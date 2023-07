Ngôn tình đời thực của những cặp đôi hay dỗi nhau

Vì phải chờ đợi quá lâu nên khi bạn trai vừa đến, cô liền tát anh một cái. Chàng trai không giận, đưa tay vuốt tóc cô, sau đó ghì đầu ôm cô vào lòng mình. Cô vừa tức vừa không ngừng đánh anh. Anh định hôn lên tóc cô nhưng đột nhiên khựng lại vài giây rồi đẩy cô ra: "Mấy ngày rồi em không gội đầu hả".

***

Thất nghiệp, một người bạn của tôi đành đi bán kem dạo trong công viên. Lần đầu tiên đi bán kiểu này có chút không quen, bạn tôi xấu hổ không dám mở miệng rao. Lúc này, đột nhiên có một người khác cũng đi bán kem dạo, tiếng rao vừa to vừa dỏng dạc: "Kem đây, kem ngon mát lạnh đây, ai mua kem không".

Khi đó, bạn tôi hớn hở như được ai cứu, vội vàng la lớn: "Tôi cũng vậy", "Tôi cũng bán y như vậy".

***

Chồng: "Vợ ơi, anh mua cho em cái nhẫn nè, có thích không".

Vợ: "Wow, nhẫn sáng lấp lánh luôn, chồng em tuyệt vời quá".

Chồng: "Miễn em thích là được".

Vợ: "Thế cái này có đắt không anh, đồ tinh khiết hả".

Chồng: "Cũng không đắt lắm. Sắt nguyên chất đấy".

***

Buổi tối vừa đi tập thể dục với bạn trai về, người tôi nhễ nhại mồ hôi. Tôi uống liên tiếp 2 chai nước, cũng rót mời bạn trai 3 lần nhưng anh ấy không chịu uống. Thấy tôi đã no căng bụng, anh khẽ hỏi: "Em no chưa". Tôi nói no rồi nên anh vui vẻ tới tủ lạnh, lấy ra miếng dưa hấu mát lạnh rồi ăn ngon lành. Tôi đơ người và suy nghĩ có nên chia tay người này không.

***

Giáo viên: “Ai có thể cho cô ví dụ về việc cố ý hỏi không?”. Một học sinh trả lời: “Thưa cô, trong lớp cô thường đặt câu hỏi cho chúng em nhưng thực chất cô đã biết câu trả lời. Cái này gọi là cố ý hỏi'.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ngon-tinh-oi-thuc-cua-nhung-cap-oi-hay-doi-nhau-a617662.html