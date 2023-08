Hóa ra trên thế giới đã từng có tin khó tin như thế này (tin vịt 24h hôm nay)

Một bộ “ranh ngôn” của A.Q mới được phát hiện trong một cuốn sách thuộc thư viện Đài Bắc, trong đó có câu: Người lạc quan là người mà khi bị ai đó nói là hâm, sẽ biết tự an ủi rằng mình là người hâm mộ thần tượng nào đó. Còn người bi quan nếu được khen giống như một ông thần, sẽ tái mặt nghĩ mình bị chửi là thần kinh.

*

Trong cuốn sách Hài tân cổ giao duyên, tác giả kể chuyện về Sự tích cây long não như sau: Như các bạn đã biết, con rồng được gắn liền với vua chúa, từ đó sinh ra những thuật ngữ như “long môn” là cửa nhà vua, “long thể” là thân thể vua, “long sàng” là giường của vua, “long bào” là áo vua, “long trượng” là chiếc gậy của vua. Rồi vỏ của một loại cây mà vua ngâm rượu để ngậm, súc miệng để phòng và trị bệnh viêm răng lợi người ta gọi là cây long não.

*

Có 3 nhà du hành vũ trụ chuẩn bị lên tàu con thoi phóng lên mặt trăng. Theo qui định mỗi người chỉ được mang theo 100 kg phục vụ nhu cầu cá nhân. Nhà du hành thứ nhất nói mang theo vợ, người thứ hai mang theo một ngàn cuốn sách, người thứ ba mang theo một tạ xì gà. Sau 3 năm, đoàn thám hiểm trở về. Tàu hạ cánh, người thứ nhất ra khỏi tàu cùng bà vợ và đứa trẻ, người thứ hai ra khỏi tàu với đôi kính cận dày cộp, người thứ ba chui ra khỏi tàu đã túm lấy từng phóng viên đang chụp ảnh để hỏi... xin tí lửa.

*

Một thằng nhóc đi học về khoe với bố hôm nay nó dẫn một bà già qua đường, bố xoa đầu khen và thưởng cho cái kẹo. Hôm sau, nhóc cùng ba người bạn nữa về và nói vừa dẫn một bà già qua đường, bố nó lại khen và cho mỗi đứa một cái kẹo. Hôm sau nữa thằng nhóc kéo cả lớp về nhà và bảo vừa dẫn một bà già qua đường, bố nó vẫn khen, cho kẹo nhưng thắc mắc tại sao phải từng này đứa dẫn một bà già qua đường? Mấy đứa nhóc phân bua rằng, tại bà già chống cự, dứt khoát không muốn qua đường.

*

Một du khách Na Uy sang Việt Nam du lịch, nghe tiếng Việt thánh thót nên lấy làm thích, bèn tranh thủ học được một ít. Bữa nọ trên đường đi thì gặp 2 người Việt vác cần câu, vừa đi vừa kêu chán, hôm nay đi câu chẳng được con khỉ nào cả. Chờ cho họ đi khuất, anh bạn Na Uy mở sổ tay ghi: Hôm nay phát hiện ở Việt nam có loại khỉ sống dưới nước.

*

Một hôm cu Tí đi học về lấy làm thắc mắc lắm, cuối cùng bố nhận ra nên hỏi tại sao đăm chiêu như vạy, Tí bảo xem ti vi thấy nói buôn bán người là vi phạm pháp luật,có khi bị vào tù, vậy mà hôm nay trong bài đọc lại có câu “bán anh em xa mua láng giềng gần”?

*

Trong doanh trại lính Nam Phi, một trung úy gặp anh lính trong đội của mình uống rượu say bèn nhắc rằng sách báo vẫn viết rằng uống rượu rất nguy hiểm cho sức khoẻ, rất nhiều người đã bị chết vì rượu. Anh lính dập gót đứng nghiêm, nói rằng một người lính không được phép sợ chết.

*

Có người hỏi, vì sao những năm 1930 người Do Thái thì thường bị hói phía trước còn người Israel thì hay bị hói phía sau. Tra cứu lại sách báo thời đó thì là do người Do Thái thường xuyên vỗ trán tính toán để làm thế nào “chơi cho mấy chú Israel một vố”, còn người Israel thì thường gãi gáy lẩm bẩm: Thôi chết! Mình lại bị mấy chú Do Thái chơi khăm rồi!

Nguồn: [Link nguồn]