Mugler quay trở lại Tuần lễ thời trang Paris Haute Couture

Đã tạo sự khác biệt so với các bộ sưu tập quần áo ready to wear khác sẽ được trình làng trong những tuần tới, nhà mốt Pháp đã quyết định tổ chức buổi trình diễn trên sàn diễn trong Tuần lễ thời trang Paris Haute Couture. Buổi biểu diễn diễn ra tại khu phức hợp văn hóa của Paris, La Villette. Đây là buổi trình diễn trực tiếp đầu tiên của Giám đốc Sáng tạo của Mugler, Casey Cadwallader, được trưng bày kể từ tháng 2 năm 2020, trước khi có lệnh phong tỏa do COVID-19.

Sau cái chết của người sáng lập Mugler, Thierry Mugler, vào năm ngoái, Bảo tàng Brooklyn ở Thành phố New York đã tổ chức một cuộc triển lãm để vinh danh ông, Thierry Mugler: Couturissime, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng và sự hiện diện của ông trong suốt thời trang thế kỷ 20. Được biết đến với những thiết kế tiên phong, kiến trúc, vị trí của Mugler trong lĩnh vực thời trang không thể bị lãng quên. Nhưng Casey Cadwallader, người được bổ nhiệm làm Giám đốc sáng tạo của Mugler vào năm 2017, đã tiếp tục chứng tỏ mình là một thế lực đáng gờm.

Chi tiết bằng da, hình khối kiến trúc và trang trí ren đen chiếm phần lớn trong bộ sưu tập Thu/Đông 2023 của Cadwallader. Tay áo và ống quần over-the-top của chương trình tương phản với vòng eo vừa vặn. Sự kết hợp giữa sự đơn giản của màu sắc (màu đen là màu chính xuyên suốt bộ sưu tập) và những kiểu dáng tương lai, cường điệu chứng tỏ sự kiên trì của Cadwallader với tư cách là một nhà thiết kế thành công trong khi vẫn duy trì tầm nhìn của Thierry Mugler. Buổi biểu diễn kết hợp cả đi bộ trên đường băng truyền thống và khía cạnh công nghệ có sự góp mặt của người mẫu trên giá di chuyển có gắn máy ảnh: điều này cho phép các màn trình diễn của họ mang tính nghệ thuật và đa dạng hơn.

