Bị chê bất tài, sự nghiệp bết bát, con trai Beckham vẫn sống xa hoa với vợ

Cặp vợ chồng “nepo baby”

Khi Brooklyn Beckham chia sẻ bức ảnh hôn vợ Nicola Peltz trên Instagram để đánh dấu kỷ niệm 3 năm ngày cầu hôn vào 24/6, thanh niên sinh năm 1999 gặp phải những bình luận trêu chọc như thường lệ: “Khi nào cậu mới có việc làm?”.

Brooklyn là một trong những đại diện cho “nepo baby” (danh từ để chỉ con của người nổi tiếng, được hưởng đặc quyền nhờ cha hoặc mẹ hoặc cả hai). Với sức ảnh hưởng toàn cầu của David và Victoria Beckham, Brooklyn có cơ hội tiến vào ngành giải trí từ rất sớm.

Brooklyn thường bị dư luận thế giới gắn mác "bất tài" dù sinh ra ở vạch đích. Ảnh: IG.

Năm 15 tuổi, Brooklyn ra mắt trong vai trò người mẫu chuyên nghiệp, được xuất hiện trên các trang bìa tạp chí hàng đầu như Vogue, Interview. Dazed Korea... hay làm đại sứ thương hiệu cho Huawei, Superdry... mà không cần nỗ lực tranh giành với ai. Khi chuyển qua làm nhiếp ảnh gia, thanh niên Gen Z được cha mẹ đầu tư cho học ở ngôi trường danh tiếng Parsons ở New York (Mỹ), có cơ hội làm việc với các tên tuổi lớn trong nghề, gồm Bruce Weber, Terry Richardson, Daniel Jackson và Alasdair McLellan. Sau này quyết định theo đuổi nấu ăn, con trai cả Beckham lên hẳn chương trình ăn khách hàng đầu đài CBS (Mỹ), James Corden's Late Late Show, khoe kỹ năng vào bếp dù chỉ là tay mơ. Anh cũng bỏ tiền túi sản xuất chương trình nấu ăn riêng trên mạng xã hội, Cookin' with Brooklyn.

Nắm trong tay vô số cơ hội đáng mơ ước, Brooklyn không đạt được thành tựu nào trong sự nghiệp. Tháng 7/2022, Superdry chấm dứt hợp đồng với Brooklyn chỉ sau hơn nửa năm. Tốn nhiều tiền vào trường Parsons, Brooklyn chỉ học một năm rồi nghỉ. Công việc nấu nướng hiện tại cũng thường xuyên nhận những lời chê bai từ cộng đồng mạng vì kỹ năng bình thường, chưa xứng với danh đầu bếp.

Tháng 4/2022, Brooklyn kết hôn với Nicola Peltz, một “nepo baby” khác, với cha là tỷ phú Mỹ Nelson Peltz và mẹ là cựu người mẫu nổi tiếng Claudia Heffner Peltz.

Hơn chồng 4 tuổi, hoạt động trong ngành giải trí sớm hơn nhiều năm, sự nghiệp diễn viên, người mẫu của Nicola cũng không mấy nổi bật.

Cô được biết nhiều nhất với vai diễn trong loạt phim truyền hình Bates Motel và xuất hiện trong Transformers: Age of Extinction (2014). Vai trò của Nicola trong hai phim không quá quan trọng. Kể từ năm 2020, cô chỉ nhận được 2 công việc đóng phim – tham gia một tập Welcome to the Chippendales và đóng vai nhỏ trong Holidate.

Hiện tại, Nicola viết kịch bản, sản xuất, đạo diễn và đóng chính trong bộ phim Lola James do Lola Film Productions Ltd sản xuất. Đáng nói, Nicola là giám đốc duy nhất của công ty và chủ đầu tư là cha cô.

Nicola Peltz đóng phim từ nhỏ nhưng không mấy nổi bật. Ảnh: Alamy.

Lối sống xa hoa

Mặc kệ sự nghiệp bết bát, Brooklyn và Nicola không phải lo nghĩ nhiều vì cha mẹ giàu. Vợ chồng Beckham có tổng tài sản trị giá 450 triệu USD. Trong khi đó, giá trị tài sản ròng dưới tên Nelson Peltz khoảng 1,5 tỷ USD, theo Forbes năm 2023.

Hơn một năm sau đám cưới triệu USD, ngoài thỉnh thoảng lên tạp chí kể về đời sống hôn nhân hay ồn ào mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, phần lớn thời gian cặp vợ chồng trẻ dùng để đi du lịch, nghỉ dưỡng.

