Các con của Mike Tyson làm gì kiếm sống?

Mike Tyson kết hôn ba lần và có 7 con ruột, một con nuôi. Trước khi kết hôn lần đầu, ông có một con gái riêng. Với người vợ đầu Robin Givens, tay đấm một thời không có con. Lần kết hôn thứ hai với người đẹp Monica Turner, Tyson có hai con là Rayna và Amir. Huyền thoại 58 tuổi nhận Gena - con gái riêng của Monica - là con. Với người vợ hiện tại Lahika Spicer, kết hôn năm 2009, nhà cựu vô địch quyền Anh có thêm bé Milan và Morocco. Mike Tyson còn có hai con ngoài hôn nhân nữa là Migel, Exodus. Huyền thoại boxing có khối tài sản 30 triệu USD nhưng giữ quan điểm không cho các con tiền, để chúng tự phấn đấu.

Mike Tyson (bìa trái) bên một số người thân và các con. Ảnh: Instagram Mike Tyson

Tay đấm một thời đón con gái đầu lòng Michael "Miki" Lorna với bạn gái Kimberly Scarborough năm 1990. Mike Tyson lấy biệt danh Miki của bản thân và tên mẹ là bà Lorna Smith Tyson để đặt cho con gái. Năm 2016, Michael "Miki" Lorna từng gây chú ý khi chia sẻ trên tạp chí Queen Size về việc trưởng thành bên cạnh người cha là một võ sĩ nổi tiếng

"Ông ấy là người cha duy nhất tôi biết nên tôi không có nền tảng khác để so sánh. Cuộc đời tôi vô cùng may mắn bởi có bố và tôi chỉ muốn công nhận ông ấy luôn là người cha tuyệt vời nhất", Miki cho hay. Cô cũng thổ lộ về tuổi thơ chật vật với cân nặng trước khi theo nghiệp người mẫu ngoại cỡ. Tháng 10 vừa qua khi con gái lớn ra mắt ca khúc Love Me Gain, Mike Tyson khen con là một ca sĩ, nhạc sĩ tuyệt vời đồng thời thể hiện sự tự hào và kêu gọi các fan theo dõi trang của Miki.

Mike Tyson từng bị đồn chi 10 triệu USD để tìm người kết hôn với Miki năm 2020 vì cô "ế do có ngoại hình to béo giống bố". Huyền thoại boxing sau đó phủ nhận. Tuy nhiên ông từng thổ lộ nỗi niềm khi các con gái đều không muốn hẹn hò với những chàng trai da màu. Mike Tyson cho rằng có lẽ quá khứ bất hảo của anh luôn gắn liền với scandal sử dụng ma túy, bạo hành, trở thành gương xấu khiến các con bị ảnh hưởng và ác cảm với những người đàn ông như bố.

Mike Tyson bên con gái Miki và con trai Miguel. Ảnh: X

Ramsey Tyson, 28 tuổi, là con đầu lòng của Mike Tyson và vợ thứ hai Monica Turner. Sinh ra là gái, Rayna chuyển giới thành trai và lấy tên Ramsey, sống kín tiếng. Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast năm 2022, Mike Tyson nói mình có một cô con gái chuyển giới.

Huyền thoại quyền Anh hạng nặng và Monica Turner đón con thứ hai, Amir, năm 1997. Chàng trai 27 tuổi chơi bóng chày khi học đại học ngành báo chí. Amir không theo nghiệp boxing như bố mà ra mắt thương hiệu quần áo riêng sau khi tốt nghiệp đại học. Năm 2011, Mike Tyson từng khen Amir, nói anh là đứa con ông đặt nhiều hy vọng.

Không tiếp nối con đường thể thao như bố nhưng Amir rất tôn trọng sự nghiệp của ông. "Ở độ tuổi của con mà bố đã là nhà vô địch quyền Anh hạng nặng bất bại thế giới. Một huyền thoại tuyệt vời, luôn yêu bố", Amir từng viết chú thích ảnh bố ở thời đỉnh cao. Con trai Mike Tyson còn làm bình luận viên boxing cho nhiều kênh. Amir phỏng vấn bố trong hậu trường cuộc so găng với Jake Paul cuối tuần qua. Sau khi bố thua Jake Paul, Mike Tyson vẫn ca ngợi ông là chiến binh cả trên võ đài và ngoài đời.

