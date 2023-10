Tin vịt: Bạn bè cất tiếng nói năng, thì ta cứ gọi là lăn ra cười

Một tháng sau khi phát bao cao su trong chương trình kế hoạch hóa gia đình cho một làng thổ dân Nam Mỹ, anh chàng tuyên truyền viên quay trở lại xem kết quả công việc của mình, gặp một người địa phương anh ta hỏi thăm cái túi hôm trước phát dùng thế nào, anh kia bảo kẹo cao su gì mà dai nhách, chẳng có vị gì.

*

Một ông lên thành phố thăm họ hàng, lúc về ông kể với hàng xóm rằng đúng là người thành phố rất lịch sự, khi ông lên xe buýt mà có đến mấy người đang ngồi liền đứng dậy nhường chỗ. Ông hàng xóm thắc mắc có khi nào do ông say rượu, ông bực mình thanh minh, nếu say thì làm sao ông biết mình đang tè ra quần.

*

Hai người bạn lâu ngày gặp nhau, một người khoe đã bỏ nghề mổ lợn, chuyển sang... mổ người, tức là làm chủ một salon thẩm mỹ ấy. Người kia ngạc nhiên vì có thấy bạn học hồi nào mà đã thành chuyên gia thẩm mỹ rồi, ông chuyên gia cười, thì cũng giống mổ lợn vậy, cũng rạch qua rạch lại thôi mà, bằng cấp mà làm gì.

*

Ngày cưới, chú rể lo lắng tâm sự với phù rể, rằng anh chàng rất lo lắng khi thấy ai cũng chúc cho họ hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Phù rể ngạc nhiên, đám cưới nào người ta chẳng chúc như thế, chú rể bảo biết vậy, nhưng tóc của chú bạc từ lâu phải nhuộm rồi, còn cô dâu răng yếu nên đã thay hàng tiền đạo từ mấy năm nay.

*

Một bợm nhậu đang gật gù bên chén rượu, vừa nhậu vừa xem chương trình văn nghệ trên tivi, chợt thấy có ca sĩ đang hát câu “Ai ơi bưng bát cơm đầy/ Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần”, bợm nhậu gật gù rất đồng ý, rượu làm từ rượu mà ra, thảo nào mà rượu vừa đắng vừa cay.

*

Một bợm dắt theo cả con chó đến dự tiệc cưới của một người bạn. Mọi người ngạc nhiên hỏi lý do, bợm đáp rằng thứ nhất là cho nó đi theo để lỡ ứng với câu “cho chó ăn bã chè” sẽ có sẵn... chó rồi đỡ phải tìm, điều quan trọng hơn là nếu có xỉn quên đường thì có sẵn đệ tử đưa về, lạc đường theo chó lạc ngõ theo trâu mà.

*

Một bợm nhậu lâu lâu không có ai mời, lại đang trong lúc cháy túi nên mồm miệng cứ nhàn nhạt cả tuần nay rồi, bèn ngồi ủ mưu. Cuối cùng anh ta gọi cho Hai Lít, nói rằng mình vừa có ít mồi, mang rượu ngon sang nhậu cùng. Xong lại gọi cho Ba Ly, kêu mình có chai rượu hảo hạng, kiếm ít mồi sang cùng thưởng thức.

*

Sau màn thôi miên khán giả, nhà ảo thuật tuyên bố tặng quà cho một khán giả, lý do là tất cả khán giả đều ngủ từ lúc bắt đầu thôi miên, nhưng khán giả đặc biệt này vẫn thức như không có chuyện gì. Khi được hỏi tại sao chống được cơn buồn ngủ, vị khán giả kia cho biết vì xung quanh ngáy quá lớn, anh ta chẳng ngủ được!

