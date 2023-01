3 đường trượt zipline đỉnh nhất thế giới mà chàng trai nào cũng nên biết

Không có gì ngạc nhiên khi hầu hết các môn thể thao mạo hiểm khắc nghiệt này đều yêu cầu đào tạo nâng cao và trong một số trường hợp, cần nhiều năm để có được các kỹ năng (hoặc tư duy) cần thiết. Tuy nhiên, sự ra đời của ziplining đã cho phép một người bình thường trải nghiệm “bay” với sự huấn luyện tối thiểu và ít rủi ro nguy hiểm hơn nhiều. Dưới đây là ba ziplines dài nhất trên thế giới. Bạn đã sẵn sàng để bay chưa?

Số 3: El Monstruo- Orocovis, Puerto Rico

Tọa lạc tại công viên phiêu lưu Toroverde của Puerto Rico, El Monstruo nằm ở độ cao 365m so với mặt đất và có chiều dài khổng lồ 2500m. Nói cách khác, đó là hơn 2.4km cáp. Các tay đua bay theo phong cách Siêu nhân, đạt tốc độ lên tới 152km/h trước tiên và nhận được chứng chỉ bay sau khi hoàn thành. Tên của dòng zip bằng tiếng Anh? Nó được mệnh danh là The Monster một cách thích hợp. Công viên cũng cung cấp một số đường zip ngắn hơn, ít dữ dội hơn trong trường hợp bạn chưa sẵn sàng cho The Monster. Tuy nhiên, nếu bạn đang đọc điều này, có lẽ bạn đã sẵn sàng để chơi lớn hoặc về nhà.

Số 2: ZipRider- Hẻm núi Copper, Mexico

ZipRider đã giữ kỷ lục thế giới là đường trượt zipline dài nhất thế giới chỉ 15m cho đến đầu năm 2018. Mặc dù hầu như không vượt qua được The Monster, nhưng đường trượt zipline này ở bang Chihuahua của Mexico đáng sợ hơn nhiều. Với chiều dài 2500m, những người tham gia thực hiện chuyến bay từ bệ phóng đặt ở rìa hẻm núi tại Parque de Aventura Barrancas del Cobre. Hai dây cáp chạy song song với nhau, cho phép người tham gia bay trên ba hẻm núi khác nhau. Những người dám thực hiện bước nhảy vọt sẽ trải nghiệm cú rơi thẳng đứng ở độ cao hơn 441m khi họ đi qua các cánh đồng của cộng đồng người Tarahumaran địa phương trước khi đến bệ hạ cánh ngay bên dưới ga dưới cùng của ga Gondola.

Số 1: Chuyến bay Jebel Jais - Ras Al Khaimah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Khai trương vào đầu năm 2018, đương kim giữ danh hiệu đường trượt zipline dài nhất thế giới là Jebel Jais Flight ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Nó được tạo ra với sự cộng tác của Cơ quan Phát triển Du lịch Ras Al Khaimah (RAKTDA) và Toroverde, cùng một công ty đã tạo ra El Monstruo ở Puerto Rico. Có vẻ như công ty đang muốn phát triển hơn nữa. Đặt cao trên địa hình đá trên đỉnh núi cao nhất của đất nước, Jebel Jais (1900m), chuyến đi dài 2829m (hoặc 2.8km). Và đừng quên mang theo mũ bảo hiểm chống va chạm, vì những người tham gia kỷ lục Guinness thế giới này đạt tốc độ gần 152km/h. Bạn sẽ phải trả 500 Dirham của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (khoảng 136 đô la Mỹ) để có được đặc quyền của chuyến đi cả đời này. Tuy nhiên, thật đáng để tự hào khi tuyên bố rằng bạn đã trượt zipline dài nhất thế giới.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/3-duong-truot-zipline-dinh-nhat-the-gioi-ma...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/3-duong-truot-zipline-dinh-nhat-the-gioi-ma-chang-trai-nao-cung-nen-biet-161110.html