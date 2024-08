Armie Hammer tiết lộ cuộc sống nghèo khó sau bê bối tình dục

Một ngày trước sinh nhật tuổi 38, Armie Hammer đăng video tiết lộ về cuộc sống hiện tại. Anh cho biết đã chuyển về Los Angeles sau vài năm sống ở quần đảo Cayman và đang phải bán chiếc xe tải yêu thích vì không có tiền đổ xăng.

"Kể từ khi trở về Los Angeles, tôi đổ khoảng 400 đến 500 USD tiền xăng vào đó và tôi không đủ khả năng chi trả nữa", Armie nói.

Armie Hammer bên chiếc xe tải.

Nam diễn viên giải thích rằng chiếc xe rất có ý nghĩa với anh và các con nên việc bán xe là một quyết định khó khăn. "Tôi mua xe vào năm 2017 như một món quà Giáng sinh cho mình. Tôi yêu nó vô cùng và đã lái đi cắm trại, lái xuyên đất nước cùng nhiều chuyến đi đường dài. Chiếc xe đã đưa bọn trẻ từ viện trở về nhà (khi chào đời) và nhiều dịp khác".

Armie cho hay anh sẽ mua chiếc ôtô nhỏ hơn - loại xe hybrid tiết kiệm xăng với chỉ 10 USD mỗi tháng.

Armie Hammer có con gái Harper 9 tuổi và con trai Ford 7 tuổi với vợ cũ, diễn viên Elizabeth Chambers. Armie và vợ ly hôn năm 2020 ngay trước khi tài tử vướng hàng cáo buộc. Anh bị nhiều phụ nữ tố cáo lạm dụng tình cảm, bạo dâm, cưỡng hiếp và đòi ăn xương sườn của họ. Vụ bê bối ồn ào xảy ra năm 2021 khiến Armie mất sự nghiệp dù anh lên tiếng phủ nhận các cáo buộc, khẳng định mọi mối quan hệ đều là đồng thuận. Tài tử Hollywood bị loại khỏi các dự án phim và dư luận chỉ trích dữ dội.

Tài tử bên vợ cũ và các con. Ảnh: Instagram

Tháng 5/2021, Armie Hammer tới một trung tâm phục hồi chức năng ở Florida để cai nghiện sex, rượu, chất gây nghiện. Một người bạn cho biết Armie mong muốn điều trị để trở về khỏe mạnh, tỉnh táo vì các con.

Năm 2022, sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện, Armie rời Mỹ tới đảo Cayman ở Caribbean sống, làm nhiều việc kiếm tiền nuôi con, bao gồm môi giới bất động sản nghỉ dưỡng.

Trong chương trình podcast Painful Lesson (Bài học đau đớn), Armie Hammer gọi biến cố vừa qua là "cái chết của bản ngã, cái chết của sự nghiệp". Tuy nhiên Armie cho biết anh học được cách sống tốt hơn và biết ơn vì vẫn còn có sức khỏe. Anh nói trước đây bản thân chưa bao giờ biết đủ, chưa khi nào cảm thấy hài lòng.

Chia sẻ trong chương trình podcast Club Random hồi tháng 7, tài tử kể rằng tài chính của anh rất khó khăn nhưng hiện tại anh cảm thấy hạnh phúc, cân bằng hơn.

Armie Hammer bị Hollywood tẩy chay từ năm 2021 vì bê bối tình dục. Ảnh: IMDB

Armie sinh năm 1986, xuất thân trong gia tộc giàu có, bố là doanh nhân Michael Armand Hammer, cụ nội là nhà tài phiệt dầu mỏ Armand Hammer (tài sản của cụ ước tính 800 triệu USD khi qua đời năm 1990). Tuy nhiên theo nguồn tin, sau bê bối tình dục, anh không còn được người thân hỗ trợ. Trước vụ việc, tài tử đang có sự nghiệp vững chắc tại Hollywood. Anh ghi dấu ấn qua các phim điện ảnh như The Social Network - được đề cử "Nam diễn viên phụ xuất sắc" tại giải thưởng Hiệp hội các nhà phê bình phim Toronto 2011, phim miền viễn Tây The Lone Ranger đóng cùng Johnny Depp và Call Me By Your Name - đề cử Quả Cầu Vàng cho "Nam diễn viên phụ xuất sắc".

Nguồn: [Link nguồn]