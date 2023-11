3 loại dầu ăn tốt nhất cho sức khỏe chàng

Dầu hạt cải, dầu ô liu, dầu dừa, dầu hướng dương, dầu bơ - danh sách những loại dầu ăn yêu thích này vẫn còn dài. Mặc dù các loại dầu này có thể trông giống nhau nhưng thành phần của chúng rất khác nhau. Chưa kể, mỗi loại dầu đều có mùi vị và điểm bốc khói riêng, có thể ảnh hưởng đến việc nấu nướng của bạn. Sau đây, chúng ta sẽ đi sâu vào những loại dầu hạt không tốt cho sức khỏe mà bạn nên tránh xa và chia nhỏ cách chọn loại dầu ăn tốt cho sức khỏe.

Dầu thực vật có hại cho bạn không?

Nhiều loại dầu ăn bày đầy kệ hàng tạp hóa được phân loại là dầu thực vật. Bất chấp tên gọi của chúng, hầu hết các loại dầu này không chứa bất kỳ loại rau nào. Thay vào đó, chúng có tên này vì chúng có nguồn gốc từ thực vật chứ không phải bất kỳ sản phẩm động vật nào (chẳng hạn như các sản phẩm dầu như mỡ lợn hoặc bơ). Bạn có thể đã nghe nói về hầu hết các loại dầu được gọi là dầu “thực vật”, chẳng hạn như dầu hạt cải, dầu ngô hoặc dầu đậu nành. Những loại dầu được sản xuất hàng loạt này thường rẻ hơn nhưng đi kèm với đó là những rủi ro.

Dầu thực vật được sử dụng ở mọi nơi, từ cách nấu ăn truyền thống ở nhà hàng cho đến đồ ăn nhanh. Tuy nhiên, những loại dầu này được tinh chế cao và chứa nhiều axit béo không bão hòa. Những loại dầu này không chỉ trải qua quá trình tinh chế kỹ lưỡng mà còn chứa nhiều axit béo omega-6, có thể gây viêm trong cơ thể. Trong danh mục dầu thực vật có các loại dầu hạt, chẳng hạn như dầu hướng dương và dầu đậu phộng, cũng trải qua quá trình xử lý hóa học quá nhiều.

Câu trả lời cho câu hỏi “Dầu hạt cải có tốt cho sức khỏe không?” Tuy nhiên, có thể có một chút khó khăn. Dầu hạt cải truyền thống được tinh chế bằng dung môi hóa học nên cực kỳ không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, dầu hạt cải ép hữu cơ được chiết xuất thủ công từ cây cải dầu mà không sử dụng hóa chất. Vì lý do này, dầu hạt cải ép hữu cơ thường đắt hơn nhiều so với dầu hạt cải tiêu chuẩn. Giống như cải dầu, dầu hướng dương cũng chứa nhiều chất béo omega-6, có thể làm tình trạng viêm nặng hơn. Vì vậy, điều này sẽ giúp trả lời câu hỏi “Dầu hướng dương có hại cho bạn không?”

Dầu ăn tốt nhất cho sức khỏe là gì?

Mặc dù bạn nên tránh hầu hết các loại dầu thực vật nhưng không phải tất cả chúng đều xấu. Dầu ô liu, dầu dừa và dầu bơ là một vài ví dụ về dầu thực vật tự nhiên. Những loại dầu này là sự lựa chọn tốt nhất cho dầu ăn. Đây là lý do tại sao.

Dầu ô liu

Nhiều người cho rằng dầu ô liu là loại dầu ăn lành mạnh nhất - và vì lý do chính đáng. Không những dầu ô liu có thể thưởng thức riêng dưới dạng nhúng, nước sốt, nhưng điểm bốc khói thấp khiến nó khá linh hoạt trong nấu nướng. Điểm bốc khói của dầu ô liu là 210 độ C, nhiệt độ tốt nhất để nấu hoặc nướng ở nhiệt độ thấp và trung bình.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự lựa chọn lành mạnh nhất, hãy tìm loại dầu ô liu nguyên chất, dạng dầu ít được xử lý nhất. Dầu ô liu cũng có một hương vị độc đáo mà nhiều người mô tả là có vị cay hoặc vị “ô liu”. Loại dầu ăn tốt cho sức khỏe này mang lại hàng tá lợi ích chống lại chứng viêm, chẳng hạn như hàm lượng axit oleic cao và nhiều loại chất chống oxy hóa. Ngoài ra, một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng dầu ô liu có lợi ích sức khỏe tim mạch tuyệt vời, có thể giúp giảm huyết áp và bảo vệ chống lại bệnh tim.

Dầu bơ

Dầu bơ có điểm bốc khói cao hơn nhiều so với dầu ô liu, dao động trong khoảng từ 265 đến 270 độ C. Với điểm bốc khói cao, dầu bơ là loại dầu tuyệt vời để sử dụng để nấu ăn ở nhiệt độ cao như chiên ngập dầu, chiên áp chảo và áp chảo. Hương vị của loại dầu này nhẹ nhàng với hương vị trung tính, khiến nó trở thành loại dầu tuyệt vời để sử dụng cho bất kỳ loại món ăn nào. Loại dầu tốt cho sức khỏe này cũng có hàm lượng axit oleic cao, giống như dầu ô liu. Ngoài ra, dầu bơ còn chứa nhiều Vitamin E, một chất chống oxy hóa quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, sức khỏe của mắt,...

Dầu dừa

Dầu dừa chưa tinh chế, còn được gọi là dầu dừa nguyên chất, là một loại dầu tự nhiên có vị dừa nhẹ. Để có hương vị nhẹ nhàng, hãy chọn loại dầu dừa tinh luyện có hương vị và mùi thơm nhẹ hơn. Loại dầu tốt cho sức khỏe này là sự lựa chọn tuyệt vời để nướng bánh, thay thế cho các công thức nấu ăn sử dụng các loại dầu không tốt cho sức khỏe như cải dầu. Vì dầu dừa có điểm bốc khói thấp hơn nhiều so với các loại dầu khác nên đây không phải là loại dầu tốt nhất để chiên ở nhiệt độ cao. Dầu dừa tinh luyện sẽ có điểm bốc khói cao hơn một chút so với dầu dừa chưa tinh chế (tương ứng khoảng 176 độ và 205 độ C).

Dầu dừa có hàm lượng cao chất béo trung tính chuỗi trung bình (MCT), một loại chất béo bão hòa. Nấu ăn bằng loại dầu này có thể giúp kích hoạt quá trình đốt cháy chất béo và thường được sử dụng để giúp đẩy nhanh quá trình sản xuất xeton cho những người theo chế độ ăn ketogenic. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cũng cho thấy dầu dừa còn có thể có tác dụng chống viêm mạnh mẽ.

Mua dầu ăn tốt cho sức khỏe

Khi mua dầu ăn tốt cho sức khỏe, hãy cân nhắc xem bạn thực sự cần bao nhiêu. Mặc dù việc mua số lượng lớn có thể hấp dẫn nhưng hầu hết các loại dầu ăn đều có thời hạn sử dụng ngắn khoảng một đến hai năm. Sau đó, dầu có thể bị ôi và không nên sử dụng. Khi mua sắm, bạn cũng sẽ muốn nhìn vào bao bì. Hãy chọn loại dầu ăn được đóng gói trong chai thủy tinh, điều này có thể giữ cho dầu của bạn tươi hơn so với những loại dầu được đóng gói trong nhựa.

