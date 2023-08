Tổng hợp 8 tình huống lạ và độc đáo nhất “thế giới tin vịt 24 giờ” tuần qua

Đầu tuần trước, một tờ báo của Pháp đăng tin “50 phần trăm số hoa hậu nước Pháp không biết gì về các danh nhân trong lịch sử nước nhà”, rất nhiều người trong giới showbiz và các fan của họ phản đối rầm rĩ. Ngày hôm sau tờ này đã cải chính lại bằng dòng tin “50 phần trăm số hoa hậu nước Pháp có về các danh nhân trong lịch sử nước nhà”.

*

Tại buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên trường Đại học Kiến trúc Texas, một sinh viên thiết kế toà nhà ở 4 tầng khép kín, nhưng lại không có khu vệ sinh, dưới đây là lời bảo vệ của anh ta: Tầng 1 dành cho các cháu nhà trẻ và mẫu giáo, các cháu đi vệ sinh vào bô nên không cần khu vệ sinh. Tầng 2 dành cho cán bộ hành chính sự nghiệp, các vị này thường nhàn hạ hay đi vệ sinh ở cơ quan nên cũng không cần. Tầng 3 dành cho giới văn nghệ sỹ, giới này hay đi lung tung, không cần thiết có khu vệ sinh. Tầng 4 dành cho sinh viên, vừa nghèo lại phải leo lên cao, đã đói mà không có ăn thì cần khu vệ sinh làm gì?

*

Một người độc thân đến phòng khám phàn nàn với bác sỹ về việc anh ta không chịu được khi đêm nào cũng mơ thấy một dàn thiếu nữ xinh tươi ghé qua phòng rồi đi ngay. Bác sĩ nói ông sẽ có phương pháp để chấm dứt những giấc mơ đó, người đàn ông vội xua xua tay, anh ta giải thích rằng đến để nhờ bác sĩ làm sao cho các cô gái kia ở lại lâu hơn trong giấc mơ.

*

Tối hôm diễn ra Lễ hội trước trăng rằm, phóng viên ghi nhận có 2 người say bá vai nhau liêu xiêu đi trên đường, một người chỉ tay lên trời và hỏi người đồng hành trên kia là mặt trăng hay mặt trời, người kia lè nhè đáp lại rằng ông ta không phải là người địa phương nên cũng không rõ.

*

Theo thống kê từ Tạp chí Người Scotland (nổi tiếng tiết kiệm), năm học tới đa số phụ huynh ở đất nước này sẽ chưa mua bản đồ thế giới cho con học, tạm thời để các cháu tham khảo online, lý do là tình hình thế giới còn chưa ổn định, nay họ in bản này để bán, nhưng mai lại in bản khác.

*

Một ông lão khoe với cháu chắt về thời vàng son oanh liệt của mình, rằng khi ông còn trẻ, ông đã chạy bộ 50 cây số để cho cái thằng cướp người tình của ông một cái bợp tai. Đám cháu chắt phục lăn, một đứa thắc mắc là sau đó ông có chạy bộ về không, ông bảo không, sau đó ông về bằng xe cứu thương.

*

Trong một đề tài nghiên cứu về tình yêu vừa được công bố, viện “Khoa học trong tình cảm” vừa khám phá ra lý do một số cô gái chỉ thích lo ngắm vuốt hơn là chăm chỉ học những câu nói chuẩn chỉ, đó là vì cánh đàn ông chỉ thích nhìn hơn là thích suy nghĩ.

*

Tạp chí Tóc và Đời sống kết hợp với Tạp chí Tình yêu và Đời sống vừa đăng một loạt phóng sự điều tra xem phụ nữ tóc màu gì chung tình nhất. Kết quả cho thấy không phải phụ nữ tóc đen, tóc, vàng tóc nâu,... thực tế cho thấy những phụ nữ “tóc bạc theo thời gian” là chung tình nhất.

