Tin vịt 24h World Cup nữ 2023: Biết người “trên cơ”, nhưng cơ mà ta vẫn vui

Nhà tạo mẫu nổi tiếng Pie Cát-Đanh đã tìm ra lý do tại sao pi-ja-ma đàn ông in sọc thì còn áo ngủ phụ nữ in hoa. Đó là vì ban đêm đối với phụ nữ là đá giao hữu, còn với đàn ông là những trận đấu ở Vòng chung kết World Cup.

World Cup nữ đang diễn ra tưng bừng, có lẽ vui nhất là những ông chồng mê bóng đá. Thứ nhất là tuyển nữ Việt Nam lần đầu được chơi ở vòng chung kết của sân chơi toàn cầu. Thứ hai, đây là dịp duy nhất mà các ông được hò hét cổ vũ hàng chục cô gái với những lời yêu có cánh, nhưng vợ vẫn tươi cười mà không... lườm.

Trước mỗi kỳ World Cup nam hoặc nữ, bao giờ cũng có 3 quan điểm. Người lạc quan cho rằng kỳ này sẽ có thành tích tốt hơn kỳ trước. Người bi quan cho rằng kỳ này sẽ có thành tích kém hơn kỳ trước. Chỉ có người thực tiễn là... chắc ăn nhất, họ cho rằng tốt hay xấu hơn cũng kệ, lại thêm một dịp để nhậu tưng bừng!

Buổi sáng, chồng thấy vợ có vẻ uể oải bèn hỏi tại sao, cô vợ nói rằng tối qua nằm mơ thấy mình là cầu thủ đang thi đấu trong một trận chung kết World Cup nữ, cho nên sáng ra thấy ê ẩm hết cả người.

Cậu bé 8 tuổi bị lên sởi tỏ ra buồn bã và khó chịu, bà cậu liền an ủi rằng sởi là loại bệnh không quá nguy hiểm và hầu như đứa trẻ nào cũng phải trải qua một lần. Nhưng cậu bé vẫn buồn, vì tại sao nó không tới vào giữa năm học mà lại tới vào lúc đang nghỉ hè.

Quán ăn tối chật kín người, ông chủ nhà hàng nhận ra có một vị khách đang cố buộc chiếc khăn ăn vào cổ, ông bảo anh bồi đến nói với khách hàng một cách lịch sự rằng ở đây không nên làm như vậy. Anh hầu bàn suy nghĩ, rồi tiến đến gần vị khách kia và hỏi xem ông ta định cạo râu hay cắt tóc?

Một buổi tối nọ đi thăm người quen về, trời mưa to nên vợ chồng nọ quyết định thuê phòng khách sạn chứ không về nhà. Trong khách sạn có một tấm bảng ghi: “Dành tất cả mọi điều cho khách”, người chồng hỏi ở đây có rận không, nhân viên phục phụ lịch sự trả lời rằng nếu khách hàng muốn thì sẽ mang rận đến.

Hai nhà tâm lý học cùng tán gẫu, tất nhiên chủ đề chính của đàn ông bao giờ cũng là chính trị, thể thao và phụ nữ. Cuối câu chuyện, họ cùng thống nhất rằng mỗi một phụ nữ trong đời đều có ba giai đoạn ấn tượng nhất. Giai đoạn 1, làm điên đầu cha mình. Giai đoạn 2, làm chồng mình phát rồ. Giai đoạn 3, làm những ông con rể phát cáu.

Nguồn: [Link nguồn]