Xiaomi làm ngỡ ngàng khi biến HyperOS thành iOS lai Android

Đây là một mô-đun thiết kế dành cho HyperOS - giao diện người dùng của riêng Xiaomi nhằm giúp cho thiết bị của hãng trở nên hấp dẫn hơn. Theo hình ảnh, mô-đun mới của HyperOS có thể thay đổi mọi thứ đối với người dùng Xiaomi nhưng lại khá quen thuộc với những ai đã trải nghiệm iOS.

Về cơ bản, đó là sự kết hợp của độ đẹp mắt trên iOS với tính linh hoạt và khả năng tùy chỉnh trong vũ trụ Android. Ở thời điểm hiện tại, mô-đun này chỉ được thử nghiệm trên HyperOS Trung Quốc.

Control Center và thanh trạng thái đậm chất iOS của Apple.

Magisk được xem như là một cuộc đại tu giao diện Android từ Xiaomi, cho phép mang đến một Control Center và thanh trạng thái theo phong cách iOS. Về bản chất, điều này sẽ mang lại trải nghiệm mượt mà và thân thiện với người dùng cho người dùng Xiaomi, dĩ nhiên không thể mong đợi sự hoàn hảo như iOS của Apple.

Sự ngạc nhiên không dừng lại ở đây. Magisk thậm chí còn thay đổi các biểu tượng ứng dụng của Xiaomi và làm cho chúng xuất hiện với các góc bo tròn đặc trưng và thiết kế phẳng của iOS. Về mặt trực quan, sự thay đổi sẽ khiến chúng trở nên đẹp hơn về giao diện, đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng và gắn kết chuyển đổi giữa các ứng dụng một cách mượt mà và tự nhiên hơn nhiều.

Ngay cả khi dựa vào iOS, Xiaomi cũng không quên triết lý thiết kế Material You của Android 12. Material You nhấn mạnh vào tính cá nhân hóa và thiết kế thích ứng, cho phép người dùng tùy chỉnh thiết bị của họ sâu sắc hơn bao giờ hết. Bằng cách đưa Material You vào hệ thống, Xiaomi trao quyền cho người dùng thay đổi giao diện dựa trên sở thích hình nền và phong cách chung.

Triết lý thiết kế Material You của Android vẫn được Xiaomi duy trì.

Kết hợp với các thay đổi về phong cách dựa trên iOS, HyperOS mà Xiaomi đang thử nghiệm sẽ đảm bảo ngay cả khi giao diện mang tính thẩm mỹ giống Apple, nó vẫn thể hiện tính linh hoạt và tùy chỉnh giống như những gì mà người dùng Android yêu thích.

Việc cài đặt mô-đun Magisk là tương đối dễ dàng. Sau khi tải về mô-đun Magisk HyperOS được cung cấp tại đường dẫn gcamloader.com/upload/%5bMagisk%5dHyperOSV6.6.zip, tất cả những gì người dùng cần làm là nhấn nút giảm âm lượng 2 lần trên điện thoại Xiaomi, sau đó tắt điện thoại. Một quy trình đơn giản và dễ hiểu sẽ bắt đầu cài đặt mô-đun mà không gây rắc rối, không quá phức tạp hoặc cần những kiến thức chuyên môn để đại tu giao diện người dùng.

Với Control Center, thanh trạng thái, thiết kế lại các biểu tượng ứng dụng theo phong cách iOS, cùng thiết kế Material You của Android, Xiaomi đang đưa ra một thứ gì đó phi thường và thú vị cho người dùng thiết bị của hãng.