Amir Tyson chụp ảnh cùng bố và ca sĩ Weeknd. Ảnh: Instagram Amir Tyson

Sau khi dứt tình với Monica Turner, Mike Tyson qua lại với người phụ nữ có tên Sol Xochitl và sinh thêm hai con. Con đầu của họ, Miguel, chào đời năm 2002. Ngày tuổi teen, chàng trai hiện 22 tuổi bộc lộ tài năng boxing giống bố nhưng theo nghiệp nhiếp ảnh, làm video và du lịch. Miguel Tyson đang điều hành công ty Miguel Lion Media và làm việc như một nhiếp ảnh gia du lịch đi khắp nơi. Tháng 9 vừa qua, anh cùng con trai Prince của cố huyền thoại Michael Jackson tổ chức một sự kiện gây quỹ cho trẻ em. Miguel cũng chơi piano cừ khôi.

Mike Tyson và Xochitl đón con thứ hai, bé gái Exodus, năm 2005. Tuy nhiên 4 năm sau, cô bé gặp tai nạn thương tâm khi bị kẹt vào một cái dây của máy chạy bộ trong nhà và qua đời. Huyền thoại boxing từng nói sự ra đi của con gái là khoảnh khắc đen tối khiến anh đau đớn và làm thay đổi cuộc đời anh. Trong trận đấu với Jake Paul hôm cuối tuần, Mike Tyson mặc quần short thêu tên con gái xấu số.

Bé Exodus ra đi chỉ vài ngày trước khi huyền thoại boxing kết hôn lần ba với người vợ hiện tại Lakiha Spicer. Mike Tyson và Lakiha đón con gái đầu lòng Milan Miyla cuối năm 2008. Cô nhóc sắp tròn 16 tuổi là một tay vợt tennis triển vọng, đang tập với HLV cũ của cựu siêu sao Serena Williams. Tay đấm một thời phấn khích với sự nghiệp của con gái và tiết lộ cô bé dự định thi đấu chuyên nghiệp từ 2025. Ngoài theo nghiệp tennis, Milan còn phát triển dòng thời trang riêng.

Mike Tyson và con gái Milan đi xem giải quần vợt Mỹ Mở rộng 2022. Ảnh: GC Images

Vợ chồng Tyson - Spicer còn có cậu út Morocco Elijah, 13 tuổi. Cựu vô địch quyền Anh hạng nặng từng khen con trai ngọt ngào và điềm đạm. Cậu nhóc tuổi teen cũng mê tennis giống chị gái và boxing như bố. Ngoài ra cậu bé tập golf và thích điền kinh.

Chia sẻ với USA Today tuần trước, cựu vô địch quyền Anh hạng nặng nói ông làm bố lúc còn trẻ, không nghĩ nhiều về các con, chỉ tập trung cho bản thân nên ban đầu có quan hệ không tốt với các con. "Thời gian qua đi, trải qua nhiều biến cố, nghịch cảnh, bố con tôi trưởng thành và gắn kết. Giờ chúng tôi như bạn bè nhưng tôi đã phải trải qua nhiều khó khăn", Mike Tyson cho hay.

Huyền thoại boxing nói ông rất bảo vệ các con. Dù từng được biết đến là một võ sĩ trông hung dữ gây nhiều tranh cãi nhưng khi làm cha, Mike Tyson nói ông tập trung vào việc giữ an toàn cho các con. Trước cuộc so găng với Jake Paul hôm cuối tuần, tay đấm 58 tuổi thổ lộ các con có thể "có quan điểm khác" sau khi thấy bố biến đổi thành "con quỷ trong người" cho cuộc so tài.

(Theo People, USA Today)

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]