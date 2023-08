Truyện cười: Đồng nghiệp đòi lái xe chở cho bằng được và cái kết méo mặt

Tôi chuẩn bị ra ngoài thì một nữ đồng nghiệp trong công ty đề nghị chở tôi đến đó. Nơi tôi sắp đến không xa nên tôi nói với cô ấy: "Không cần đâu". Cô ấy vẫn khăng khăng muốn chở tôi cho bằng được, còn nói đồng nghiệp thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Sau khi vào bãi đậu xe và đi đến xe của mình, cô ấy đột nhiên nói: "Ồ, nhìn kìa, bánh trước bên trái bị xì, anh thay lốp trước cho em được không?"

***

Tôi đi ăn với bạn gái, cảm thấy no nên tôi ăn miếng cuối cùng và nói: "Anh no rồi". Sau đó, tôi thấy thức ăn quá mặn nên ăn một miếng cơm lớn, cơm hơi nhiều, lại gắp một miếng rau, hình như vẫn còn hơi mặn, lại ăn một miếng cơm. Bạn gái nói: "Ủa sao anh kêu no rồi mà ăn lắm thế".

***

Tôi đã cãi nhau với mẹ chồng tối qua vì một số chuyện lặt vặt, sau đó chồng đến và mắng tôi. Mẹ chồng bĩu môi nói: "Chúng ta đang cãi nhau mà, con xông lên mắng người khác là ức hiếp họ, mẹ không cho phép". Rồi bà quay sang tôi nói: "Đó là chuyện bình thường đối với mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, con cũng đừng để trong lòng. Mẹ vẫn coi con như con ruột".

***

Trên đường đến trường, bạn cùng lớp nói với tôi rằng cô ấy sẽ ngủ một lúc khi đến lớp. Rồi khi vào đến lớp, thấy cô ấy đang chăm chú nghe thầy giảng toán cao cấp, tôi ngạc nhiên hỏi: "Ủa không phải bạn kêu sẽ vào lớp ngủ 1 lúc sao". Sau đó cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, bình tĩnh nói một câu: "Trước tiên cần phải ru ngủ đã".

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]