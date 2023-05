6 loại hạt giúp đàn ông trẻ trung, tăng cường sinh lý và vóc dáng đẹp

Ngoài chất béo không bão hòa đơn và đa có lợi cho tim , một số loại hạt còn chứa omega-3 chống viêm, chất chống oxy hóa cũng như các vitamin và khoáng chất có lợi khác.

Nói chung, tốt nhất là nên ăn nhiều loại hạt khác nhau để tối đa hóa những lợi ích độc đáo của từng loại. Mặc dù kích thước khẩu phần có thể khác nhau rất nhiều (bạn nhận được 25 quả hồ trăn cho 100 calo, nhưng chỉ 8 nửa quả óc chó), nhưng bạn không thể bị thừa chất khi chỉ ăn một nắm mỗi ngày.

Hãy thử hỗn hợp các loại hạt ngon miệng sau.

1. Quả óc chó

Chúng không chỉ trông giống như bộ não mà còn có thể giúp bảo vệ bộ não của bạn.

Một nghiên cứu năm 2019 trên tạp chí Nutrients cho thấy điểm trầm cảm ở những người thường xuyên ăn quả óc chó thấp hơn 26% so với những người ăn kiêng không có hạt. Ăn các loại hạt khác chỉ liên quan đến nguy cơ trầm cảm thấp hơn 8%.

Quả óc chó có hương vị tuyệt vời khi trộn với sữa chua Hy Lạp với quả mọng tươi và dừa bào không đường.

2. Quả hồ trăn

Những cỗ máy xanh này có thể giúp bạn giữ dáng. Đó là bởi vì, xét về mặt hạt, chúng thuộc loại có lượng calo thấp nhất và chất xơ cao nhất (một ounce có 3 gam).

Halas-Liang cho biết chúng cũng chứa đầy chất chống oxy hóa, bao gồm lutein và zeaxanthin, những chất chịu trách nhiệm tạo nên màu sắc rực rỡ của chúng và có thể bảo vệ mắt, da và tim của bạn.

3. Hồ đào

Trong số các loại hạt cây, những ngôi sao bánh này chứa lượng carbs thấp nhất (4 gram mỗi ounce so với 6 đối với hạnh nhân và 9 đối với hạt điều). Halas-Liang cho biết , các hợp chất phenolic dồi dào của chúng khiến chúng trở thành một bữa ăn nhẹ tuyệt vời sau khi tập luyện cường độ cao , khi các gốc tự do tăng lên một cách tự nhiên do tập thể dục.

Chúng cũng là một trong những nguồn tự nhiên tốt nhất của hợp chất gọi là beta-sitosterol, có thể giúp giảm cholesterol và đã được nghiên cứu về hiệu quả của nó trong điều trị phì đại tuyến tiền liệt , một tuyến bình thường, đủ thích hợp, có kích thước bằng quả hồ đào.

4. Hạnh nhân

Chúng không chỉ dùng để lấy sữa (mặc dù chúng chứa nhiều canxi nhất so với bất kỳ loại hạt cây nào). Hạnh nhân cũng rất giàu vitamin E, một chất chống oxy hóa mạnh và kẽm, có liên quan đến khả năng sinh sản.

Điều thứ hai có thể giải thích kết quả của một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ , trong đó các nhà nghiên cứu đã tuyển dụng hơn 100 người đàn ông từ 1 đến 35 tuổi và cho họ ăn một loại hạt có chứa hạnh nhân trong 14 tuần. Cuối cùng, số lượng tinh trùng của họ đo được cao hơn 16% so với những người đàn ông không ăn các loại hạt, và những vận động viên bơi lội của họ có sức sống và khả năng vận động tốt hơn.

5. Đậu phộng

Chắc chắn, về mặt kỹ thuật, chúng là cây họ đậu chứ không phải hạt cây, nhưng về mặt dinh dưỡng, chúng thuộc danh sách này. Một nghiên cứu gần đây trên tạp chí Chất dinh dưỡng cho thấy sự kết hợp chất xơ-chất béo-protein trong đậu phộng giúp kiểm soát lượng đường trong máu ở bệnh nhân tiểu đường. Và đậu phộng đứng đầu về cả protein và sterol thực vật, các hợp chất tự nhiên có thể ngăn cholesterol hấp thụ vào máu.

6. Hạt điều

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng những người ăn hạt điều hàng ngày giảm insulin huyết thanh và tỷ lệ LDL-C/HDL-C, một dấu hiệu sinh học quan trọng để có sức khỏe tốt, đặc biệt là ở những người mắc bệnh tiểu đường.

Thêm vào đó, chúng cực kỳ ngon — hương vị và độ đặc gần giống như kem.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/6-loai-hat-giup-dan-ong-tre-trung-tang-cuong-sinh-ly-va-voc-dang-dep...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/6-loai-hat-giup-dan-ong-tre-trung-tang-cuong-sinh-ly-va-voc-dang-dep-1466937.ngn