Đầu năm 2023, Nicola và Brooklyn đón năm mới bằng chuyến nghỉ dưỡng du thuyền sang trọng ở Los Cabos, Mexico, với sự tham gia của người bạn mới, Selena Gomez.

Những bức ảnh chia sẻ trên mạng xã hội mang đến cái nhìn thoáng qua về kỳ nghỉ xa hoa trên biển, chứng tỏ vợ chồng Peltz Beckham đang tận hưởng cuộc sống mà hầu hết những người ở độ tuổi 20 chỉ có thể mơ ước.

Tháng 3, họ là khách mời VIP của nhiều thương hiệu hàng đầu tại Tuần lễ Thời trang Paris. Cặp đôi cũng có mặt tại show diễn của thương hiệu Victoria Beckham.

Brooklyn và Nicola dành phần lớn thời gian trong hơn một năm hôn nhân để du lịch vòng quanh thế giới. Ảnh: Mega.

Gần đây hơn, vào tháng 7, họ trở lại với biển. Điểm đến lần này là “thánh địa du lịch thế giới” St Tropez (Pháp) cùng nhà vợ. Tài khoản Instagram sau đó có thêm nhiều hình ảnh tạo dáng trên du thuyền.

Không ra nước ngoài, Nicola và Brooklyn di chuyển giữa các bất động sản đắt đỏ của gia đình ở New York, Palm Beach (Florida) và Los Angeles.

Đầu tháng 8, Nicola chia sẻ loạt ảnh thân thiết với Selena trên Instagram. Dù không tiết lộ địa điểm, nguồn tin riêng của Daily Mail cho hay chúng được chụp tại cơ ngơi khổng lồ của nhà Peltz ở ngoại ô New York.

Ông Nelson và vợ Claudia liên tục mua đất ở khu vực Mount Kisco trong 30 năm qua. Hiện tại, họ sở hữu 7 lô đất, được chia thành hai khu lớn. Đầu tiên là nơi họ sống, gồm 3 lô đất, rộng khoảng 47 ha, với trung tâm là biệt thự và hồ bơi khổng lồ mà Selena khoe dáng trong áo tắm một mảnh. Ngoài ra, khu đất còn có sân bóng đá cỡ lớn, sân golf hai lỗ và sân bay trực thăng cùng nhiều tòa nhà phụ khác nhau.

4 lô đất còn lại có tổng diện tích khoảng 26,4 ha bị bỏ hoang hơn 2 thập kỷ. Trên một trong số đó có nhà cũ của Mariah Carey, được nữ danh ca bán cho ông Nelson vào năm 1998 với giá 20,55 triệu USD sau khi ly hôn Tommy Mottola. Một năm sau, ngôi nhà hơn 2.000 m2 bị cháy rụi.

Theo hồ sơ công khai, Nelson và Claudia đã thế chấp cả 7 lô đất trị giá hơn 28 triệu USD vào tháng 1/2022 cho Bank of America.

Gia đình Peltz cũng sở hữu biệt thự tuyệt đẹp bên bờ biển Palm Beach. Đây là nơi diễn ra đám cưới cổ tích của Nicola và Brooklyn.

Ông Nelson mua bất động sản này vào năm 1987 với giá 13,7 triệu USD. Trải qua nhiều lần cải tạo và mở rộng, nó hiện trở thành khu hợp phức rộng hơn 4.000 m2, trị giá 103 triệu USD.

Những lúc không ở cùng gia đình Peltz, Brooklyn và Nicola sống trong căn hộ ở Beverly Hills (Los Angeles). Hai người mua nó vào tháng 6/2021 với giá 9,25 triệu USD sau khi quyết định sống chung. Tuy nhiên, 14 tháng sau đó, họ bán lại với giá 10,5 triệu USD. Hiện tại, không rõ cặp vợ chồng sống ở đâu ở Los Angeles.

Vào đầu năm, Nicola thừa nhận ngớ ngẩn khi bán nhà. Ban đầu, họ nghĩ sẽ chuyển đến Florida nhưng sau đó mới phát hiện phải đến LA để làm việc.

Trước khi cưới Brooklyn, Nicola sống một mình trong căn hộ trên tầng 11 của The Century (chung cư nổi tiếng nhất của LA), mua với giá 3,8 triệu USD vào năm 2012. Nhưng nó không thuộc sở hữu của cô mà đứng tên mẹ, bà Claudia.

Cuộc sống sang chảnh của vợ chồng Peltz Beckham là điều mà nhiều người chỉ có thể mơ ước. Ảnh: IG.

