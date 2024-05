YouTube cung cấp 75 game miễn phí cho tất cả người dùng

YouTube thông thông báo rằng bộ sưu tập trò chơi nhẹ, miễn phí có tên Playables của hãng sẽ sớm xuất hiện trong ứng dụng YouTube cho tất cả mọi người. Trước đó, các trò chơi đã được cung cấp cho một số người dùng chọn lọc để thử nghiệm trước khi đến tay các thành viên Premium vào tháng 11 năm ngoái.

Mọi người dùng YouTube cũng có thể tiếp cận với game miễn phí trên Playables.

Vì không kiếm tiền dưới dạng tải xuống phải trả phí hoặc thông qua mua hàng trong ứng dụng nên Playables không trực tiếp thách thức các cửa hàng ứng dụng hoặc vi phạm các quy tắc của Apple. Tuy nhiên, chúng vẫn cạnh tranh với các trò chơi miễn phí của App Store, thường được các game thủ tải xuống và tạo doanh thu thông qua quảng cáo.

Các trò chơi miễn phí trên YouTube có thể trở thành một nơi khác để phân phát quảng cáo về sau, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Google vẫn chưa cho thấy ý định kiếm tiền từ các thiết bị có thể chơi được của mình. Các trò chơi cũng có thể giúp người dùng YouTube thư giãn trong quá trình xem video mà cảm thấy mệt mỏi.

Playables cung cấp một số tựa game phổ biến như Angry Birds Showdown, Words of Wonders, Cut the Rope, Tomb of the Mask và Trivia Crack,… Nó cũng bao gồm các tựa game như Stack Bounce hay GameSnacks. Với GameSnacks, điều này sẽ mang trò chơi đến người dùng thị trường mới nổi, nơi Android thống trị.

Google cho biết hiện nay có hơn 75 trò chơi nhỏ trong danh mục Playables. Người chơi sử dụng tính năng này sẽ có thể lưu tiến trình trò chơi của họ và theo dõi điểm số cao nhất mà họ đạt được. Không phải ai cũng sẽ thấy Playables ngay lập tức nhưng tính năng này sẽ hoàn tất quá trình triển khai trong những tuần tới.

75 trò chơi hiện có sẵn trên Playables và hứa hẹn mở rộng hơn nữa trong tương lai.

YouTube không phải là gã khổng lồ công nghệ duy nhất muốn mở rộng sang lĩnh vực trò chơi. Netflix đã và đang phát triển danh mục trò chơi của riêng mình thông qua việc mua lại, thỏa thuận cấp phép và phát triển trò chơi nội bộ. Trong khi đó, nhà sản xuất Fortnite Epic Games đang tìm cách tận dụng các quy định mới của EU để đưa cửa hàng trò chơi của mình đến với người dùng châu Âu. Các công ty không ngờ tới khác cũng đang đào sâu vào trò chơi, bao gồm cả gần đây nhất là LinkedIn.

Những động thái này nêu bật cách các công ty đang sử dụng trò chơi để kiếm tiền hoa hồng trên App Store đồng thời thúc đẩy lợi nhuận của chính họ. Mặc dù các trò chơi từ Netflix có sẵn trên App Store nhưng chúng yêu cầu đăng ký Netflix thông qua trang web của công ty để truy cập.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]