nhớ kiểm tra những loại nước sốt đó để tìm đường ẩn. Một số nhãn hiệu có tới 7 gam mỗi khẩu phần.

Bánh mỳ

Tất nhiên, bánh mì tự làm là lựa chọn tốt nhất vì nhiều lý do, hương vị ngon, nguyên liệu rõ ràng và cách nó lấp đầy ngôi nhà của bạn với mùi hương thơm ngon như ở nhà. Mặc dù vậy, ngày nay hầu hết chúng ta đều mua bánh mì, tùy thuộc vào nhãn hiệu mà bạn mua, có thể dẫn đến tình trạng quá tải đường. Một số nhãn hiệu trên thị trường có tới 6 gam đường mỗi lát bánh mì.

Nước sốt mì ống

Khi bạn tưởng tượng một đĩa mì spaghetti lớn, đẹp mắt, bốc khói, có lẽ bạn sẽ tưởng tượng phủ lên trên nó một ít pecorino romano mới xay, không phải là một ít đường. Hầu hết các loại nước sốt mì ống đóng lọ đều chứa ít nhất 7 gam đường mỗi khẩu phần.

Bơ đậu phộng

Bơ đậu phộng là một trong những loại thực phẩm khác được xếp vào danh mục tốt cho sức khỏe. Tất nhiên, giống như rất nhiều loại thực phẩm khác ở cùng vị trí, bơ đậu phộng không phải là không có lợi cho sức khỏe. Hàm lượng protein mà nó mang lại là vô cùng lớn. Và hãy đối mặt với nó, bơ đậu phộng là một niềm vui. Thật không may, nó đi kèm với khoảng 3 gam đường trong mỗi khẩu phần.

Sữa

Chúng ta không nhất thiết phải coi sữa là đồ uống có đường, tất nhiên là trừ khi sữa sô cô la hoặc sữa lắc có trong thực đơn. Đường trong sữa là đường lactoza tự nhiên, không “xấu” như xi-rô ngô. Nhưng hàm lượng đường vẫn còn cao, điều mà mọi người nên lưu ý, đặc biệt nếu họ đang theo dõi lượng đường của mình. Có khoảng 13 gram đường trong mỗi cốc sữa, bất kể tỷ lệ chất béo.

Súp đóng hộp

Giống như rất nhiều thứ, không phải tất cả các loại súp đóng hộp đều được tạo ra như nhau. Chắc chắn có một số lựa chọn lành mạnh trên thị trường những ngày này. Nhưng hãy đặc biệt cẩn thận khi đọc nhãn súp đóng hộp của bạn. Ví dụ, một số nhãn hiệu súp cà chua sẽ cung cấp cho bạn tới 20 gam đường.

Thịt xông khói

Đường thậm chí còn dành cho thịt xông khói. Bụng lợn, phần của con lợn nơi thịt xông khói được làm ra, ở dạng tự nhiên, không chứa bất kỳ loại đường nào. Nhưng nó có vấn đề trong quá trình xử lý. Nhiều thương hiệu thêm đường vào nước muối được sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc đóng gói. Đặc biệt cảnh giác với thịt xông khói có thêm hương vị như đường phong hoặc đường nâu, vì những thứ này có xu hướng tăng khoảng 2 đến 3 gam mỗi khẩu phần.

