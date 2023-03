5 cách khiến những chàng lùn có vẻ ngoài bóng bẩy, tự tin hơn

Mặc quần áo vừa vặn

Lỗi thời trang lớn nhất không phải là phá vỡ một số xu hướng TikTok, mà là mặc quần áo không vừa với bạn. Là một chàng trai thấp bé, bạn có một số điều cần chú ý thêm về độ vừa vặn của mình - tất cả đều bắt đầu và kết thúc bằng việc chọn đúng kích cỡ.

Hãy chắc chắn rằng bạn không mặc áo sơ mi quá dài. Mặc dù áo sơ mi dài có xếp ly có thể rất phong cách, nhưng mặc một chiếc áo nào đó quá thấp dưới eo sẽ làm tôn lên bất kỳ mối lo ngại nào về chiều cao mà bạn có.

Hơn nữa, quần dài và quần đùi không vừa vặn thực sự có thể tạo ảo giác rằng bạn thấp hơn so với thực tế. Đôi khi có thể khó tìm được quần đủ ngắn. Hãy thử một cái gì đó với một đường may nằm ngay trên mắt cá chân của bạn, có một chút côn ở chân. Điều này có thể giúp thu hút sự chú ý vào cơ thể bạn và khiến bạn trông cao hơn so với thực tế.

Chăm sóc mái tóc của bạn

Cách bạn chải chuốt mái tóc có thể có ảnh hưởng lớn đến cách mọi người nhìn nhận về chiều cao của bạn. Bạn không cần một kiểu tóc phồng kiểu Elvis để tăng thêm vài cm cho bạn, nhưng có nhiều kiểu khác nhau mà bạn có thể thử. Cân nhắc cắt undercut hoặc fade ở hai bên. Điều này có thể giúp kéo sự chú ý lên khuôn mặt của bạn. Hãy thử những kiểu giữ cho tóc của bạn không chạm đến cổ. Điều này có thể ngăn các bộ phận trên cơ thể bạn hòa trộn vào nhau.

Một phong cách chải chuốt khác nên thử và tránh là tóc mái. Mặc dù rụng tóc có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai, nhưng những định kiến ​​văn hóa có thể khiến bạn khó khăn để giành lấy sự tự tin. May mắn thay, có một số lựa chọn dành cho nam giới đối phó với tình trạng rụng tóc. Một số phương pháp điều trị, chẳng hạn như minoxidil tại chỗ, có thể thúc đẩy mọc tóc mới trong khi những phương pháp khác có thể tập trung vào việc giữ lại phần tóc bạn đã có.

Có mùi thơm

Bạn có thể nghĩ rằng điều đầu tiên mọi người chú ý về bạn là chiều cao của bạn. Khứu giác là giác quan gắn liền với trí nhớ nhất, vì vậy hãy tận dụng cảm giác đáng nhớ này.

Bạn không cần phải xức nước hoa lên người, nhưng thoa một chút nước hoa hoặc dùng sản phẩm khử mùi mạnh hoặc thậm chí là sản phẩm dành cho tóc cũng có thể để lại ấn tượng lâu dài. Không chỉ những người xung quanh bạn chú ý, mùi thơm có thể có một số lợi ích cá nhân, trị liệu bằng hương thơm. Khi bạn có mùi thơm, bạn cảm thấy tự tin và hạnh phúc hơn.

Đừng quá lo lắng về những gì mùi hương nói về bạn; chọn một cái gì đó bạn thực sự thích. Bạn có thể có một mùi hương đặc trưng, ​​hoặc giữ một vài mùi hương phù hợp với tâm trạng của bạn. Có thể bạn có thứ gì đó giòn tan cho văn phòng, và sau đó thêm một chút xạ hương cho buổi tối đi chơi.

Giữ dáng, giữ cơ thể khỏe mạnh

Đối với một số đàn ông, giữ dáng có nghĩa là thỉnh thoảng đến phòng tập thể dục. Tuy nhiên, giữ dáng nên là một phần quan trọng của quá trình chải chuốt.

Đầu tiên, tập luyện cardio và cơ bắp thường xuyên có thể giúp bạn gầy hơn, điều này sẽ khiến bạn trông dài hơn. Nhìn rộng có thể làm nổi bật bất kỳ cảm giác mập mạp nào. Tập cardio để loại bỏ mỡ thừa khỏi ruột, sau đó tập trung vào các bài tập ngực và vai để làm nổi bật phần trên của cơ thể. Chỉ cần đừng bỏ qua ngày tập chân.

Tập thể dục cũng sẽ làm cho phần còn lại của thói quen chải chuốt của bạn dễ dàng hơn. Tập cardio làm tăng lưu lượng máu của bạn, điều này có thể giúp tăng cường sự phát triển và sức mạnh của tóc. Hơn nữa, nó có thể mang lại cho bạn làn da sáng hơn và có thể giúp quần áo vừa vặn với bạn hơn. Nó cũng có lợi ích đáng kể cho tâm trạng và sự tự tin của bạn. Mặc dù tập thể dục thường xuyên có vẻ không giống như cách chải chuốt truyền thống, nhưng đây là bước thiết yếu đối với những người đàn ông thấp muốn cải thiện ngoại hình và sự tự tin của mình.

Làm nổi bật râu của bạn

Chăm sóc râu là một phần quan trọng trong việc chải chuốt cho những chàng trai thấp. Một số sai lầm phổ biến về râu có thể làm nổi bật sự bất an mà những người đàn ông thấp bé vốn có, vì vậy điều quan trọng là phải tránh chúng.

Một sai lầm lớn mà nhiều người đàn ông mắc phải là tỉa râu sát quai hàm. Điều này làm cho đường râu quá cao và có thể khiến râu của bạn trông quá nhỏ so với khuôn mặt. Thay vào đó, hãy tìm nơi cổ gặp đầu. Hãy tưởng tượng một đường kẻ từ dưới tai của bạn ngay phía trên phần quả táo của Adam. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy điểm giữa bằng cách lấy hai ngón tay đầu tiên của mình và đặt chúng ngay trên quả táo của Adam. Đây là đường viền cổ áo của bạn và là khoảng cách để râu của bạn thấp xuống. Bạn cũng nên lưu ý không để râu quá dài.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/5-cach-khien-nhung-chang-lun-co-ve-ngoai-bong-bay-tu-tin-hon-c47a24...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/5-cach-khien-nhung-chang-lun-co-ve-ngoai-bong-bay-tu-tin-hon-c47a24720.html