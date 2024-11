Chân dung Quán quân Quý ông hoàn mỹ - The Next Gentleman 2024

Hoa hậu Hương Giang, Dược sĩ Tiến, siêu mẫu Hữu Long, Alex Fox là Giám khảo cuộc thi… Đêm thi còn có các người mẫu đồng hành cùng dàn thí sinh là Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Mai Ngô, Như Vân, Hương Ly và Thu Trang.

Các màn trình diễn trong đêm chung kết Quý ông hoàn mỹ.

Có 12 thí sinh được bước vào vòng trong và thêm một suất của người nhận được bình chọn cao của khán giả. Dàn thí sinh phải trải qua nhiều phần thi như trình diễn trang phục thể thao, trang phục dạ hội (vest) để chọn ra 5 cái tên bước vào vòng thi ứng xử.

Top 5 gồm: Lê Hoàng Long (đội Mâu Thủy), Kang Chul, Hóa Trần (đội Mai Ngô), Xuân Thắng (đội Hương Ly) và Chip Nguyễn (đội luân phiên).

Top 5 trả lời câu hỏi ứng xử.

Kết quả chung cuộc, Xuân Thắng vượt qua nhiều đối thủ để trở thành quán quân.

Á quân 1 thuộc về Chip Nguyễn (team Luân phiên) và Á quân 2 được trao cho “quý ông” Kang Chul (team Mai Ngô).

Xuân Thắng (sinh năm 2001, Hà Nội), cao 1m8, là người mẫu, diễn viên tự do trở thành quán quân Quý ông hoàn mỹ - The Next Gentleman 2024.

Kết quả được các giám khảo thống nhất dựa trên phần thể hiện từ các thí sinh, cũng như sự đồng tình và ủng hộ từ đông đảo các khán giả hâm mộ chương trình.

Bên cạnh đó là các giải thưởng phụ như Quý ông có hình thể đẹp nhất được trao cho Hóa Trần, Khoai Vũ là Quý ông có phong cách trình diễn tốt nhất, Quý ông có thể lực tốt nhất thuộc về An Duy, Quý ông chụp hình ăn ảnh nhất gọi tên Hoàng Long, Quý ông được yêu thích nhất - Alex Kim, Supporter xuất sắc nhất là Mâu Thủy và Mai Ngô.

Xuất phát điểm là một sinh viên khối ngành kỹ thuật, con đường đến với nghệ thuật, thời trang và công việc người mẫu của Xuân Thắng là một bước ngoặt lớn. Và lần thử sức tại The Next Gentleman 2024 chính là bước đệm để chàng trai 10X khẳng định bản thân.

“Khi quyết định tham gia The Next Gentleman 2024, mục tiêu đầu tiên của mình là bước ra khỏi vùng an toàn, muốn thử thách bản thân ở một lĩnh vực khác và đem đến thêm những người bạn, nhiều cơ hội trong cuộc sống và sự nghiệp. Giành được ngôi vị cao nhất cuộc thi, mình vô cùng bất ngờ và xúc động.

Tham gia cuộc thi, mình đã nhận được thật nhiều tình cảm của khán giả, song song với đó là kinh nghiệm, bài học từ cuộc thi, và điều trân quý nhất là một ‘gia đình nhỏ’ luôn luôn ở bên, động viên và hỗ trợ mỗi khi cần là chị Hương Ly và anh Alex”, Xuân Thắng chia sẻ.

Rẽ hướng sang con đường nghệ thuật, Xuân Thắng cho biết, bản thân anh cũng phải đối diện với nhiều khó khăn. Anh bộc bạch: “Trước khi có thể trở thành một Freelance Model, mình đã có thời gian là một Assistant Model. Gia đình mong muốn mình làm việc theo khối ngành kỹ thuật như truyền thống gia đình. Vì thế, khi mình quyết định tập trung cho công việc người mẫu, thời gian đầu gia đình không ủng hộ và không nhìn nhận công việc của mình một cách nghiêm túc.

Sau này, bằng tất cả sự nỗ lực trong công việc, gia đình cũng đã có cái nhìn khác về công việc mình đam mê và theo đuổi”.

Nhờ sở hữu visual “sáng” và phong cách thời trang ấn tượng, đặc biệt là năng lượng trẻ trung, chuyên nghiệp, Xuân Thắng đang là gương mặt người mẫu trẻ được nhà thiết kế Việt “chọn mặt gửi vàng” tại nhiều sự kiện thời trang. Anh từng sải bước tại nhiều sàn diễn như Vietnam International Fashion Week, Extra Men Show, Supporter tại The New Mentor 2023…

Chia sẻ về dự định sau khi khép lại hành trình tại The Next Gentleman 2024, Xuân Thắng cho biết: “Mình mong muốn hình ảnh của bản thân sẽ tạo được dấu ấn đậm nét để có thể góp phần hình thành một nét phong thái cho thế hệ những thanh niên, quý ông trẻ nói chung và người yêu nghệ thuật nói riêng.

Mình dự định tổ chức một dự án từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn hoặc một lớp học kỹ năng mềm cho các bạn trẻ chưa biết bắt đầu từ đâu cho con đường nghệ thuật. Mình luôn muốn nhắn nhủ với các bạn rằng, hãy luôn vững tin,chăm chỉ và cố gắng hết sức, thành công sẽ tới với người xứng đáng”.

