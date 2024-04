YouTube bắt đầu chiến dịch mới, người dùng ứng dụng YouTube ReVanced "khóc thét"

YouTube đang thực hiện các biện pháp mạnh tay để ngăn chặn các ứng dụng bên thứ ba chặn quảng cáo, buộc người dùng phải lựa chọn giữa việc xem quảng cáo hoặc sử dụng ứng dụng YouTube chính thức.

Theo thông báo từ trang hỗ trợ của YouTube, nền tảng này sẽ bắt đầu siết chặt quản lý các ứng dụng vi phạm điều khoản dịch vụ, đặc biệt là những ứng dụng tham gia chặn quảng cáo. Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực của YouTube nhằm bảo vệ doanh thu quảng cáo, vốn là nguồn thu chính của công ty.

Các ứng dụng thứ ba như YouTube ReVanced đang rơi vào tầm ngắm của Google.

Việc siết chặt quản lý này có thể ảnh hưởng đến nhiều người dùng, đặc biệt là những người sử dụng các ứng dụng như ReVanced, Vanced (đã bị ngừng hoạt động vào năm 2022) để chặn quảng cáo trên YouTube. Khi sử dụng các ứng dụng này, người dùng có thể gặp phải sự cố tải chậm hoặc nhận được thông báo lỗi "Nội dung sau không khả dụng trên ứng dụng này" (The following content is not available on this app).

Để tránh những rắc rối này, người dùng sẽ có hai lựa chọn gồm sử dụng YouTube miễn phí (chấp nhận xem quảng cáo) hoặc đăng ký YouTube Premium để loại bỏ quảng cáo và truy cập các tính năng khác như phát video trong nền và tải về video yêu thích.

Việc siết chặt quản lý ứng dụng bên thứ ba của YouTube có thể gây ra tranh cãi. Một số người dùng cho rằng đây là vi phạm quyền tự do lựa chọn của người dùng, trong khi những người khác lại ủng hộ động thái này vì giúp bảo vệ doanh thu của YouTube và đảm bảo trải nghiệm công bằng cho tất cả người dùng.

