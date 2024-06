Việc đóng gói những thứ cần thiết khi đi du lịch dường như là điều không cần bàn cãi - lược chải tóc, chất khử mùi, bàn chải đánh răng. Nhưng nếu bạn sử dụng bàn chải đánh răng điện thay vì bàn chải đánh răng bằng tay thì sao? Thông thường, mọi người không suy nghĩ nhiều về việc liệu bạn có thể mang bàn chải đánh răng lên máy bay hay không cho đến khi đóng gói. Không giống như việc đóng gói bàn chải đánh răng truyền thống, khách du lịch phải tuân theo các quy tắc nhất định khi di chuyển bằng bàn chải đánh răng điện. Hãy để chúng tôi giúp bạn đóng gói đồ đạc dễ dàng bằng những câu trả lời đơn giản cho những câu hỏi bạn muốn biết về việc mang bàn chải đánh răng điện lên máy bay.

Bạn có thể mang bàn chải đánh răng điện lên máy bay không?

Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi này là bạn có thể mang bàn chải đánh răng điện lên máy bay. Tuy nhiên, có một số quy tắc và hạn chế cần lưu ý nếu bạn muốn mang theo bàn chải đánh răng điện của mình. Theo Cơ quan chức năng, mọi thiết bị pin lithium-ion hoặc kim loại lithium đều phải được để trong túi xách tay. Quy tắc này là do những loại pin này, nếu bị hỏng, có thể bị quá nhiệt và gây ra vấn đề an toàn.

Quy tắc này là lý do tại sao bạn có thể gặp phải trường hợp tiếp viên hàng không hỏi bạn xem bạn có loại pin nào trong số này khi kiểm tra hành lý hay không. Các mặt hàng phổ biến khác có chứa pin lithium hoặc lithium-ion bao gồm thuốc lá điện tử, điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, bộ sạc và thiết bị vape.

Nếu không mang theo hành lý xách tay, bạn vẫn có thể đi du lịch trong nước với bàn chải đánh răng điện trong hành lý ký gửi. Tuy nhiên, bạn cần phải báo cho nhân viên kiểm tra hành lý để họ biết. Quy tắc cho các chuyến bay quốc tế có thể khác nhau, vì vậy hãy luôn kiểm tra với hãng hàng không của bạn trước khi đi du lịch. Nếu bạn không chắc chắn về các quy định của hãng hàng không vào ngày đi du lịch, chúng tôi khuyên bạn nên mang theo bàn chải đánh răng bằng tay để đảm bảo an toàn.

Tìm hiểu về pin trong bàn chải đánh răng điện

Một số bàn chải đánh răng điện có pin lithium, nhưng nhiều loại thì không. Hầu hết bàn chải đánh răng điện có thể sạc lại ngày nay đều chứa pin lithium, chẳng hạn như bàn chải đánh răng điện Philips Sonicare và Oral-B. Bàn chải đánh răng điện có chứa pin thông thường, có thể tháo rời, chẳng hạn như SpinBrush, có thể được đặt trong hành lý xách tay hoặc hành lý ký gửi của bạn.

Vượt qua an ninh bằng bàn chải đánh răng điện

Khi đóng gói bàn chải đánh răng điện tử trong hành lý xách tay, hãy nhớ đặt nó lên phía trên nếu nhân viên an ninh yêu cầu bạn lấy nó ra khỏi túi. Nhiều sân bay có công nghệ và hệ thống X-quang khác nhau để đảm bảo an ninh, một số sân bay yêu cầu loại bỏ bất kỳ vật dụng nào có pin lithium hoặc lithium-ion. Đây là lý do tại sao nhiều nhân viên an ninh sẽ yêu cầu bạn tháo điện thoại di động, tai nghe, máy tính xách tay,... và đặt những vật dụng này vào một khay đặc biệt. Giữ bàn chải đánh răng điện tử của bạn ở nơi dễ tiếp cận sẽ giúp bạn dễ dàng tránh phải lục lọi túi xách của mình (và tránh trở thành người đứng chờ kiểm tra an ninh sân bay).

