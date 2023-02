Bí quyết giúp quý anh mặc chất chơi như một người đàn ông California

Bang California nước Mỹ được gắn với hình ảnh những "tay chơi" sành điệu. Với khí hậu có cảm giác như mùa hè quanh năm, tiết mục thời trang của một người dân California được tiết chế hơn một chút so với các dân chơi ở Bờ Đông New York. Sự thật là chúng ta có quan niệm sai lầm rằng người dân California chỉ đi dép xỏ ngón, quần đùi và áo ba lỗ, quần lửng.

Cách ăn mặc như người California

Người dân California tự hào về các thành phố miền biển mặn mòi và yêu thích việc ăn mặc vui vẻ và nhẹ nhàng. Họ cũng rất yêu di sản Mỹ và vẫn gắn bó với phong cách những thập kỷ trước như những năm 50, 70 và 90 thành tủ quần áo hiện tại của họ.

Điều mới mẻ nhất là việc họ thích quảng bá màu sắc và hoa văn trên áo quần, không phải là các bản in tinh tế điển hình của bạn, mà là các hình minh họa cổ điển lớn hơn và đồ họa hoa bắt mắt. Sự rung cảm phong cách phóng khoáng, tự do cũng không bỏ qua việc may đo; thay vào đó hãy thay thế những loại len dày và những loại vải lanh màu kem, trơn hơn để có một bộ vest có thể mặc quanh năm.

Kiểu dáng denim giản dị

Đàn ông Cali thích ăn mặc như thủ lĩnh một ban nhạc indie, mặc áo khoác denim wash nhẹ, quần đen và áo phông có logo thể hiện sở thích âm nhạc của họ. Những đôi bốt hạng nặng như Dr Martens thống trị đường phố, trong khi những chiếc áo sơ mi vải flannel của thập niên 90 được quấn quanh eo, tạo điểm nhấn như rocker Kurt Cobain.

Trang phục mùa hè kiểu California

Thời tiết ở Cali rất hợp với các loại vải nhẹ hơn như lanh và sersucker là những loại vải may áo khoác phổ biến, giữ được độ vừa vặn và được cắt theo kiểu hai hàng khuy dành cho một chút châu Âu.

Những người sành điệu thậm chí còn lựa chọn quần soóc và áo blazer, với áo sơ mi thùng thình kiểu "ông ngoại" không cài cúc, giày derby da lộn và áo cài nơ để tạo nên sự rực rỡ về màu sắc. Không đi tất và quần áo tối màu làm mất đi phong cách của người California.

Áo sơ mi cổ điển

Xu hướng những năm 70 hồi sinh trong những năm gần đây, những rung cảm hoài cổ tự nhiên của quý ông California ngày càng được phổ biến. Chiếc áo sơ mi in họa tiết cổ điển vừa vặn với làn da là điểm nhấn quan trọng. Thay vì mua sắm quần áo đã qua sử dụng, người dân California đầu tư vào các nhãn hiệu hiện đại, những nhãn hiệu chọn cách tái tạo lại cảm giác hoài cổ về mùa hè này.

Các màu nhạt như chanh và hồng tạo thành màu cơ bản, nổi bật với các hình minh họa về con người, thể thao và các địa điểm mang tính biểu tượng. Một yêu thích khác là bản in dương xỉ, biểu tượng của thập kỷ disco. Nhưng bạn sẽ không thấy nó kết hợp với ống loe denim; nhiều chất phi công cổ điển hơn và một chiếc mũ phớt.

Áo và quần trắng

Đối với phong cách năng động với trang phục ban ngày, một chiếc áo phông trắng trơn, nhét trong chiếc quần denim trắng ôm sát đóng vai trò như một tấm vải toan trống để những người đàn ông này thể hiện những hình xăm của họ nổi bật. Phong cách đi chơi đêm yêu cầu một chút phụ kiện với vẻ ngoài chủ yếu là màu trắng.

Thời trang đường phố California

Với thời tiết cho phép mặc quần áo thoải mái, bình thường quanh năm, thể hiện khí chất thể thao gặp phải sự bụi bặm của đường phố. Áo khoác phồng kết hợp với quần cạp trễ và giày thể thao dạo phố. Phong cách California này là một mạng lưới các nền văn hóa kết hợp.

Trang phục nam giới phương Tây

Phong cách dân chơi Cali thường gắn với da lộn (đôi khi có tua rua) trên áo khoác và áo khoác bomber; màu nâu bùn phù hợp với nỉ len tạo nên một chiếc mũ rộng vành. Denim là item quan trọng; mặc quần jean có màu sắc sang trọng, cũng như những chiếc áo sơ mi cài khuy kiểu phương Tây tỏa sáng. Hầu hết đàn ông California đều thích giày da và thắt lưng.

